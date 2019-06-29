Сводки от ополчения Новороссии 29 июня 2019
- 05:20 Убийцы из ВСУ превращают в ад жизнь жителей Донецка (ВИДЕО).
- 02:00 Зажигательные мины ВСУ ложились под Горловкой — кадры прилётов (ВИДЕО).
- Вчера 23:15 СРОЧНО: Экстренное заявление Армии ДНР .
- Вчера 22:27 Четверо пленных в обмен на ПТУР по дому престарелых, — военкор — о подлости Украины (ФОТО).
- Вчера 21:43 ВАЖНО: ВСУ ударили ракетой по дому престарелых, идёт сильный обстрел (ФОТО).
- Вчера 20:50 Военные ЛНР разминировали дороги на участке разведения у Станицы Луганской.
- Вчера 20:36 ВСУ оставили свою позицию под Горловкой (ВИДЕО).
Убийцы из ВСУ превращают в ад жизнь жителей Донецка (ВИДЕО)
В ночь на вторник, 25 июня, украинские карательные подразделения открыли огонь по поселку шахты Трудовская в Петровском районе Донецка. В Народной милиции ДНР отметили, что противник применил запрещенную 122мм артиллерию. Взрывная волна оказалась настолько сильной, что у людей, проживающих в местной пятиэтажке, вылетели стекла.
Когда военкоры приехали на место, то увидели тяжелые, посеченные осколками, ворота, отлетевшие метров на десять в сторону от гаража. Ольга Анатольевна, жительница поселка Трудовские, рассказала, что обстрел был около 01:15 по местному времени.
«Жилые дома, гаражи… Вот это бахнуло, все повыбивало с первого подъезда по третий. Три подъезда с первого по пятый этаж повыбивало окна. Все, и пластиковые, и такие. Вместе с рамой повылетали…», — рассказала она, показывая на разбитую карателями пятиэтажку.
Выйти на улицу спокойно нельзя. Только выйдешь, как тут же начинается обстрел. Не так давно прямо на улице в поселке Трудовские ранило женщину. По словам Ольги Анатольевны, каким-то образом ей удалось добраться домой и вызвать «скорую».
«Часто бывает, что летят, свистят и не знаешь, куда и откуда… Сидим на лавочках, начинают стрелять, кто куда! Кто под лавочку… Нам весело!» — рассказала она.
На вопрос журналиста, откуда обычно стреляют, женщина показывает: «Новомарьинка, Марьинка… Чуть правее туда — это Красногоровка. Вот оттуда сюда прилетает…».
В Народной милиции отметили, что больших жертв со стороны населения во время ночного обстрела 25 июня удалось избежать потому, что люди находились у себя в квартирах.
В целом, как сообщала «Русская Весна», за те сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых сил подверглись районы 10 населённых пунктов Республики.
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Зажигательные мины ВСУ ложились под Горловкой — кадры прилётов (ВИДЕО)
Вечером 27 июня украинские «херои» открыли огонь из 120-мм миномётов по окраине Горловки.
Каратели использовали как осколочно-фугасные, так и зажигательные боеприпасы.
Факт нарушения режима прекращения огня удалось зафиксировать военным корреспондентам пресс-службы Армии ДНР, находившимся поблизости от того места, где ложились снаряды противника.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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СРОЧНО: Экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Армии ДНР по факту преступной агрессии ВСУ.
Сегодня в 20:40 украинские каратели из 93-й бригады по команде своего главаря Брыжинского обстреляли город Ясиноватая с применением противотанкового ракетного комплекса.
В результате обстрела получил повреждения территориальный центр социального обслуживания (дом престарелых, — прим. РВ), расположенный по адресу ул. Некрасова, 11 А.
Жертв удалось избежать.
Данным целенаправленным обстрелом социально значимого объекта украинские террористы подчеркивают свою безнаказанность со стороны вышестоящего командования.
Обращаем внимание международных организаций на факт очередного преступления украинских карателей против мирного населения Донбасса.
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Четверо пленных в обмен на ПТУР по дому престарелых, — военкор — о подлости Украины (ФОТО)
Как сообщала «Русская Весна», сегодня рано утром четверых военнопленных из ЛНР и ДНР, о передаче которых Украине договорились вчера на встрече Леонид Пасечник, Денис Пушилин и Виктор Медведчук, привезли самолётом из Ростова в Минск. Медведчуку были переданы также их паспорта и документы об освобождении.
А уже вечером начался интенсивный обстрел Донбасса. Напомним, по Ясиноватой была выпущена противотанковая ракета, которая попала в дом престарелых, разрушив крышу здания.
Российский военный журналист, спецкор ВГТРК Александр Сладков, который уже несколько лет работает на Донбассе и находится там сейчас, прокомментировал сегодняшний обстрел.
«Донбасс передал Украине четверых пленных в обмен на ПТУР, прилетевший в Ясиноватую и разбивший крышу дома престарелых.
Ребят, это не контрпропаганда, не информационная война. Я сообщаю о том, что есть.
Было тихо. Прилетела ракета от ВСУ, и прямо в город, где люди живут», — написал Александр.
В результате обстрела повреждено 70 квадратных метров кровли Территориального центра социального обслуживания Ясиноватой.
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ВАЖНО: ВСУ ударили ракетой по дому престарелых, идёт сильный обстрел (ФОТО)
ВСУ ведут обстрелы рубежей Донецкой Народной Республике.
Не изменяя себе, оккупанты наносят удары по самым незащищённым.
Об этом сообщили «Русской Весне» в представительстве ДНР в СЦКК.
c 18:00 зафиксированы обстрелы по таким направлениям:
c 18:25 до 18:50 вёлся огонь со стороны Водяного по посёлку Ленинское, выпущено 5 мин из 82 мм миномета;
c 18:50 до 19:15 со стороны Кодемы по посёлку Доломитное, выпущено 2 снаряда калибром 122 мм;
c 19:05 до 19:25 со стороны Песок по Донецку (район Вольво-центра) выпущено 3 мины из 120 мм миномета;
c 19:20 до 19:50 со стороны Песок по Донецку (район Вольво-центра) выпущено 10 мин из 82 мм миномета.
С 20:30 до 20:50 с позиций ВСУ в Каменке был нанесён удар по Ясиноватой. Зафиксировано попадание во двор и крышу дома престарелых по улице Некрасова, дом 11 А — выпущена ракета из ПТУР;
С 20:40 до 21:00 со стороны Широкино по посёлку Саханка совершено 10 выстрелов из БМП-1, выпущено 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
С 20:40 до 21:00 со стороны Авдеевки по Ясиноватой совершен 1 выстрел из танка.
С 21:15 до 21:40 с позиций ВСУ в Водяном по посёлку Саханка выпущено 8 мин из 82 мм миномета, 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
С 21:15 до 21:40 с позиций ВСУ в Водяном по посёлку Ленинское выпущено 5 мин из 82 мм миномета, 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
С 22:20 до 22:40 с позиций ВСУ в Водяномпо по посёлку Ленинское выпущено 4 снаряда калибром 122 мм;
С 22:20 до 22:55 с позиций ВСУ в Авдеевке по посёлку Крутая Балка выпущено 4 мины из 120 мм миномета, 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
С 22:30 до 22:50 с позиций ВСУ в Дзержинске (район шахты «Южная») по Горловке (пос. шахты им. Гагарина) выпущено 4 мины из 120 мм миномета, 29 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
С 22:45 до 23:20 со стороны Талаковки по посёлку Коминтерново выпущено 23 мины из 120 мм миномета.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Военные ЛНР разминировали дороги на участке разведения у Станицы Луганской
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ВСУ оставили свою позицию под Горловкой (ВИДЕО)
Украинские вооружённые формирования оставили одну из своих позиций под Горловкой.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
Бойцы Армии Республики и военный корреспондент осмотрели оставленные окопы и брошенные украинскими боевиками боеприпасы.
Военнослужащий с позывным «Кот» рассказал, что оставленная позиция носила название «Железка», а ВСУ покинули её по непонятным причинам.
«Мы осмотрим позицию и после отойдём на свою согласно минским договорённостям, её („Железку” — прим. РВ) мы не занимаем», — сообщил он.
«Кот» рассказал, что в оставленных окопах могут быть «сюрпризы», специально оставленные украинскими боевиками.
Между оставленной позицией и ближайшей позицией ВСУ — около полутора километров, между позициями — поле, а оккупанты находятся в следующей посадке.
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