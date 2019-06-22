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Сводки от ополчения Новороссии 22 июня 2019

13:35. 22 июня 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки 22.06.2019

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Спецпроект “Я не боюсь”. Витамира Белян. Выпуск №66

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В Луганске зажгли свечи в память о погибших в великой Отечественной войне

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«Ранен в бою»: на Донбассе люди обезоружили и сильно избили оккупанта

«Ранен в бою»: на Донбассе люди обезоружили и сильно избили оккупанта | Русская весна

Пока украинские командиры убеждают друг друга, что воровать нехорошо, простые солдаты в зоне «ООС» изыскивают собственные способы улучшить свое финансовое положение. Об этом сегодня рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Так, 17 июня группа военнослужащих 24-го батальона «Айдар» 53-й бригады, приведя себя алкоголем в «храброе» состояние совершила вооружённое ограбление магазина, с применением оружия для устрашения покупателей.

Одного из бандитов удалось задержать, ведётся розыск остальных лиц, причастных к разбою.

Также в Краматорске военнослужащий 81-й аэромобильной бригады в приподнятом алкоголем настроении не смог «добрым словом и пистолетом» убедить компанию гражданских лиц расстаться с наличностью и был обезоружен, основательно избит и госпитализирован.

В журнале приёма больных записан как «ранен в ходе боевых действий».

О том, что военные госпитали в зоне «ООС» переполнены подобными «ранеными героями», а их количество в 3,5 раза превышает официальную статистику штаба «ООС», мы сообщали ранее и ежедневно продолжаем получать подтверждение этому от украинских врачей и волонтёров.

Всего по нашим данным за прошедшую неделю ОТГ «Восток» понесла потери, которые составили пять военнослужащих убитыми и тринадцать ранеными.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел, под огнём мирные кварталы ДНР

ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел, под огнём мирные кварталы ДНР | Русская весна

Начиная с половины пятого вечера украинские оккупанты ведут обстрелы посёлков и городов ДНР. Как и всегда огонь ведётся по жилым кварталам.

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В 16:35 со стороны посёлка Пески выпущено 2 гранаты из СПГ.

В 17:20 со стороны Талаковки по Коминтерново произведено 10 выстрелов из БМП-1.

В 17:25 со стороны Авдеевки произведено 90 выстрелов из БМП-2.

В 17:40 по Коминтерново произведено 80 выстрелов из БМП-2. 

В 17:45 со стороны посёлка Пески по Весёлому выпущено 3 мины калибром 82 мм.

В 18:20 со стороны Водяного по Саханке выпущено 2 гранаты из РПГ, применялось стрелковое оружие; в 18:55 со стороны Водяного по Ленинскому выпущено 6 гранат из РПГ.

В 19:00 с позиций ВСУ в посёлке Водяное по посёлку Коминтерново выпущено 20 мин калибром 82 мм.

«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

20:00 — н. п. Водяное — н. п. Коминтерново: выпущено 5 мин калибром 82 мм.
20:35 — н. п. Широкино — н. п. Саханка: выпущено 29 гранат из АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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