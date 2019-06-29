1988. Карл де Кейзер в Ленинграде. Часть 3

Пляж у Петропавловской крепостиДворцовая площадь. Первые гамбургеры в городеДворцовая площадьСкейтбордисты на Дворцовой площадиОбъявления о работе, сообщения о продажах со вторых рукЗоологический музейДома с Людмилой, моим гидом. АвтопортретМолодоженыМолодоженыСвадьбаМагазин игрушекЛитературное кафеУличный художник у Казанского собораРека НеваФинский заливКоля Васин с друзьямиБез подписи

Источник: https://humus.livejournal.com/6704449.html