Игра окончена! Ваши банковские счета отключены! О событиях 1993 года

Инсайд минувших дней. 1991-1993 тайные механизмы стоявшие за распадом СССР. Комсомольцы пришедшие в "Bank of New York". "Деньги партии" убившие СССР. Развилки 91-го и 93-го, со слов помощника вице-президента России А. Руцкого. "GAME OVER" - когда рос-элитке Запад отключит счета?

Евгений Гильбо свидетельствует о событиях в которых принимал участие в начале 90-х годов.

Источник: https://neuromir.tv/igra-okonchena-vashi-bankovskiye-scheta-otklyucheny/