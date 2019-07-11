1890-1891. Путешествие Цесаревича Николая на Восток. Часть 2
08:51. 11 июля 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1890-1891. Путешествие Цесаревича Николая на Восток. Часть 1
01. 1890. Греция. Броненосный крейсер «Память Азова» и полуброненосный фрегат «Владимир Мономах» в Пирее
02. 1890. Греция. Встреча королевы Греции Ольги Константиновны на палубе фрегата «Память Азова»
03. 1890. Греция. Команда фрегата «Память Азова» с королевой Греции Ольгой Константиновной
04. 1890. Греция. Команда фрегата «Память Азова» с королевой Греции Ольгой Константиновной
05. 1890. Вид рейда
06. 1890. Греция. Вид Афин
07. 1890. Греция. Вид на Парфенон
08. 1890. Греция. Вид храма Эрехтейон на Акрополе
09. 1890. Греция. Панорама Афин
10. 1890. Греция. Цесаревич Николай и сопровождающие его лица в гостях у королевской семьи
11. 1890. Греция. Групповой портрет со священнослужителями
12. 1890. Греция. Посещение русского кладбища в Пирее
13. 1890. Греция. Пикник под деревьями
14. 1890. Греция. Фрегат «Память Азова» на якоре
15. 1890. Принц Георгий Греческий на фрегате «Память Азова»
1890. Фрегат «Память Азова» у острова Мальта
16. 1890. Египет. Встреча цесаревича Николая Александровича. Александрия
17. 1890. Египет. Встреча цесаревича Николая Александровича. Александрия
18. 1890. Египет. Встреча цесаревича Николая Александровича. Александрия
19. 1890. Египет. Вид Александрии
20. 1890. Египет. Группа бедуинов. Арабы-бедуины
21. 1890. Египет. Цесаревич Николай Александрович (пятый слева) во время путешествия
22. 1890. Египет. Цесаревич Николай Александрович со свитой перед завтраком у египетских пирамид
23. 1890. Египет. Цесаревич Николай Александрович со свитой и командой фрегата «Память Азова» на охоте
24. 1890. Египет. Цесаревич Николай Александрович со свитой и командой фрегата «Память Азова» на охоте
25. 1890. Египет. Цесаревич Николай Александрович со свитой и командой фрегата «Память Азова» на охоте
26. 1890. Египет. Бульвар на берегу Суэцкого канала
27. 1890. Египет. Фрегат «Память Азова» в Суэцком канале
28. 1890. Египет. Фрегат «Память Азова» у берега Суэцкого канала