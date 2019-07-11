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Кому служит национализм? Евгений Спицын

18:36. 11 июля 2019 Просмотров - 79 2 коммент. Опубликовал:

И кто его финансирует?

Историк и публицист Евгений Спицын о национализме, который является самым мощным оружием капитала, а также о том, кто и с какой целью финансировал Гитлера и его сегодняшних последователей. Когда начинается национализм и кому он выгоден?

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов и мифов и объективно оценить события прошлого помогут:

Книги Спицына Евгения Юрьевича
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Телеканал Сталинград

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/komu-sluzhit-natsionalizm-evgeniy-spitsyn

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 716 456
    xazzar berlazzar 11 июля 2019 в 19:41

    “русский, татарский и чеченский националист побежит сосать в брюссель”. хуцпа конечно хороша, но до нашего уровня явно не дотягивает. сам коммунизм откуда к спицыну пришёл-то? не из брюсселя ли часом? энгельс и маркс конечно же коренные россияне и искренне любили россию)) но дело не в этом, дело в том, что серпасто-молоткастые единомышленники спицына уничтожили 200млн детей через аборты и ещё что-то тявкают там в адрес гитлера, который устроил там какую-то драку возле пивнушки (если исходить из соотношения потерь).
    вы только вдумайтесь в то что говорит ещё одно человекоподобное существо, явно имитирующее человеческую речь и разумное поведение.
    https://www.youtube.com/watch?v=XajdbhxowYw
    неужели даже после этого тут на яп останется хоть один кто будет и дальше топить за совок

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    • 4306 3928
      жора шаповxazzar berlazzar 11 июля 2019 в 20:02

      Посмотрел Вашу ссылочку , и хочу заметить , что ТАК персоналу РБ не доводят . Это перепи-делки – шутки в курилке. На самом деле радиофобия – страшная болезнь! Но , поверьте, лечится. Двумя средствами.

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