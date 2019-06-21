Новости Украины и Новороссии 21 июня 2019

Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов прокомментировал результаты расследования крушения малайзийского «Боинга», опубликованные международной следственной группой.

«То, что в уничтожении малайзийского Боинга обвинили нас неожиданностью не стало. Для этого противник и совершил это преступление.

То, что Запад в своей маниакальной русофобии готов черное называть белым, а белое черным — тоже не в новинку.

Когда нужно обвинить Россию в агрессии и оправдать потери на фронте, украинская сторона вместе с западными хозяевами в один голос кричат, что простые шахтёры и работяги не могут эффективно воевать с регулярной украинской армией, и это всё Россия. Когда нужно обвинить нас в уничтожении малайзийского Боинга, то простые шахтёры и работяги молниеносно превращаются в высококлассных спецов, которым под силу справится со сложнейшей военной техникой и применить её эффективно, и поразить цель.

Хочу напомнить, что ЗРК «Бук» это не автомат, не гранатомёт и даже не ПЗРК «Игла». Это сложнейшая военная техника со сложным оборудованием внутри.

ЗРК «Бук» — самоходный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 м до 18 км) в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Кроме того, для обслуживания и боевого применения боевой расчёт «Бука» состоит не менее чем из четырёх машин, которые выполняют различные действия по поддержке и обслуживанию ракетного комплекса.

Управлять комплексом могут только высококвалифицированные специалисты, обладающие конкретными навыками и знаниями. Такой системы на вооружении в армии ДНР нет, тем более, не было её и у ополчения 2014 года, как нет и специалистов по эксплуатации подобных систем.

Также не понятно по какой необходимости воздушный коридор, по котором шёл малазийский «Боинг» был изменён и направлен над зоной боевых действий украинским диспетчером.

На фрагментах ракеты, поразившей малайзийский «Боинг», имеются серийные номера. В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, производившего в советские времена ракеты для ЗРК «Бук», сохранилась техническая документация, позволяющая точно определить место производства ракеты и весь маршрут от производителя к потребителю.

Согласно документации, ракета была изготовлена 24 декабря 1986 года.

Учет движения изготовленных на предприятиях боеприпасов всегда отражается представителями военной приёмки в журналах учета продукции, прошедшей контроль качества. То есть, зная заводской номер изделия, по журналу приёмки можно отследить дату его отгрузки предприятием и адрес, куда оно было отправлено.

28 февраля 1987 года партия изделий, включающую ракету, была отправлена в в/ч 20152. 19 мая 1987 года партия ракет была доставлена и принята на хранение получателем — в/ч 20152, она же — 223-я зенитная ракетная бригада. 223-я зенитно-ракетная бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовля, Тернопольской области, Украинской ССР. После распада Советского Союза бригада на территорию Российской Федерации не выводилась и была включена в состав ВСУ.

И это только маленькая часть аргументов, которые разбивают в пух и прах западную версию случившегося.

Но эти аргументы нужны только тем, кто хочет знать правду. Западу правда не нужна».

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