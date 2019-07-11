1890-1891. Путешествие Цесаревича Николая на Восток. Часть 2

01. 1890. Греция. Броненосный крейсер «Память Азова» и полуброненосный фрегат «Владимир Мономах» в Пирее02. 1890. Греция. Встреча королевы Греции Ольги Константиновны на палубе фрегата «Память Азова»03. 1890. Греция. Команда фрегата «Память Азова» с королевой Греции Ольгой Константиновной04. 1890. Греция. Команда фрегата «Память Азова» с королевой Греции Ольгой Константиновной05. 1890. Вид рейда06. 1890. Греция. Вид Афин07. 1890. Греция. Вид на Парфенон08. 1890. Греция. Вид храма Эрехтейон на Акрополе09. 1890. Греция. Панорама Афин10. 1890. Греция. Цесаревич Николай и сопровождающие его лица в гостях у королевской семьи11. 1890. Греция. Групповой портрет со священнослужителями12. 1890. Греция. Посещение русского кладбища в Пирее13. 1890. Греция. Пикник под деревьями14. 1890. Греция. Фрегат «Память Азова» на якоре15. 1890. Принц Георгий Греческий на фрегате «Память Азова»1890. Фрегат «Память Азова» у острова Мальта16. 1890. Египет. Встреча цесаревича Николая Александровича. Александрия17. 1890. Египет. Встреча цесаревича Николая Александровича. Александрия18. 1890. Египет. Встреча цесаревича Николая Александровича. Александрия19. 1890. Египет. Вид Александрии20. 1890. Египет. Группа бедуинов. Арабы-бедуины21. 1890. Египет. Цесаревич Николай Александрович (пятый слева) во время путешествия22. 1890. Египет. Цесаревич Николай Александрович со свитой перед завтраком у египетских пирамид23. 1890. Египет. Цесаревич Николай Александрович со свитой и командой фрегата «Память Азова» на охоте24. 1890. Египет. Цесаревич Николай Александрович со свитой и командой фрегата «Память Азова» на охоте25. 1890. Египет. Цесаревич Николай Александрович со свитой и командой фрегата «Память Азова» на охоте26. 1890. Египет. Бульвар на берегу Суэцкого канала27. 1890. Египет. Фрегат «Память Азова» в Суэцком канале28. 1890. Египет. Фрегат «Память Азова» у берега Суэцкого канала

Источник: https://humus.livejournal.com/6724583.html