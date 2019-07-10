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Чернобыль от HBO

18:37. 10 июля 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

Что не так в сериале о катастрофе на чернобыльскойАЭС ?

Первые кадры сериала – события 27 апреля 1988 года, когда в своей квартире в Москве покончил с собой академик Валерий Легасов. В фильме показано, как он заканчивает надиктовывать на диктофон некую исповедь о случившемся в Чернобыле, после чего прячет записанные кассеты в мусорный бак от следящих за домом агентов КГБ и лезет в петлю.

Да, Легасов действительно покончил с собой во вторую годовщину аварии на ЧАЭС. И действительно, оставил после себя несколько аудиокассет со своими воспоминаниями и рассуждениями о тех событиях. Однако, разумеется, Легасов не прятал эти кассеты в мусорный бак, чтобы до них не добрались агенты КГБ. Эти записи не были секретом, они были расшифрованы, частично опубликованы, сегодня с их текстами может ознакомиться любой желающий. Да и нелогично было бы их прятать: одна из кассет, к примеру, представляет собой запись интервью с журналистом Алесем Адамовичем, другая – своеобразный сборник рекомендаций коллегам по Курчатовскому институту: он надиктовывает тезисы обобщающей научной статьи о причинах и следствиях чернобыльской катастрофы. Прятать, скрывать эти записи не имело никакого смысла. Для Легасова.

Сценаристы же подали историю иначе: мол, советский ученый, раздавленный грузом правды о случившемся, хочет донести эту правду людям в обход официальных властей, старающихся эту правду скрыть…

Как избежать проблем, бедствий и катастроф в будущем? Ответы дадут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

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Крамола

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chernobyl-ot-hbo

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