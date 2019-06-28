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Игра окончена! Ваши банковские счета отключены! О событиях 1993 года

10:03. 28 июня 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:

Инсайд минувших дней. 1991-1993 тайные механизмы стоявшие за распадом СССР. Комсомольцы пришедшие в "Bank of New York". "Деньги партии" убившие СССР. Развилки 91-го и 93-го, со слов помощника  вице-президента России А. Руцкого. "GAME OVER" - когда рос-элитке Запад отключит счета?

Евгений Гильбо свидетельствует о событиях в которых принимал участие в начале 90-х годов.

Источник: https://neuromir.tv/igra-okonchena-vashi-bankovskiye-scheta-otklyucheny/

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