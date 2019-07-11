Кому служит национализм? Евгений Спицын
И кто его финансирует?
Историк и публицист Евгений Спицын о национализме, который является самым мощным оружием капитала, а также о том, кто и с какой целью финансировал Гитлера и его сегодняшних последователей. Когда начинается национализм и кому он выгоден?
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов и мифов и объективно оценить события прошлого помогут:
Книги Спицына Евгения Юрьевича
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/komu-sluzhit-natsionalizm-evgeniy-spitsyn
“русский, татарский и чеченский националист побежит сосать в брюссель”. хуцпа конечно хороша, но до нашего уровня явно не дотягивает. сам коммунизм откуда к спицыну пришёл-то? не из брюсселя ли часом? энгельс и маркс конечно же коренные россияне и искренне любили россию)) но дело не в этом, дело в том, что серпасто-молоткастые единомышленники спицына уничтожили 200млн детей через аборты и ещё что-то тявкают там в адрес гитлера, который устроил там какую-то драку возле пивнушки (если исходить из соотношения потерь).
вы только вдумайтесь в то что говорит ещё одно человекоподобное существо, явно имитирующее человеческую речь и разумное поведение.
https://www.youtube.com/watch?v=XajdbhxowYw
неужели даже после этого тут на яп останется хоть один кто будет и дальше топить за совок
Посмотрел Вашу ссылочку , и хочу заметить , что ТАК персоналу РБ не доводят . Это перепи-делки – шутки в курилке. На самом деле радиофобия – страшная болезнь! Но , поверьте, лечится. Двумя средствами.