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Игра ещё не окончена

01:29. 3 июля 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

Глобальные элиты меняют тактику

В чем суть полицентричной модели мира, на которую делает ставку часть мировой элиты. Чем она отличается от многополярной и какое место в ней будет отведено РФ. Об это и многом другом беседуют директор института ЕАЭС Владимир Лепехин и ведущий Игорь Шишкин.

Понять скрытые пружины общественных процессов помогут:

Книги Андрея Фурсова

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/igra-eschyo-ne-okonchena-globalnye-elity-menyayut-taktiku

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