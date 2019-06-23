Новости Украины и Новороссии 23 июня 2019

Одним из важнейших решений экс-президента Украины Петра Порошенко стало получение томоса об автокефалии от Константинопольского патриархата. Тогда еще лидер «незалежной» объехал едва ли не каждый уголок государства, чтобы привлечь внимание к своей кандидатуре в преддверии выборов.

В результате томос не помог Порошенко выиграть, а вчерашние «друзья» начали от него отворачиваться.

В частности, решение о выходе из Православной церкви Украины (ПЦУ) и восстановлении своего патриархата заявил так называемый Киевский патриарх Филарет (Денисенко).

Многие связывают это с борьбой Денисенко за Киевский патриархат. Не зря на созванном в Киеве соборе Филарет отверг томос и попросил поддержки у лидера «незалежной» Владимира Зеленского.

Политолог Борис Рожин назвал происходящее «эпической клоунадой».

«Новости на эту тему без смеха читать просто невозможно», — заявил он.

Причем в конечном итоге так называемая Православная церковь Украины может и вовсе исчезнуть, т.к. она просто не будет пользоваться спросом.

А это пятно на репутации Константинопольского патриархата, который поддался политическим дрязгам и дал шанс «незалежной» создать независимую церковь.

В случае с Украиной получилось, как это говорят: «Как всегда!». Страна вновь выставила себя посмешищем.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»