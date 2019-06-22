Сводки от ополчения Новороссии 22 июня 2019

Пока украинские командиры убеждают друг друга, что воровать нехорошо, простые солдаты в зоне «ООС» изыскивают собственные способы улучшить свое финансовое положение. Об этом сегодня рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Так, 17 июня группа военнослужащих 24-го батальона «Айдар» 53-й бригады, приведя себя алкоголем в «храброе» состояние совершила вооружённое ограбление магазина, с применением оружия для устрашения покупателей.

Одного из бандитов удалось задержать, ведётся розыск остальных лиц, причастных к разбою.

Также в Краматорске военнослужащий 81-й аэромобильной бригады в приподнятом алкоголем настроении не смог «добрым словом и пистолетом» убедить компанию гражданских лиц расстаться с наличностью и был обезоружен, основательно избит и госпитализирован.

В журнале приёма больных записан как «ранен в ходе боевых действий».

О том, что военные госпитали в зоне «ООС» переполнены подобными «ранеными героями», а их количество в 3,5 раза превышает официальную статистику штаба «ООС», мы сообщали ранее и ежедневно продолжаем получать подтверждение этому от украинских врачей и волонтёров.

Всего по нашим данным за прошедшую неделю ОТГ «Восток» понесла потери, которые составили пять военнослужащих убитыми и тринадцать ранеными.

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