Сводки от ополчения Новороссии 22 июня 2019
- 13:20 Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки 22.06.2019.
- 13:05 Спецпроект “Я не боюсь”. Витамира Белян. Выпуск №66.
- 11:38 В Луганске зажгли свечи в память о погибших в великой Отечественной войне.
- 02:51 «Ранен в бою»: на Донбассе люди обезоружили и сильно избили оккупанта.
- Вчера 22:37 ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел, под огнём мирные кварталы ДНР.
Карта обстрелов ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки 22.06.2019
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Спецпроект “Я не боюсь”. Витамира Белян. Выпуск №66
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В Луганске зажгли свечи в память о погибших в великой Отечественной войне
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«Ранен в бою»: на Донбассе люди обезоружили и сильно избили оккупанта
Пока украинские командиры убеждают друг друга, что воровать нехорошо, простые солдаты в зоне «ООС» изыскивают собственные способы улучшить свое финансовое положение. Об этом сегодня рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Так, 17 июня группа военнослужащих 24-го батальона «Айдар» 53-й бригады, приведя себя алкоголем в «храброе» состояние совершила вооружённое ограбление магазина, с применением оружия для устрашения покупателей.
Одного из бандитов удалось задержать, ведётся розыск остальных лиц, причастных к разбою.
Также в Краматорске военнослужащий 81-й аэромобильной бригады в приподнятом алкоголем настроении не смог «добрым словом и пистолетом» убедить компанию гражданских лиц расстаться с наличностью и был обезоружен, основательно избит и госпитализирован.
В журнале приёма больных записан как «ранен в ходе боевых действий».
О том, что военные госпитали в зоне «ООС» переполнены подобными «ранеными героями», а их количество в 3,5 раза превышает официальную статистику штаба «ООС», мы сообщали ранее и ежедневно продолжаем получать подтверждение этому от украинских врачей и волонтёров.
Всего по нашим данным за прошедшую неделю ОТГ «Восток» понесла потери, которые составили пять военнослужащих убитыми и тринадцать ранеными.
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ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел, под огнём мирные кварталы ДНР
Начиная с половины пятого вечера украинские оккупанты ведут обстрелы посёлков и городов ДНР. Как и всегда огонь ведётся по жилым кварталам.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
В 16:35 со стороны посёлка Пески выпущено 2 гранаты из СПГ.
В 17:20 со стороны Талаковки по Коминтерново произведено 10 выстрелов из БМП-1.
В 17:25 со стороны Авдеевки произведено 90 выстрелов из БМП-2.
В 17:40 по Коминтерново произведено 80 выстрелов из БМП-2.
В 17:45 со стороны посёлка Пески по Весёлому выпущено 3 мины калибром 82 мм.
В 18:20 со стороны Водяного по Саханке выпущено 2 гранаты из РПГ, применялось стрелковое оружие; в 18:55 со стороны Водяного по Ленинскому выпущено 6 гранат из РПГ.
В 19:00 с позиций ВСУ в посёлке Водяное по посёлку Коминтерново выпущено 20 мин калибром 82 мм.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
20:00 — н. п. Водяное — н. п. Коминтерново: выпущено 5 мин калибром 82 мм.
20:35 — н. п. Широкино — н. п. Саханка: выпущено 29 гранат из АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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