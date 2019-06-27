Е.Ю.Спицын на канале “Концептуал”. “Об исконном рабстве русского народа”

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Натуре моей более свойственно следовать примеру Фламинина, которому ближе были те, кто в нём нуждался, чем те, кто мог его облагодетельствовать, нежели примеру Пирра, унижавшегося перед сильными и надменного со слабыми.
Прям рабы А вот придут западнопиндосы и с Русского человека оковы спадут. Заговариваются((умные люди)) . И где он есть город Солнца?