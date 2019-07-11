Кому служит национализм? Евгений Спицын

Концептуал СМИ И кто его финансирует?

Историк и публицист Евгений Спицын о национализме, который является самым мощным оружием капитала, а также о том, кто и с какой целью финансировал Гитлера и его сегодняшних последователей. Когда начинается национализм и кому он выгоден?



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов и мифов и объективно оценить события прошлого помогут:

Книги Спицына Евгения Юрьевича

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