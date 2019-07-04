Ошеломляющие макроснимки вещей и предметов, которыми мы пользуемся каждый день

Amazing Worlds — серия снимков фотографа-самоучки по имени Пьянек, которая самым неожиданным образом представляет нам повседневные предметы с совершенно нового ракурса. То, что мы едим и чем пользуемся ежедневно, мужчина снял с помощью макрообъектива. Это придало некоторым самым обыкновенным вещам довольно устрашающий облик. Фото показывают поразительную замысловатость элементов, поверхностей, структур и фактур. Ко всему, что изображено здесь, мы привыкли не проявлять никакого интереса. Однако Пьянек показывает то, что недоступно невооруженному глазу и действительно способно поразить воображение!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8960106.html