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Сводки от ополчения Новороссии 04 июля 2019

14:46. 4 июля 2019 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки 4.07.2019

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Сильный пожар в заминированном лесу у Станицы Луганской, тракторист подорвался на снаряде

Сильный пожар в заминированном лесу у Станицы Луганской, тракторист подорвался на снаряде | Русская весна

Сильный пожар полыхает со вчерашнего дня на оккупированных Киевом территориях ЛНР у села Колесниковка возле Станицы Луганской.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили, что на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя очагами на общей площади около 20 га.

Тушение не проводится в связи с тем, что лес заминирован.

Ранее во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

Пиротехническим подразделением ГСЧС проводятся работы по разминированию местности. По состоянию на 7:00 4 июля к месту пожара было направлено 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 86 человек и 20 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и 3 единиц техники.

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Крах обороны сил ДНР: событие, предрешившее срочное отступление из Славянска

Крах обороны сил ДНР: событие, предрешившее срочное отступление из Славянска | Русская весна

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на личной странице в соцсети вспоминает события уже пятилетней давности.

«Мало кто помнит, что происходило пять лет назад на фронте. Но именно тогда произошло событие, которое предрешило срочное отступление из Славянска в Донецк — потеря Николаевки.

По рельефу город Славянск находился в низменности, оборонять его было крайне сложно, а в тех условиях практически нереально. Господствующая высота — гора Карачун со 2 мая находилась под контролем ВСУ. Все менее значимые возвышенности также находились под ВСУ, кроме одной — Николаевки, что в 20 километрах к востоку от Славянска. На конец июня 2014-го Николаевку, как важнейший участок обороны, занимали около 400 ополченцев.

1 июля ВСУ начали артиллерийскую подготовку перед штурмом Николаевки. Применялись все виды тяжелого вооружения: танки, САУ, миномёты. Плохо оборудованные позиции ополченцев были перепаханы. 

Некоторые подразделения ополченцев были деморализованы, и одна рота в составе 124 человек покинула свои позиции и ушла в Горловку, в подчинение к Игорю Безлеру. Большой участок Николаевского фронта оказался оголён. 

Когда об этом узнал Стрелков, в ночь с 1 на 2 июля из Славянска в Николаевку для оценки ситуации и перекрытия бреши в обороне был выдвинут резерв из состава комендантской роты. В Николаевке ещё оставались подразделение «Мачете» и мобильная группа Моторолы.

2 июля после лёгкой артподготовки ВСУ предприняли попытку штурма. В штурме, кроме пехоты, участвовали танки, БМП, БТРы. На участке фронта, где была брешь, и которую удерживало незначительное количество ополченцев комендантской роты, противник бросил в атаку 5 танков под прикрытием пехоты. 

Ополченцам удалось полностью сжечь один танк и подбить другой, который ВСУшники эвакуировали под прикрытием огня трёх оставшихся. После этого штурма ВСУ больше не бросали в бой пехоту. 

Противник принял решение стереть Николаевку с лица земли.

За этот день потери ополченцев составили 6 погибших и 15 раненых. По сообщениям пресс-центра «АТО», который всегда занижал свои потери, ВСУ в этот день потеряли 9 убитыми и 13 ранеными. Жертв среди мирного населения было намного больше.

2 и 3 июля Николаевка перепахивалась всем, что только было на вооружении у ВСУ: авиацией, танками, САУ, миномётами. Также были применены РСЗО «Ураган», которые в основном попадали по жилым мирным пятиэтажкам и другой гражданской инфраструктуре.

4 июля ополченцы были вынуждены оставить Николаевку и отойти в Славянск. Многие прорывались с боем, попав в окружение к противнику. Прорывался с боем и легендарный Моторола со своим подразделением. 

После потери последней высоты Славянский гарнизон был обречен на полное окружение. В этот день было принято решение выходить из Славянска.

На другом участке фронта, в ЛНР, 2 июля 2014 г. в результате авиаудара ВВС Украины по поселку Старая Кондрашевка погибли 12 человек, еще восемь были ранены. Среди погибших в том числе оказались пятилетний ребенок Иван Ермилов со своим отцом.

Прошло всего лишь 5 лет, а мы уже всё забыли».

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На линию фронта прибыли британские БТРы: сводка о военной ситуации в ЛНР (ВИДЕО)

На линию фронта прибыли британские БТРы: сводка о военной ситуации в ЛНР (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остаётся напряженной. Командование «ООС» продолжает наращивать группировку сил и средств на линии соприкосновения.

Нашей разведкой выявлено размещение трех британских бронетранспортёров «Саксон» в населенном пункте Новотошковское.

Также в район этого населенного пункта отмечено прибытие двух самоходных артиллерийско-миномётных установок «Нона-С» 14-й отдельной бригады.

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По данным нашего источника в штабе ОТГ «Север» стало известно об очередных небоевых потерях в подразделениях 25 отдельной воздушно-десантной бригады.

2 июля при проведении практических стрельб из стрелкового оружия с личным составом первого батальона 25 бригады на полигоне в районе населенного пункта Дмитровка, в результате нарушения требований безопасности военнослужащий бригады без команды открыл огонь в секторе ведения огня, в то время как военнослужащие, выполнившие упражнение по стрельбе, находились в мишенном поле.

В результате происшествия один военнослужащий бригады погиб, двое получили ранения.

Для проведения разбирательства в подразделение прибыла комиссия военной службы правопорядка.

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Укомплектованность 54 и 14 бригад ВСУ в настоящее время составляет 56% и 63% соответственно. Данная ситуация обусловлена постоянным ростом числа небоевых потерь как среди личного состава, так и офицеров.

За текущую неделю в 54 бригаде произошло два суицида и одно ранение солдата в результате конфликта после употребления спиртных напитков.

Усугубляет положение низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих, вызванный, в первую очередь, боязнью участвовать в карательной операции и нежеланием убивать мирных жителей Донбасса.

Стремительно растет количество нежелающих продлевать контракты. За истекшие полгода в этих бригадах отказались продолжить службу 365 военнослужащих, срок контрактов которых истек.

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Украинские боевики стирают Зайцево с лица земли

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Донбасс: ВСУ ведут огонь по рубежам ДНР с шести вечера

Новость обновляется
Донбасс: ВСУ ведут огонь по рубежам ДНР с шести вечера | Русская весна

Вечер 3 июля не принёс ожидаемого облегчения — украинские оккупанты с шести часов вечера ведут так называемый «беспокоящий» огонь по городам и посёлкам Республики.

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В 18.10 со стороны Широкино по Саханке выпущено 8 мин калибром 120 мм.

В 18.20 со стороны Опытного по Донецку (район аэропорта) выпущено 4 мины калибром 82 мм.

В 18.15 на южном направлении со стороны Широкино по Саханке произведено 5 выстрелов из БМП-1.

С 18.30 по 19.00 со стороны Опытного по Донецку (район аэропорта) произведено 3 выстрела из СПГ;

В 18.55 со стороны Каменки по Ясиноватой произведено 15 выстрелов из БМП-1 и 40 выстрелов из БМП-2.

С 18.55 до 19.50 с позиций ВСУ в Песках по Донецку (Вольво-центр) применялось стрелковое оружие, а также зафиксирована работа снайпера.

В 21.05 со стороны Водяного по посёлку Ленинское произведено 15 выстрелов из АГС.

С 19.45 до 20.50 с позиций ВСУ в Авдеевке по посёлку Минеральное выпущено 18 мин калибром 120 мм, произведено 70 выстрелов из БМП-2.

В 21.45 с позиций ВСУ в Песках по Донецку (район Вольво-центра) выпущено 5 мин калибром 120 мм.

В 22.20 со стороны посёлка Шумы по Горловке (посёлок шахты им. Гагарина) выпущено 7 мин калибром 120 мм.

Перед вечерним обострением последний обстрел был зафиксирован в 14.20, когда с позиций ВСУ в Марьинке по посёлку Александровка (Донецк) было выпущено 2 мины калибром 82 мм.

Обновлено 23:12 

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил «Русской Весне», что в результате обстрела украинскими военными Курганки Глубокой (жилмассив Комарова в черте города) обесточено 40 трансформаторных подстанций. 

Тысячи людей остались без электроэнергии в жару.

Обновлено 23:37. Горит дом 

Иван Приходько сообщает о прямом попадании в нежилой дом № 53 по улице Молокова в Горловке. Здание загорелось.

Идёт обстрел Горловки.

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