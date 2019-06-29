Христиане и Христанутые. (М.Н. Задорнов)

То, что люди собрали деньги на документальный фильм о Вещем Олеге, позволяет мне быть свободным от всякого рода давиловки со стороны спонсоров-«абрамовичей». И как показали съёмки, проведённые в Смоленске, Воронеже, Ростове и Геленджике, это очень выручило. Например, один учёный – не буду называть его фамилии – попытался очернить всю задумку фильма и почти угрожал перекрыть «кислород». Его точка зрения, что никаких русских и славян на свете не было, а были лишь угро-финны, хазары, викинги, Византия, ну и, конечно, украинцы!

И таких хазароманов на сегодняшний день немало. Кто-то в «хазарский корень» русского народа верит по недообразованности, а кто-то отрабатывает гранты и подачки от Израиля и различных сионистских обществ.

Действительно, считается, что хазары были иудеями. Но, как показали раскопки, раввинам подчинялась лишь верхушка хазарских правителей, а народ не очень-то принял иудейскую веру, поскольку был совсем другого происхождения – тюркского. Я ещё раз хочу уточнить для незнающих: евреи и иудеи – понятия разные. Когда Пушкин назвал хазар «неразумными», он имел в виду, скорее всего, что тюркский народ взял чуждую ему веру.

Сейчас, когда очень модно говорить в мире гадости про Россию, хазаромания обострилась. Не было, мол, Руси, а была Хазария и правила отсталыми славянами. А раз хазары были иудеями, то, значит, евреи-раввины и были истинными правителями. Да, они действительно были правителями, но лишь в самой Хазарии.

Мы провели съёмки по всему приграничью, которое разделяло хазарский каганат и союзы славянских народов. Грандиозно! Действительно, хазарский каганат был мощнейшим государством, которое сыграло очень важную роль в образовании Руси, а позже России. Необходимо было объединяться нашим предкам перед угрозой порабощения, перед внешней угрозой. Чем не современная проблема?

За счёт торговли славянскими рабами Хазария богатела из года в год. И даже их южная столица Итиль уже не устраивала местных вождей и торгашей. Центр главной прибыли перемещался к 9-му веку на север Хазарии, ближе к источнику разбойничьей прибыли славянскими пленными. А потому и был построен ещё один город-крепость Саркел, который нынче находится под водами Цимлянского водохранилища. Объединённая дружина славянских народов под предводительством Олега несколько утихомирила хазарскую прыть – большинство славянских народов перестали платить им дань. Скоро после Олега ещё один великий князь Святослав разгромил Хазарию так, что не осталось даже такой национальности! Но…

Раввины, которых было в Хазарии очень много, бежали в Европу и дали волну тех евреев европейских, которые нынче называются ашкенази. Большинство осело поначалу в Испании. Их потомки проникли в Италию и даже освоили интригами и подкупами папский престол в Ватикане (Борджиа)! Косвенно такая гипотеза подтверждается тем, что именно после разгрома Хазарии в Европе в несколько раз увеличилось количество евреев-торговцев. Под их руководством позже расцветёт и Флоренция, и Венеция, и будут созданы банки и другие финансовые структуры.

Как же теперь не заострить их потомкам на этом внимание и не выдать деньги на то, чтобы учёные окончательно перекособочили коренную историю Руси?

Ну, хорошо… Людей, которые борются за свои прибыли, я понимаю. Я даже понимаю тех, кто отрабатывает их «бабки». Но более всего у меня претензии не к ним.

Пожалуй, никто так не навредил истории Руси, как христианские монахи, которые писали первые летописи!

Ну почему мы, славяне, каждый раз с таким энтузиазмом набрасываемся на своё собственное прошлое и очерняем его, как только меняется власть? Всё советское лучшее было перечёркнуто огульно во имя якобы демократии. Объём доброты в нашем обществе сразу увял. И так происходит постоянно. Во времена официального крещения (княжение Владимира Красно Солнышко) были уничтожены все виды письменности, существовавшей у светской власти славянорусов и у волхвов. В то время отсутствия печатных станков уничтожить какое-то одно произведение было достаточно – копий не было. Подтверждений тому, что письменность существовала, причём, в более образной и более божественной форме, нежели сегодняшняя кириллица, существует множество, но об этом надо писать отдельно.

Христианские монахи, которые писали летописи, всячески пытались бессовестно подсунуть нашу историю под историю Византии. В результате так намудрили даже с годами, что диву даёшься, как учёные этого не замечают? Впрочем, я не прав. Замечают почти все учёные глупости летописные, но не желают их оспаривать, потому что большинству из них это выгодно.

Согласно летописи – я же говорил – княгиня Ольга родила сына Святослава, когда ей было за 60! Но ведь в то время не было суррогатных матерей!

Очень хотелось христианам-монахам подогнать множество дат под святой возраст Иисуса – цифру 33.

Люди образованные понимают то, о чём я сейчас пишу, и винят во всём христианство, мол, не наша религия, славяне попали в рабство, когда стали христианами, к мировым торгашам.

Я бы так огульно не говорил. Историю Руси испоганило не христианство, а оголтелые христанутые монахи. Из чувства подхалимства к власти. Сейчас всё очень похоже. Макаревича (далеко не самый приятный лично мне человек) гнобят просто из чувства лизоблюдства к Путину. А ведь многие из тех, кто его сегодня поносит, были воспитаны на его песнях.

Христианство – это учение Христа. Христианин тот, кто старается следовать учению, а не тот, кто целует попам руки с часами за 30-40 тысяч евро!

Патриарх Кирилл, по-моему, очень неправильно выразился, когда сказал, что до христианства славяне были совершенно бескультурными людьми. Не к лицу такому образованному и просвещённому человеку так ошибаться. Множество фактов существует со стопроцентными доказательствами высочайшей культуры славянорусов до христианства. Кстати, и само христианство просачивалось к нашим предкам постепенно, и уж если на то пошло, первое крещение Руси было не при Владимире и даже не при Ольге, а при Аскольде, если не ещё раньше. А на севере Руси – словене – вообще, судя по всему, приняли учение Иисуса не от лживой Византии, а от потомков кельтов из Ирландии. Почти все кресты, встречающиеся на севере, – кельтские, а не византийские с удлиненной ножкой. Разница существенная. Кельтский крест – это солнце, арийский коловорот. А крест с удлинённой ножкой – римское орудие пыток и казни! Недаром, благодаря Сергию Радонежскому, на византийском кресте у нас появилось солнце, чтобы всё-таки не забывали наши предки свои родовые солнечные корни. Ведь Иисус для многих был в то время солнышком. Он родился тогда, когда начинает удлиняться день, т.е., солнышко побеждает тьму! Так и говорили в народе: «Солнышко наше, Христосушка».

Многие сегодня возмущены тем, как ведут себя многие попы, священные наши мужи: дорогие машины, одежда, часы, наконец, очевидное обжорство! Да простят меня все те, о ком я сейчас написал, но Иисус был скромнее! Продайте свои мерседесы, пересаживайтесь на ослов и поезжайте в Иерусалим! Верните веру христиан в учение Иисуса, а не в те обряды, которые вы выдаёте за христианство!

Я считаю неверным преподавание православия в школах. В школах учатся люди разных национальностей, православные и не православные. Уважать надо любую веру, потому что любая религия – это вера в Бога.

Государство – это для туловища, а вера в Бога – для души!

Если основы православия будут преподаваться во всех школах, то очень легко будет настроить против русских все остальные конфессии. Этого только и ждёт Запад! Именно на этом играет Америка, когда довольно удачно применяет свои технологии для якобы демократических революций. На самом деле просто возбуждает вражду между национальностями и конфессиями. Зачем же им поддаваться? Такие поддавки очень опасны.

А насчёт хазаромании добавлю вот что: не было во времена Вещего Олега ДНК-генеалогии, но он был Вещим и, видимо, считывал информацию, заложенную в наши хромосомы интуитивно, то есть чуйкой. Объединил народы, которые, согласно современнейшим научным данным, на 90% были родственны и одного происхождения! И это был самый многочисленный народ… в Европе!

Если в фильме о Рюрике мы больше всего внимания обращали на норманофилов, то в фильме об Олеге придётся так же настойчиво противостоять хазароманам! Среди них, кстати, появились даже такие, которые утверждают, что и Олег Вещий тоже был хазарином. Правда, его приписывают себе и болгары, и поляки, и скандинавы… Одни евреи ещё не догадались назвать Олега иудеем.

У американцев национальная идея – это домик, заборчик, дворик и много мебели внутри дома.

Наша национальная идея – родовая память о достойных наших предках! Наша семья, наш род и восстановление любви к земледелию. С уважением ко всем конфессиям и народам, которые считают Россию своей Родиной.

В конце лишь добавлю, что говорил не обо всех священниках. Среди моих знакомых есть батюшки, которые заботятся о храмах и сельских школах. Таких немало. Например, отец Александр, который меня крестил, никогда бы не позволил назвать его Алексом. Он был не бедным, а самодостаточным и учил этому своих прихожан.

Слово «православие» означает «славить правь», т.е. Бога -первопричину, все-Бога- Бога Единого. Это название нашей ведической веры существовало ещё до Владимира Красно Солнышко.

Знаете, кто боролся за то, чтоб люди следовали учению Иисуса, а не становились рабами обрядов? Лев Николаевич Толстой!

Вот это и есть христианство, а не христанутость!

Короткометражный фильм «Сила детства»/A short film «Power of childhood»

Источник: http://zadornov.net/2014/10/hristiane-i-hristanutie/