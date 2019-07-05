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Розбаш: привезем в Брест 12 героев Советского Союза

19:02. 5 июля 2019 Просмотров - 91 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Sputnik.BY

Что делать с юным поколением, которое нередко в своих устремлениях довольствуется смартфоном и пиццей, ― в беседе с общественными деятелями Олегом Чагиным и Аркадием Розбашем.

«Речь идет о создании уникального, позитивного, консолидирующего проекта, который был бы рассчитан на длительную перспективу. Почему Брестская крепость не должна быть просто музеем? Вы посмотрите на лица детей, которые оказываются в „живом“ историческом пространстве. Они начинают все воспринимать по-другому, у них должна быть возможность „полазить“ по местам реальных сражений, почувствовать себя если не участником, то наследником тех событий», ― рассуждает Чагин.

«Мы не преследуем ни политических, ни коммерческих целей, единственное, что нами движет ― тревога за современное молодое поколение, которому, в своем подавляющем большинстве, нужен только смартфон с хорошим интернетом и возможность быстро заказать пиццу. Такими их сделали мы ― пятидесятилетние…  Наша задача ― развернуть ситуацию в обратном направлении, постараться привить молодежи реальные представления о современном мире и истинные базовые ценности», ― говорит Розбаш.

Беседу с Олегом Чагиным и Аркадием Розбашем слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105384

Метки: чит.клуб

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