Сводки от ополчения Новороссии 04 июля 2019

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на личной странице в соцсети вспоминает события уже пятилетней давности.

«Мало кто помнит, что происходило пять лет назад на фронте. Но именно тогда произошло событие, которое предрешило срочное отступление из Славянска в Донецк — потеря Николаевки.

По рельефу город Славянск находился в низменности, оборонять его было крайне сложно, а в тех условиях практически нереально. Господствующая высота — гора Карачун со 2 мая находилась под контролем ВСУ. Все менее значимые возвышенности также находились под ВСУ, кроме одной — Николаевки, что в 20 километрах к востоку от Славянска. На конец июня 2014-го Николаевку, как важнейший участок обороны, занимали около 400 ополченцев.

1 июля ВСУ начали артиллерийскую подготовку перед штурмом Николаевки. Применялись все виды тяжелого вооружения: танки, САУ, миномёты. Плохо оборудованные позиции ополченцев были перепаханы.

Некоторые подразделения ополченцев были деморализованы, и одна рота в составе 124 человек покинула свои позиции и ушла в Горловку, в подчинение к Игорю Безлеру. Большой участок Николаевского фронта оказался оголён.

Когда об этом узнал Стрелков, в ночь с 1 на 2 июля из Славянска в Николаевку для оценки ситуации и перекрытия бреши в обороне был выдвинут резерв из состава комендантской роты. В Николаевке ещё оставались подразделение «Мачете» и мобильная группа Моторолы.

2 июля после лёгкой артподготовки ВСУ предприняли попытку штурма. В штурме, кроме пехоты, участвовали танки, БМП, БТРы. На участке фронта, где была брешь, и которую удерживало незначительное количество ополченцев комендантской роты, противник бросил в атаку 5 танков под прикрытием пехоты.

Ополченцам удалось полностью сжечь один танк и подбить другой, который ВСУшники эвакуировали под прикрытием огня трёх оставшихся. После этого штурма ВСУ больше не бросали в бой пехоту.

Противник принял решение стереть Николаевку с лица земли.

За этот день потери ополченцев составили 6 погибших и 15 раненых. По сообщениям пресс-центра «АТО», который всегда занижал свои потери, ВСУ в этот день потеряли 9 убитыми и 13 ранеными. Жертв среди мирного населения было намного больше.

2 и 3 июля Николаевка перепахивалась всем, что только было на вооружении у ВСУ: авиацией, танками, САУ, миномётами. Также были применены РСЗО «Ураган», которые в основном попадали по жилым мирным пятиэтажкам и другой гражданской инфраструктуре.

4 июля ополченцы были вынуждены оставить Николаевку и отойти в Славянск. Многие прорывались с боем, попав в окружение к противнику. Прорывался с боем и легендарный Моторола со своим подразделением.

После потери последней высоты Славянский гарнизон был обречен на полное окружение. В этот день было принято решение выходить из Славянска.

На другом участке фронта, в ЛНР, 2 июля 2014 г. в результате авиаудара ВВС Украины по поселку Старая Кондрашевка погибли 12 человек, еще восемь были ранены. Среди погибших в том числе оказались пятилетний ребенок Иван Ермилов со своим отцом.

Прошло всего лишь 5 лет, а мы уже всё забыли».

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