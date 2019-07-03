Н.П.Бурляев и Е.Ю.Спицын. “«Эффектная пустота» или «движение вниз» современной культуры”

#МПГУ #Бурляев #Спицын
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0ygp3Wd-tnE
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Интересно, на войне солдаты не болеют. Грязь, окопы, проливные дожди, жара, мороз, неделями солдаты спят на снегу – и никаких простуд и других заболеваний. Нервная система сильней любой брони.
— Федор Филиппович Конюхов
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