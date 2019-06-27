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Е.Ю.Спицын на канале “Концептуал”. “Об исконном рабстве русского народа”

20:00. 27 июня 2019 Просмотров - 73 Один комментарий Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Концептуал

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FH2rrOk5uR8

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#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Концептуал
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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 688 560
    Mazai 27 июня 2019 в 20:03

    Прям рабы А вот придут западнопиндосы и с Русского человека оковы спадут. Заговариваются((умные люди)) . И где он есть город Солнца?

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