Сводки от ополчения Новороссии 08 июля 2019

Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня в 05:15 украинские оккупанты открыли огонь со стороны посёлка Дзержинск по направлению поселка шахты им. Гагарина в Горловке с применением минометов калибром 120 мм.

В результате обстрела перебита ЛЭП 35 кВт, обесточен поселок Комарова. В настоящие время энергообеспечение осуществляется с помощью резервных линий.

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Также зафиксированы повреждения гаражей автокооператива «Комета» по ул. Шашурина, 15а: 11 гаражей посечены осколками и 5 гаражей имеют серьезные повреждения кровли, стен и ворот.



По предварительным данным, жертв нет, более подробная информация уточняется.

Напомним, три посёлка на южном направлении сегодня утром остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских оккупантов.

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