Новости Украины и Новороссии 21 июня 2019
- 13:12 Азаров: как Украине слезть с кредитной иглы.
- 11:54 В Донецке установили памятник герою Безымянной высоты Герасиму Лапину.
- 11:25 Патриотические союзники Украины.
- 11:08 Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду.
- 10:15 Азаров: что так тщательно скрывал от украинцев Гройсман.
- 08:28 В Администрации Зеленского рассказали, зачем он отменил 161 указ предыдущих президентов.
- 08:00 ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине.
- 06:00 Катастрофа над Донбассом: в армии ДНР рассказали, кто виноват в крушении «Боинга» MH17.
- 05:08 Зеленский раскрыл себя — он человек-флюгер (ВИДЕО).
- 03:04 Часовой эфир на канале НАШ.
- 01:41 Следствие назвало главную версию смерти нардепа Тымчука.
- 00:24 Вина Донбасса – это реально? Глава ЛНР посетил уникальную виноградную плантацию.
- Вчера 22:51 «Это треш» — Зеленский заявил, что Жилищный кодекс должен «уйти в историю».
Азаров: как Украине слезть с кредитной иглы
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В Донецке установили памятник герою Безымянной высоты Герасиму Лапину
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Патриотические союзники Украины
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Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
Фото: РИА Новости
Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду.
Об этом Саакашвили сообщил в Facebook, передает RT.
13 июня стало известно, что Саакашвили возглавил список партии «Движение новых сил» на парламентских выборах.
Ранее представитель украинского президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский, комментируя решение Конституционного суда Украины, заявил, что внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля, как и предполагалось.
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Азаров: что так тщательно скрывал от украинцев Гройсман
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В Администрации Зеленского рассказали, зачем он отменил 161 указ предыдущих президентов
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов для того, чтобы устранить препятствия для ведения бизнеса в стране.
Об этом сообщила пресс-секретарь «слуги украинского народа» Юлия Мендель.
«Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов команды президента. Сегодня (20 июня — прим. РВ) он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ», — уточнила Мендель.
Сам Зеленский в ходе вчерашней встречи с представителями бизнеса пояснил, что отменённые им указы экс-президента Порошенко «вмешивались в экономику».
Их полный перечень новый украинских президент не огласил, отметив лишь, что «речь идет о драконовских штрафах за нарушения кассовой дисциплины, об ограничениях для установления нотариусами уровня цен на свои услуги, о запрете использовать ткани иностранного производства для изготовления школьной формы».
«Всё это уже история», — резюмировал Зеленский.
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ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине
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Катастрофа над Донбассом: в армии ДНР рассказали, кто виноват в крушении «Боинга» MH17
Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов прокомментировал результаты расследования крушения малайзийского «Боинга», опубликованные международной следственной группой.
«То, что в уничтожении малайзийского Боинга обвинили нас неожиданностью не стало. Для этого противник и совершил это преступление.
То, что Запад в своей маниакальной русофобии готов черное называть белым, а белое черным — тоже не в новинку.
Когда нужно обвинить Россию в агрессии и оправдать потери на фронте, украинская сторона вместе с западными хозяевами в один голос кричат, что простые шахтёры и работяги не могут эффективно воевать с регулярной украинской армией, и это всё Россия. Когда нужно обвинить нас в уничтожении малайзийского Боинга, то простые шахтёры и работяги молниеносно превращаются в высококлассных спецов, которым под силу справится со сложнейшей военной техникой и применить её эффективно, и поразить цель.
Хочу напомнить, что ЗРК «Бук» это не автомат, не гранатомёт и даже не ПЗРК «Игла». Это сложнейшая военная техника со сложным оборудованием внутри.
ЗРК «Бук» — самоходный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 м до 18 км) в условиях интенсивного радиопротиводействия.
Кроме того, для обслуживания и боевого применения боевой расчёт «Бука» состоит не менее чем из четырёх машин, которые выполняют различные действия по поддержке и обслуживанию ракетного комплекса.
Управлять комплексом могут только высококвалифицированные специалисты, обладающие конкретными навыками и знаниями. Такой системы на вооружении в армии ДНР нет, тем более, не было её и у ополчения 2014 года, как нет и специалистов по эксплуатации подобных систем.
Также не понятно по какой необходимости воздушный коридор, по котором шёл малазийский «Боинг» был изменён и направлен над зоной боевых действий украинским диспетчером.
На фрагментах ракеты, поразившей малайзийский «Боинг», имеются серийные номера. В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, производившего в советские времена ракеты для ЗРК «Бук», сохранилась техническая документация, позволяющая точно определить место производства ракеты и весь маршрут от производителя к потребителю.
Согласно документации, ракета была изготовлена 24 декабря 1986 года.
Учет движения изготовленных на предприятиях боеприпасов всегда отражается представителями военной приёмки в журналах учета продукции, прошедшей контроль качества. То есть, зная заводской номер изделия, по журналу приёмки можно отследить дату его отгрузки предприятием и адрес, куда оно было отправлено.
28 февраля 1987 года партия изделий, включающую ракету, была отправлена в в/ч 20152. 19 мая 1987 года партия ракет была доставлена и принята на хранение получателем — в/ч 20152, она же — 223-я зенитная ракетная бригада. 223-я зенитно-ракетная бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовля, Тернопольской области, Украинской ССР. После распада Советского Союза бригада на территорию Российской Федерации не выводилась и была включена в состав ВСУ.
И это только маленькая часть аргументов, которые разбивают в пух и прах западную версию случившегося.
Но эти аргументы нужны только тем, кто хочет знать правду. Западу правда не нужна».
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Зеленский раскрыл себя — он человек-флюгер (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором актуальных событий прошедшей недели на Украине.
Первый международный визит Владимира Зеленского прояснил окончательно несколько очень важных моментов.
Во-первых, Владимир Зеленский просто не способен играть роль президента. Ну разве что роль Голобородько из сериала «Слуга народа».
Во-вторых, у него нет никаких устоявшихся взглядов на важнейшие проблемы Украины. То он против минского формата, то вдруг становится явным его сторонником. И так во всем.
Человек-флюгер, а между тем Украине нужен твердый лидер, которым Зеленский уже очевидно никогда не будет. Потому, что не способен.
Он 20 лет учился угождать и искать лазейки и теперь просто не способен измениться. Но именно такой «ручной президент» очень нужен украинским олигархам.
А значит, уже очень скоро придет разочарование новым президентом и придет ненависть. Ненависть за утраченные мечты и надежды.
То же самое касается и экономической программы Зеленского, которой по сути нет. Вернее, она есть, но если ее реально начнут реализовывать, то Украине конец придет раньше, чем это может наступить без ее «внедрения».
А еще на прошлой неделе Филарет (Денисенко) сделал столько интересных заявлений, что мимо них просто нельзя было пройти.
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Часовой эфир на канале НАШ
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Следствие назвало главную версию смерти нардепа Тымчука
Главной версией смерти народного депутата Дмитрия Тымчука, тело которого нашли в его доме 19 июня, следствие называет самоубийство.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Однако, по ее словам, официальная версия будет объявлена после завершения всех следственных действий, в частности — после судебных экспертиз и допросов людей, которые владеют информацией о причине смерти Тымчука.
«Исходя из показаний близких лиц, следствие владеет информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю не выходил из дома вообще, как и в день смерти», — рассказала Максимец.
Прокуратурой также будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности судебно-медицинская, баллистическая и другие. Также следствие ожидает письменное заключение экспертов, которые провели комплексное исследование тела погибшего.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 19 июня в Киеве был найден мертвым народный депутат от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук.
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Вина Донбасса – это реально? Глава ЛНР посетил уникальную виноградную плантацию
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«Это треш» — Зеленский заявил, что Жилищный кодекс должен «уйти в историю»
Президент Владимир Зеленский считает, что Кодекс законов о труде безнадежно устарел, а Жилищный кодекс он назвал «трешем». Такое заявление он сделал в четверг, 20 июня, на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.
«Безнадежно устарел Кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, когда всеми предприятиями владело государство, и фактически он должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. Сейчас, в 21 веке, мы предлагаем те же правила для предпринимателей, для офисов иностранных и инновационных компаний и не удивительно, что они не хотят их принимать», — сказал президент.
Зеленский также отметил, что и Жилищный кодекс устарел.
«Я хочу процитировать вам еще один кодекс, он начинается такими словами: „В результате победы Великой октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы необходимые условия для решения проблем… Воплощая в жизнь ленинские идеи… Советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства“. Как вам?» — спросил президент.
Он подчеркнул, что этот закон больше не может действовать в современной Украине.
«Сейчас 2019 год и до сих пор действует украинский закон, регулирующий жилищные отношения, простите, это треш, и это должно уйти в историю», — добавил Зеленский.
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