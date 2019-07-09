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Травничество и траволечение. Захар Белинский (Арирадъ). Выпуск 2. Часть 2

08:21. 9 июля 2019 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:

Лекарственные травы и их применение.

Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)
Часть 1 – https://youtu.be/vfldysy5rpo

В эфире мы говорили о травах и траволечении, о содержании в травах, злаках и продуктах металлов. Рассмотрим полезные свойства этих металлов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PDxvU261xZo

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