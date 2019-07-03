Игра ещё не окончена
Глобальные элиты меняют тактику
В чем суть полицентричной модели мира, на которую делает ставку часть мировой элиты. Чем она отличается от многополярной и какое место в ней будет отведено РФ. Об это и многом другом беседуют директор института ЕАЭС Владимир Лепехин и ведущий Игорь Шишкин.
Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/igra-eschyo-ne-okonchena-globalnye-elity-menyayut-taktiku