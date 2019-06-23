Новости Украины и Новороссии 23 июня 2019
- 11:21 Деградация на Украине.
- 07:00 Это провал: Филарет уничтожает детище Порошенко.
- 05:11 «Победа над Россией за $8 млн»: вот зачем украинский «Нафтогаз» затягивает переговоры с «Газпромом» (ВИДЕО).
- 04:48 Многие в Европе считают украинцев русскими и не верят в существование украинского языка, — Каппелер (ВИДЕО).
- 03:01 Так исчезают партии….
Деградация на Украине
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Это провал: Филарет уничтожает детище Порошенко
Одним из важнейших решений экс-президента Украины Петра Порошенко стало получение томоса об автокефалии от Константинопольского патриархата. Тогда еще лидер «незалежной» объехал едва ли не каждый уголок государства, чтобы привлечь внимание к своей кандидатуре в преддверии выборов.
В результате томос не помог Порошенко выиграть, а вчерашние «друзья» начали от него отворачиваться.
В частности, решение о выходе из Православной церкви Украины (ПЦУ) и восстановлении своего патриархата заявил так называемый Киевский патриарх Филарет (Денисенко).
Многие связывают это с борьбой Денисенко за Киевский патриархат. Не зря на созванном в Киеве соборе Филарет отверг томос и попросил поддержки у лидера «незалежной» Владимира Зеленского.
Политолог Борис Рожин назвал происходящее «эпической клоунадой».
«Новости на эту тему без смеха читать просто невозможно», — заявил он.
Причем в конечном итоге так называемая Православная церковь Украины может и вовсе исчезнуть, т.к. она просто не будет пользоваться спросом.
А это пятно на репутации Константинопольского патриархата, который поддался политическим дрязгам и дал шанс «незалежной» создать независимую церковь.
В случае с Украиной получилось, как это говорят: «Как всегда!». Страна вновь выставила себя посмешищем.
Читайте также: Неадекватный Порошенко бросает новый вызов России
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Победа над Россией за $8 млн»: вот зачем украинский «Нафтогаз» затягивает переговоры с «Газпромом» (ВИДЕО)
«Нафтогаз» намеренно затягивает переговоры с «Газпромом» по транзиту газа через территорию Украины, потому что в этом случае Андрею Коболеву, главе украинской газотранспортной компании, придется вернуть ту премию, которую он сам себе назначил за победу в газовом споре. Об этом заявил украинский эксперт, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.
По его словам, Коболев успел перевести своим родственникам за границу несколько миллионов долларов премии и поэтому саботирует переговоры с Россией.
«Позиция „Нафтогаза“ в данном случае известна. С точки зрения Коболева, если будет мировое соглашение с „Газпромом“, то это означает, что ему придется перевести обратно и выплатить $8 млн, которые он выписал себе в качестве премии, поскольку эти $8 млн долларов — с неполученных доходов», — отметил Рудяков.
Россия рассматривает вопрос урегулирования отношений с Киевом посредством подписания мирового соглашения между обеими компаниями. По словам Рудякова, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено к началу следующего года, то договор по транзиту может быть продлен, возможно, еще на год.
«Проблему не решают, ее откладывают», — добавил он.
Как сообщала «Русская Весна», Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд по поданному украинской компанией иску по транзиту. В российской компании выразили несогласие с этим вердиктом.
Читайте также: В России посмеялись над попытками «Нафтогаза» выдвигать условия «Газпрому»
На видео с 00:22:32
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Многие в Европе считают украинцев русскими и не верят в существование украинского языка, — Каппелер (ВИДЕО)
Историк из Швейцарии Андреас Каппелер рассказал в интервью украинским СМИ, что в 90-х украинцев считали «неожиданной нацией». По его словам, в Европе знают, что Украина — независимое государство, слышали про «майдан» и «оранжевую революцию».
По словам Каппелера, Украина — это страна с «демократическим устройством», в которой выборы — каждые пять лет.
«Выбирается новый президента, который всегда против старого. Такой сценарий невозможно представить в России. Это подтверждает, что здесь развитая нация и государство. Но это поймут не все», — сказал швейцарец.
Он пояснил, почему один из важнейших политиков последних десятилетий — покойный экс-канцлер Германии Гельмут Шмидт, заявил во время «майдана», что «украинской нации не существует».
«Такие люди привыкли, что Советский Союз — это Россия. Его жителей считали русскими, в том числе украинцев, белорусов и молдаван. У меня есть коллеги, которые до сих пор спрашивают, действительно ли существует украинский язык? Считают его южнорусским диалектом. Такие представления очень живучи», — подчеркнул европейский историк.
Эксперт в области мировой культуры считает, что такая ситуация сложилась, потому что советское информационное пространство было намного сильнее нынешнего украинского.
«Советский Союз был сверхдержавой, которую должны были воспринимать серьезно. От Украины угроз не ждали, поэтому с ней не считались. Когда я учился в университете, то изучал славянские языки, польский и русскую литературу. Украинский предлагали в пакете из трех южнославянских языков», — подытожил Каппелер.
Читайте также: На Украине придумали, как получить десятки триллионов долларов от России
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Так исчезают партии…
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Извините, но я в экспериментах и голосованиях не принимаю участия. Если и есть здесь смысл – это пускать мишуру на публику пока караван идет. В шахматах – это отвлечение.