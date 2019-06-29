Сводки от ополчения Новороссии 29 июня 2019

В ночь на вторник, 25 июня, украинские карательные подразделения открыли огонь по поселку шахты Трудовская в Петровском районе Донецка. В Народной милиции ДНР отметили, что противник применил запрещенную 122мм артиллерию. Взрывная волна оказалась настолько сильной, что у людей, проживающих в местной пятиэтажке, вылетели стекла.

Когда военкоры приехали на место, то увидели тяжелые, посеченные осколками, ворота, отлетевшие метров на десять в сторону от гаража. Ольга Анатольевна, жительница поселка Трудовские, рассказала, что обстрел был около 01:15 по местному времени.

«Жилые дома, гаражи… Вот это бахнуло, все повыбивало с первого подъезда по третий. Три подъезда с первого по пятый этаж повыбивало окна. Все, и пластиковые, и такие. Вместе с рамой повылетали…», — рассказала она, показывая на разбитую карателями пятиэтажку.

Выйти на улицу спокойно нельзя. Только выйдешь, как тут же начинается обстрел. Не так давно прямо на улице в поселке Трудовские ранило женщину. По словам Ольги Анатольевны, каким-то образом ей удалось добраться домой и вызвать «скорую».

«Часто бывает, что летят, свистят и не знаешь, куда и откуда… Сидим на лавочках, начинают стрелять, кто куда! Кто под лавочку… Нам весело!» — рассказала она.

На вопрос журналиста, откуда обычно стреляют, женщина показывает: «Новомарьинка, Марьинка… Чуть правее туда — это Красногоровка. Вот оттуда сюда прилетает…».

В Народной милиции отметили, что больших жертв со стороны населения во время ночного обстрела 25 июня удалось избежать потому, что люди находились у себя в квартирах.

В целом, как сообщала «Русская Весна», за те сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых сил подверглись районы 10 населённых пунктов Республики.

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