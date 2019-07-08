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Сводки от ополчения Новороссии 08 июля 2019

08:47. 8 июля 2019 Просмотров - 179 Нет комментариев Опубликовал:

Горловка под огнём ВСУ: обесточена часть города

Горловка под огнём ВСУ: обесточена часть города | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня в 05:15 украинские оккупанты открыли огонь со стороны посёлка Дзержинск по направлению поселка шахты им. Гагарина в Горловке с применением минометов калибром 120 мм. 

В результате обстрела перебита ЛЭП 35 кВт, обесточен поселок Комарова. В настоящие время энергообеспечение осуществляется с помощью резервных линий. 

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Также зафиксированы повреждения гаражей автокооператива «Комета» по ул. Шашурина, 15а: 11 гаражей посечены осколками и 5 гаражей имеют серьезные повреждения кровли, стен и ворот.
 
По предварительным данным, жертв нет, более подробная информация уточняется. 

Напомним, три посёлка на южном направлении сегодня утром остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских оккупантов.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: Ранен мирный житель, три посёлка в ДНР обесточены в результате обстрела ВСУ (ФОТО)

СРОЧНО: Ранен мирный житель, три посёлка в ДНР обесточены в результате обстрела ВСУ (ФОТО) | Русская весна

Только что стало известно о ранении мирного жителя Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ. 

Об этом «Русской Весне» сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

«Кириченко Валерий Сергеевич, 26.11.74, ул. Якуба, 26/2, Бессарабка, 6.07.19 в 12.00 разрывная пуля влетела во двор, в дерево, отрикошетила в руку. Диагноз: осколочное ранение правого предплечья, рана инфицирована, за помощью обратился 08.07.19».

Из сообщения мэра следует, что ранение мужчина получил позавчера, но к медикам обратился только сегодня.

Кроме того, сегодня в 6:40 украинские оккупанты открыли огонь в направлении посёлка Красноармейское на мариупольском направлении с применением запрещенной артиллерии калибром 152 мм. Всего было выпущено 40 снарядов.

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В результате обстрела получила повреждения линия электропередач. Населенные пункты Красноармейское, Приморское, Казацкое обесточены.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

С 03.05 до 03.35 со стороны Водяного по посёлку Ленинское было выпущено 5 мин калибром 120 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С 05.15 до 05.50 со стороны Дзержинска (район шахты «Южная») в направлении Горловки (посёлок шахты им. Гагарина) выпущено 20 мин калибром 120 мм.

С 06.40 до 07.10 с позиций ВСУ в посёлке Пищевик по посёлку Красноармейское выпущено 40 снарядов калибром 152 мм.

С 07.15 до 07.35 с позиций ВСУ в Дзержинске (район шахты «Южная») по Горловке (посёлок шахты им. Гагарина) выпущено 3 мины калибром 120 мм.

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СРОЧНО: Ранен мирный житель, три посёлка в ДНР обесточены в результате обстрела ВСУ (ФОТО) | Русская весна
СРОЧНО: Ранен мирный житель, три посёлка в ДНР обесточены в результате обстрела ВСУ (ФОТО) | Русская весна
СРОЧНО: Ранен мирный житель, три посёлка в ДНР обесточены в результате обстрела ВСУ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Передовая. Перспективы для Донбасса

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ВСУ специально обстреливали Донбасс во время визита Зеленского и Туска — заявление ЛНР

ВСУ специально обстреливали Донбасс во время визита Зеленского и Туска — заявление ЛНР | Русская весна

Оккупационные силы ВСУ обстреляли Первомайск – повреждены жилой дом и линия электропередачи (ЛЭП). Это сознательная провокация украинских военных структур против новоизбранного президента Зеленского

Об этом сообщила  пресс-служба Народной милиции ЛНР.

«Командование ВСУ продолжает дискредитировать президента (Украины Владимира) Зеленского в глазах лидеров западных государств, демонстративно ведя обстрелы населенных пунктов республики, применяя для этого запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Сегодня, зная о спланированной работе президента Украины с председателем Европейского совета Дональдом Туском на участке разведения в Станице Луганской, подразделения 54 бригады под командованием военного преступника (полковника Алексея) Майстренко из района населенного пункта Золотое-4 обстреляли населенный пункт Первомайск, выпустив по жилым кварталам пять минометных мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

«В результате обстрела поврежден жилой дом по улице Веселой, 8, а также хозяйственные постройки во дворе дома. Жителям дома удалось своевременно укрыться в подвале, что позволило им сохранить свои жизни. Также повреждена высоковольтная линия 220 кВ, в настоящий момент сотрудниками МЧС ЛНР ведутся работы по ее восстановлению», — рассказали в Народной милиции.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что «факт обстрела задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к имеющимся материалам уголовного дела в отношении Майстренко».

«В очередной раз обращаемся к (Специальной мониторинговой) миссии ОБСЕ зафиксировать факт обстрела гражданских объектов в населенном пункте Первомайск и оказать давление на киевскую власть», — призвали в Народной милиции ЛНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский и Туск посетили оккупированный Донбасс и пали жертвой армейского идиотизма (ФОТО, ВИДЕО)

Зеленский и Туск посетили оккупированный Донбасс и пали жертвой армейского идиотизма (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель ЕС Дональд Туск побывали в районе разведения сил и средств в станице Луганской (временно оккупированная территория ЛНР). 

Зеленского и Туска сопровождали  главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий оккупационными силами на Донбассе генерал-лейтенант Александр Сирский и глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко.

На КПВВ станицы Луганской генерал-лейтенант Сирский ознакомил Зеленского и Туска с ситуацией на этом участке границы. Делегация пообщалась с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Не обошлось и без традиционного армейского идиотизма: президентам Украины и  ЕС в качестве «доказательства» российской «агрессии» подсунули обломки состоящих на вооружении украинской армии мин и снарядов советского образца.

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Зеленский и Туск посетили оккупированный Донбасс и пали жертвой армейского идиотизма (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Зеленский и Туск посетили оккупированный Донбасс и пали жертвой армейского идиотизма (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Зеленский и Туск посетили оккупированный Донбасс и пали жертвой армейского идиотизма (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Зеленский и Туск посетили оккупированный Донбасс и пали жертвой армейского идиотизма (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский и Туск пришли попиариться на разрушенный ВСУ мост у Станицы Луганской

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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