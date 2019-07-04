Сводки от ополчения Новороссии 04 июля 2019
- 12:13 Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки 4.07.2019.
- 10:15 Сильный пожар в заминированном лесу у Станицы Луганской, тракторист подорвался на снаряде.
- 06:09 Крах обороны сил ДНР: событие, предрешившее срочное отступление из Славянска.
- 03:58 На линию фронта прибыли британские БТРы: сводка о военной ситуации в ЛНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:22 Украинские боевики стирают Зайцево с лица земли.
- Вчера 22:46 Донбасс: ВСУ ведут огонь по рубежам ДНР с шести вечера.
Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки 4.07.2019
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Сильный пожар в заминированном лесу у Станицы Луганской, тракторист подорвался на снаряде
Сильный пожар полыхает со вчерашнего дня на оккупированных Киевом территориях ЛНР у села Колесниковка возле Станицы Луганской.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили, что на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя очагами на общей площади около 20 га.
Тушение не проводится в связи с тем, что лес заминирован.
Ранее во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.
Пиротехническим подразделением ГСЧС проводятся работы по разминированию местности. По состоянию на 7:00 4 июля к месту пожара было направлено 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 86 человек и 20 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и 3 единиц техники.
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Крах обороны сил ДНР: событие, предрешившее срочное отступление из Славянска
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на личной странице в соцсети вспоминает события уже пятилетней давности.
«Мало кто помнит, что происходило пять лет назад на фронте. Но именно тогда произошло событие, которое предрешило срочное отступление из Славянска в Донецк — потеря Николаевки.
По рельефу город Славянск находился в низменности, оборонять его было крайне сложно, а в тех условиях практически нереально. Господствующая высота — гора Карачун со 2 мая находилась под контролем ВСУ. Все менее значимые возвышенности также находились под ВСУ, кроме одной — Николаевки, что в 20 километрах к востоку от Славянска. На конец июня 2014-го Николаевку, как важнейший участок обороны, занимали около 400 ополченцев.
1 июля ВСУ начали артиллерийскую подготовку перед штурмом Николаевки. Применялись все виды тяжелого вооружения: танки, САУ, миномёты. Плохо оборудованные позиции ополченцев были перепаханы.
Некоторые подразделения ополченцев были деморализованы, и одна рота в составе 124 человек покинула свои позиции и ушла в Горловку, в подчинение к Игорю Безлеру. Большой участок Николаевского фронта оказался оголён.
Когда об этом узнал Стрелков, в ночь с 1 на 2 июля из Славянска в Николаевку для оценки ситуации и перекрытия бреши в обороне был выдвинут резерв из состава комендантской роты. В Николаевке ещё оставались подразделение «Мачете» и мобильная группа Моторолы.
2 июля после лёгкой артподготовки ВСУ предприняли попытку штурма. В штурме, кроме пехоты, участвовали танки, БМП, БТРы. На участке фронта, где была брешь, и которую удерживало незначительное количество ополченцев комендантской роты, противник бросил в атаку 5 танков под прикрытием пехоты.
Ополченцам удалось полностью сжечь один танк и подбить другой, который ВСУшники эвакуировали под прикрытием огня трёх оставшихся. После этого штурма ВСУ больше не бросали в бой пехоту.
Противник принял решение стереть Николаевку с лица земли.
За этот день потери ополченцев составили 6 погибших и 15 раненых. По сообщениям пресс-центра «АТО», который всегда занижал свои потери, ВСУ в этот день потеряли 9 убитыми и 13 ранеными. Жертв среди мирного населения было намного больше.
2 и 3 июля Николаевка перепахивалась всем, что только было на вооружении у ВСУ: авиацией, танками, САУ, миномётами. Также были применены РСЗО «Ураган», которые в основном попадали по жилым мирным пятиэтажкам и другой гражданской инфраструктуре.
4 июля ополченцы были вынуждены оставить Николаевку и отойти в Славянск. Многие прорывались с боем, попав в окружение к противнику. Прорывался с боем и легендарный Моторола со своим подразделением.
После потери последней высоты Славянский гарнизон был обречен на полное окружение. В этот день было принято решение выходить из Славянска.
На другом участке фронта, в ЛНР, 2 июля 2014 г. в результате авиаудара ВВС Украины по поселку Старая Кондрашевка погибли 12 человек, еще восемь были ранены. Среди погибших в том числе оказались пятилетний ребенок Иван Ермилов со своим отцом.
Прошло всего лишь 5 лет, а мы уже всё забыли».
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На линию фронта прибыли британские БТРы: сводка о военной ситуации в ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остаётся напряженной. Командование «ООС» продолжает наращивать группировку сил и средств на линии соприкосновения.
Нашей разведкой выявлено размещение трех британских бронетранспортёров «Саксон» в населенном пункте Новотошковское.
Также в район этого населенного пункта отмечено прибытие двух самоходных артиллерийско-миномётных установок «Нона-С» 14-й отдельной бригады.
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По данным нашего источника в штабе ОТГ «Север» стало известно об очередных небоевых потерях в подразделениях 25 отдельной воздушно-десантной бригады.
2 июля при проведении практических стрельб из стрелкового оружия с личным составом первого батальона 25 бригады на полигоне в районе населенного пункта Дмитровка, в результате нарушения требований безопасности военнослужащий бригады без команды открыл огонь в секторе ведения огня, в то время как военнослужащие, выполнившие упражнение по стрельбе, находились в мишенном поле.
В результате происшествия один военнослужащий бригады погиб, двое получили ранения.
Для проведения разбирательства в подразделение прибыла комиссия военной службы правопорядка.
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Укомплектованность 54 и 14 бригад ВСУ в настоящее время составляет 56% и 63% соответственно. Данная ситуация обусловлена постоянным ростом числа небоевых потерь как среди личного состава, так и офицеров.
За текущую неделю в 54 бригаде произошло два суицида и одно ранение солдата в результате конфликта после употребления спиртных напитков.
Усугубляет положение низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих, вызванный, в первую очередь, боязнью участвовать в карательной операции и нежеланием убивать мирных жителей Донбасса.
Стремительно растет количество нежелающих продлевать контракты. За истекшие полгода в этих бригадах отказались продолжить службу 365 военнослужащих, срок контрактов которых истек.
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Украинские боевики стирают Зайцево с лица земли
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Донбасс: ВСУ ведут огонь по рубежам ДНР с шести вечера
Вечер 3 июля не принёс ожидаемого облегчения — украинские оккупанты с шести часов вечера ведут так называемый «беспокоящий» огонь по городам и посёлкам Республики.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
В 18.10 со стороны Широкино по Саханке выпущено 8 мин калибром 120 мм.
В 18.20 со стороны Опытного по Донецку (район аэропорта) выпущено 4 мины калибром 82 мм.
В 18.15 на южном направлении со стороны Широкино по Саханке произведено 5 выстрелов из БМП-1.
С 18.30 по 19.00 со стороны Опытного по Донецку (район аэропорта) произведено 3 выстрела из СПГ;
В 18.55 со стороны Каменки по Ясиноватой произведено 15 выстрелов из БМП-1 и 40 выстрелов из БМП-2.
С 18.55 до 19.50 с позиций ВСУ в Песках по Донецку (Вольво-центр) применялось стрелковое оружие, а также зафиксирована работа снайпера.
В 21.05 со стороны Водяного по посёлку Ленинское произведено 15 выстрелов из АГС.
С 19.45 до 20.50 с позиций ВСУ в Авдеевке по посёлку Минеральное выпущено 18 мин калибром 120 мм, произведено 70 выстрелов из БМП-2.
В 21.45 с позиций ВСУ в Песках по Донецку (район Вольво-центра) выпущено 5 мин калибром 120 мм.
В 22.20 со стороны посёлка Шумы по Горловке (посёлок шахты им. Гагарина) выпущено 7 мин калибром 120 мм.
Перед вечерним обострением последний обстрел был зафиксирован в 14.20, когда с позиций ВСУ в Марьинке по посёлку Александровка (Донецк) было выпущено 2 мины калибром 82 мм.
Обновлено 23:12
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил «Русской Весне», что в результате обстрела украинскими военными Курганки Глубокой (жилмассив Комарова в черте города) обесточено 40 трансформаторных подстанций.
Тысячи людей остались без электроэнергии в жару.
Обновлено 23:37. Горит дом
Иван Приходько сообщает о прямом попадании в нежилой дом № 53 по улице Молокова в Горловке. Здание загорелось.
Идёт обстрел Горловки.
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