М.В.Попов. 12. «Классы». Социальная философия А-2019.
09:16. 30 июня 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
22 апреля 2019 г. состоялась очередная лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для аспирантов по теме “Классы”. Рассматривалось применение принципа определяющей роли материального производства по отношению к другим общественным институтам и процессам для выработки понятия общественных классов.
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