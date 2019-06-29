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1988. Карл де Кейзер в Ленинграде. Часть 3

11:19. 29 июня 2019 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:


1988. Карл де Кейзер в Ленинграде. Часть 1
1988. Карл де Кейзер в Ленинграде. Часть 2. За кулисами театра оперы и балета имени С. М. Кирова
1988. Карл де Кейзер в Сочи. Часть 1
1988. Карл де Кейзер в Сочи. Часть 2
1988. Карл де Кейзер в Сочи. Часть 3


Пляж у Петропавловской крепости










Дворцовая площадь. Первые гамбургеры в городе




Дворцовая площадь







Скейтбордисты на Дворцовой площади


Объявления о работе, сообщения о продажах со вторых рук


Зоологический музей


Дома с Людмилой, моим гидом. Автопортрет


Молодожены


Молодожены


Свадьба




Магазин игрушек



Литературное кафе


Уличный художник у Казанского собора


Река Нева


Финский залив


Коля Васин с друзьями


Без подписи








Источник: https://humus.livejournal.com/6704449.html

Метки: история, Ленинград, фото

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