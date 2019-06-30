М.В.Попов. 12. «Классы». Социальная философия А-2019.

22 апреля 2019 г. состоялась очередная лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для аспирантов по теме “Классы”. Рассматривалось применение принципа определяющей роли материального производства по отношению к другим общественным институтам и процессам для выработки понятия общественных классов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GPmUOND_Pts