Китаизация марксизма
06:08. 3 июля 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О взглядах Си Цзиньпина на современный марксизм.
Cтатья «Жэньмин Жибао» за авторством заместителя директора Партийной школы ЦК КПК Цзя Гаоцзяна основанная на программных выступлениях председателя КНР на тему настоящего и будущего китайской идеологии.
Обращает на себя внимание не только отсылка к классикам марксизма-ленинизма, но и акцент на Мао Цзедуне, который при предшествующих руководителях КНР как идеологический ориентир ушел в тень. При председателе Си "великий кормчий" снова в моде.
Си Цзиньпин о китаизации марксизма
Марксизм является коренной руководящей идеологией нашей партии, научным справочником профессионального развития партии и страны. Товарищ Си Цзиньпин уделяет очень большое внимание теоретическому строительству марксизма, он сделал ряд важных рассуждений, потребовал, как следует усилить пропаганду, учебу и изучение теории марксизма. Глубоко изучать и проводить эти важные рассуждения имеет большое значение для того, чтобы вдальнейшем усиливать строительство идеологии и теории, укреплять руководящее место марксизма в сфере идеологии, обеспечить движение дела социализма с китайской спецификой по правильному пути.
Уделять внимание изучению теории, стараться применять это идейное оружие
Товарищ Си Цзиньпин отметил: марксизм появился на основе критики, впитав все знания человечества. Он непрерывно обогащается и развивается с развитием эпохи, практики и науки. Он до сих пор является самой передовой системой теорий и идеологии человечества. Он является мощным идейным оружием, которое руководит нами, чтобы познать и перестроить мир. С того времени, как образовалась наша партия, она придерживается марксизма. Применяя позиции, взгляды и способы марксизма, она исследует и решает ряд проблем в реформах, строительстве и практике реформирования, продвигает непрерывное поступательное развитие дела партии. В нынешнее время мы всё ещё должны высоко уделять внимание изучению теории марксизма, стараться применять это идейное оружие.
Коренные требования в строительстве идеологии и теории партии. Товарищ Си Цзиньпин отметил:
«Партия должна всегда придерживаться марксизма, как основной руководящей идеи, как духовного флага партии в объединенном продвижении всей партии, как мощного идейного оружия перестроения объективного и субъектного мира. Для поддержания и развития прогрессивности в теориях партии, необходимо уделять внимание изучению и уметь хорошо учиться».
Он чётко подчеркнул, что кадры высшего руководства, особенно высокопоставленные кадровые работники должны сделать систематическое овладение основными принципами марксизма своим «коронным номером». Теоретическая подготовка руководящих кадров является ядром способности к руководству, овладение теорией марксизма является азами. Он особо потребовал: «Новые кадры, особенно молодые, должны изучать теорию посредством упорной учёбы, учиться наблюдать и решать проблемы, применяя позиции, взгляды и методы, укреплять идеалы и убеждения. Внимательное изучение и овладение теорией марксизма является коренным требованием строительства идеологии и теории партии, необходимо познавать и относиться к ней на такой высоте.
Сочетать изучение канонических произведений марксизма и новейших достижений китаизации марксизма. Си Цзиньпин отметил:
«При изучении теории марксизма, руководящие кадры сначала должны исследовать новейшие достижения китаизации марксизма, учиться и овладевать теоретической системой социализма с китайской спецификой. Одновременно должны увидеть, что теоретическая система социализма с китайской спецификой передаётся по одной линии с марксизмом-ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна, она и идёт в ногу со временем. При исследовании теоретических произведений марксизма современного Китая, необходимо доискиваться до корня и исследовать истоки, внимательно учиться произведениям известных писателей марксизма-ленинизма и товарища Мао Цзэдуна».
Это чёткие требования, предъявленные к руководящим кадрам при изучении теории марксизма. Идеи марксистских произведений глубокие, содержание обширное, читать их нужно сосредоточенно и только от начала и до конца, только так можно глубоко понять духовную сущность марксизма. Изучение канонических произведений марксизма и новейших достижений китаизации марксизма взаимно дополняют друг друга, необходимо их соединить органически. Необходимо особо уделять внимание изучению марксистской философии. Товарищ Си Цзиньпин отметил:
«Самое важное в овладении марксизмом это овладеть его духовной сущностью, анализировать и решать проблемы, применяя его позиции, взгляды, способы и принципы».
Он особо отметил:
«В трёх составных частях марксизма, философия является основой. Овладение марксистской философией является важным предварительным условием овладения целостной научной системой марксизма».
Он также отметил с точки зрения исторического опыта партии:
«Со времен образования нашей партии, она начала уделять внимание строительству партии идеологически, в том числе, очень важным пунктом является воспитание и вооружение всей партии марксистской философией. Учиться философии, применять её – это хорошая традиция нашей партии».
Во главе с Си Цзиньпином, политбюро ЦК провело коллективную учёбу по теме исторического материализма. В нынешнее время Китай находится на решающем этапе всестороннего создания общества со средним достатком. Реформы и развитие стоят перед множеством новых и сложных проблем. Необходимо проводить новый поиск при указании пути научного мировоззрения и методологии марксистской философии. Прежде чем изучать марксистскую теорию, необходимо сперва хорошо изучить марксистскую философию, вооружать голову, вести практику и продвигать работу, применяя научное мировоззрение и методологию марксистской философии.
Глубокое изучение теории марксизма, непрерывное продвижение теоретических инноваций на основе практики
Марксизм является непрерывно растущей теорией, необходимо непрерывно развиваться вперёд на основе практики. Си Цзиньпин отметил:
«Марксизм не догма, только правильное применение практики и непрерывное развитие на практике дает сильную жизнеспособность».
Фактически, Си Цзиньпин цитирует Энгельса.
Он подчеркнул, что необходимо проводить исследование теории марксизма,
«на основе практики непрерывно продвигать теоретические инновации».
По-научному относится к марксизму, объединять настойчивость и развитие. Си Цзиньпин отметил:
«Основные принципы марксизма являются всеобщей истиной, они имеют вечные идейные ценности. Но писатели марксизма неисчерпают правду, а непрерывно открывают дорогу для поиска и развития правды».
Марксизм как плод научно-технического прогресса человечества, является объединением абсолютной и относительной правды. Согласно закону развития познания человечества, каждое поколение начинает познавать при особых исторических условиях, в которых оно находится, неизбежно испытывая ограничение этих исторических условий. Это требуется, чтобы последующие поколения продолжали совершать первопроходство и новаторство на основе, которая была. Это же применимо и к теории марксизма. Нам нельзя педантично придерживаться некоторых конкретных выводов, полученные писателями марксизма при особых исторических условиях, а необходимо идти в ногу со временем, изучать новые проблемы в новой обстановке с высоты эпохи, способствовать непрерывному обогащению и развитию марксистской теории. Необходимо разобрать отношения между настойчивостью и развитием , и их объединить. Как Си Цзиньпин отметил:
«Продвижение теоретической инновации, необходимо придерживаться основных принципов, не колебаясь. Это основа и отправной пункт для развития марксизма, а то потеряет направления и будет идти по ошибочному пути. Одновременно, необходимо непрерывно обогащать и развивать марксизм с развитием практики, непрерывно дать марксизм новую жизнедеятельность, чтобы лучше его придерживались».
Сосредотачивая внимание на новых требованиях к современной практике, продвижение вперёд китаизации марксизма непрерывно получает новые достижения. В течение более 90 лет после образования нашей партии, стараясь объединить основные положения марксизма с конкретной практикой нашей страны, находясь в неустанных поисках и настойчивости и развитии марксизма, образовались два больших теоретических достижения — идеи Мао Цзэдуна и теоретическая система социализма с китайской спецификой. Оба они являются настойчивости и развития марксизма, и марксизмом китаизации. Си Цзиньпин отметил:
«Эти два больших теоретических достижения китайзации марксизма являются самым дорогим политическим и духовным богатством нашей партии, и всеобщей идейной основой для сплочения и борьбы всей партии и народа разных национальностей страны, руководством к действию, которое предводительствует в делах партии и страны от победы к победе».
В нынешнее время социально-экономическое развитие нашей страны уже вошло в новый этап. Мы всесторонне углубляем реформы, боремся за цель — «два столетия» и китайскую мечту — великое возрождение китайской нации. Необходимо, чтобы новые достижения китайзации марксизма вели новую практику. Как отметил Си Цзиньпин:
«Придерживаясь и развивая социализм с китайской спецификой, необходимо всесторонне углублять реформы, эффективно реагировать на различные трудности и риски, которые можно предвидеть и трудно предвидеть на пути, устоять перед новыми проблемами, это требуется, чтобы мы теоретически дали новые научные ответы. Мы должны долгосрочно обобщать новый опыт, который создали народ при руководстве партии, непрерывно открыть новые пределы китаизации марксизма, чтобы марксизм современного Китая излучал ещё более яркий свет истины».
Укрепление строительства марксистской теории многопланово и всесторонне способствует изучению марксистской теории. В системе китайской философской социологии, изучение марксистской теории имеет особо важное место. С древних времён сотрудники философской социологии проводили широкие и глубокие исследования по многим отраслям знаний и точек зрения получили очевидные успехи. Но в требованиях в отношении развития дел партии и государства, существуют разрывы и недостатки, необходимо продолжать стараться. По установке дисциплин, в прошлом больше изучали марксистскую теорию по разным дисциплинам – философия, экономика и политика и т.д. После того, как в системе дисциплин Китая специально поставили марксистскую теорию, целостность и комплексность этой области усилились. На этой основе, необходима дальнейшая координация отношений между разными дисциплинами, объединение комплексного изучения марксисткой теории с изучением различных дисциплин, объединение изучения основных положений с различными прикладными исследованиями, многоплановое и всестороннее продвижение. Одновременно, необходимо хорошо работать над подборкой и переводом произведений о марксизме. В последние годы, центр организует и осуществляет исследования и строительство марксистской теории. Это играет стимулирующую роль. После XVIII съезда, центральный комитет партии во главе с генеральным секретарём Си Цзиньпином, сделал новые распоряжения для глубокого осуществления исследований и строительства марксистской теории, учитывая новую обстановку. Мы должны внимательно проводить дух центра, стараться выполнить различные задачи, осуществлять дальнейшее продвижение исследований марксистской теории.
Всемерное укрепление пропаганды марксистской теории
Вместе с теоретической учебой и исследованием марксистской теории, необходимо укреплять её пропаганду. Для этого Си Цзиньпин предложил чёткие требования, которые мы должны внимательно изучать и осуществлять.
Полностью проявить руководящую роль марксистской теории на идеологию. Марксизм является не только коренной руководящей идеологией нашей партии, но и ведущей идеологией. Си Цзиньпин отметил: работа пропаганды, это значит
«укреплять руководящее положение марксизма в области идеологии, укреплять совместное идейное основание для сплачения и борьбы всей партии и народа всей страны».
Он отметил:
«Необходимо укрепить и расширить идеи и общественные мнения по главному направлению, энергично развертывать главенствующую тему, распространять позитивную энергию, вдохновлять сплочение и продвижение всего общества. В том числе, одна важная задача — всеми силами начать пропаганду марксистской теории, с тем чтобы она широко распространилась и смогла просочиться в разные стороны идеологии, руководить и вести разноплановое строительство в области идеологии. В настоящее время мы проводим пропаганду основных ценностей социализма, а марксистская теория является идейным основанием основных ценностей социализма. Необходимо разобраться в их внутренней связи, вести людей развивать основные ценности социализма при руководстве марксистской теории».
Обеспечить дальнейшее продвижение популяризации марксизма
Чтобы по-настоящему играть руководящую роль марксистской теории, необходимо, чтобы широкие массы общества поняли и приняли продвижение популяризации марксизма. Си Цзиньпин отметил:
«Популяризация марксизма, означает, что объяснять марксистскую теорию нужно простыми, правдивыми словами и излюбленным способом масс, чтобы широкие коммунистические круги и народные массы её хорошо поняли и приняли».
Это требуется, чтобы мы непрерывно придумывали способы и средства пропаганды марксистской теории, усердно работали над разнообразием и эффективностью, непрерывно укрепляли покоряющую силу и сродство. Необходимо составлять разного рода популярную теоретическую литературу о марксизме, которая подойдет для всех. Развивать теоретическую пропаганду, пользуясь разными формами литературы и искусства, с помощью книг, газет, радио, телевидения, фильфов, выставок, демонстрации и других средств, особенно, СМИ, чтобы теоретическая пропаганда присоединилась к повседневной жизни и деятельности.
Дальнейшее продвижение «Выхода во внешний мир» новых достижений китаизации марксизма
Си Цзиньпин отметил:
«Проводить пропагандистскую работу следует в условиях всесторонней открытости внешнему миру. Одна из самых главных задач – всесторонне и объективно вести людей к познанию современного Китая и обращаться как с внешним миром».
Одновременно с этим, он подчеркнул, что необходимо тщательно выполнять работу по внешней пропаганде, придумывать способы внешней пропаганды, хорошо рассказывать о Китае, хорошо передавать голос Китая. В том числе включается развитие общественной связи в сфере идейной теории. «Китайская теория» и «Китайский путь» тесно взаимосвязаны, и чтобы понять «китайский путь», необходимо понять «китайскую теорию». Для этого, необходимо дальнейшее продвижение «Выхода во внешний мир» новых достижений китаизации марксизма, способствовать внешнему миру познавать и понимать «китайскую теорию», укреплять влияние и действие «китайской теории» в сфере мировой идейной теории».
https://prorivists.org/inf_marxism_in_china_gaojiangxiang/ – цинк
В целом, к предстоящей схватке с США, Китай очевидно подкручивает гайки в идеологической сфере, делая ставку на китайскую редакцию марксизма (при Си Цзиньпине это особенно заметно), которая дополняет экономический базис китайских глобальных претензий связанных с желанием влиять на будущее человечества и наращиваемый военный инструментарий, для подкрепления весомыми аргументами этих экономических и идеологических претензий. "Китаизированный марксизм" должен, в числе прочего, обосновать необходимость и неизбежность стратегических экономических проектов вроде "Один пояс – один путь", а вооруженные силы обеспечить их защиту по мере нарастания противодействия китайским планам в Евразии.
Нельзя также не отметить, что читая товарища Си особенно смешно вспоминать деятелей утверждавших, что с гибелью СССР марксизм оказался на свалке истории. Китайцев только предупредить об этом забыли.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5107273.html