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Новости Украины и Новороссии 21 июня 2019

09:27. 21 июня 2019 Просмотров - 432 Нет комментариев Опубликовал:

Азаров: как Украине слезть с кредитной иглы

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В Донецке установили памятник герою Безымянной высоты Герасиму Лапину

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Патриотические союзники Украины

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Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

Фото: РИА Новости

Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду.

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook, передает RT.

«Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах!» — написал он.

13 июня стало известно, что Саакашвили возглавил список партии «Движение новых сил» на парламентских выборах.

Ранее представитель украинского президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский, комментируя решение Конституционного суда Украины, заявил, что внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля, как и предполагалось.

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Азаров: что так тщательно скрывал от украинцев Гройсман

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В Администрации Зеленского рассказали, зачем он отменил 161 указ предыдущих президентов

В Администрации Зеленского рассказали, зачем он отменил 161 указ предыдущих президентов | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов для того, чтобы устранить препятствия для ведения бизнеса в стране. 

Об этом сообщила пресс-секретарь «слуги украинского народа» Юлия Мендель.

«Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов команды президента. Сегодня (20 июня — прим. РВ) он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ», — уточнила Мендель.

Сам Зеленский в ходе вчерашней встречи с представителями бизнеса пояснил, что отменённые им указы экс-президента Порошенко «вмешивались в экономику».

Их полный перечень новый украинских президент не огласил, отметив лишь, что «речь идет о драконовских штрафах за нарушения кассовой дисциплины, об ограничениях для установления нотариусами уровня цен на свои услуги, о запрете использовать ткани иностранного производства для изготовления школьной формы».

«Всё это уже история», — резюмировал Зеленский.

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ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине

© Фото : Внешэкономбанк
Госкорпорация “ВЭБ.РФ” обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине с требованием возместить все убытки, причиненные дочке ВЭБа — Проминвестбанку, сообщает госкорпорация в пятницу, передает РИА Новости.
Ранее первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев в интервью РИА Новости сообщал, что коммерческой перспективы у банка на Украине нет, и он будет работать как банк плохих долгов.
“Государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине из-за нарушения ею положений соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года”, – говорится в сообщении.
В релизе приводятся слова старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова, который заявляет, что украинские власти нарушили все гарантии, которые предоставили в инвестиционном соглашении. “Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки”, – комментирует Краснов.
Как сообщает госкорпорация, ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7 миллиарда долларов.
Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших на Украине структур российских госбанков, в том числе против Проминвестбанка, запретив им любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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Катастрофа над Донбассом: в армии ДНР рассказали, кто виноват в крушении «Боинга» MH17

Катастрофа над Донбассом: в армии ДНР рассказали, кто виноват в крушении «Боинга» MH17 | Русская весна

Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов прокомментировал результаты расследования крушения малайзийского «Боинга», опубликованные международной следственной группой.

«То, что в уничтожении малайзийского Боинга обвинили нас неожиданностью не стало. Для этого противник и совершил это преступление.

То, что Запад в своей маниакальной русофобии готов черное называть белым, а белое черным — тоже не в новинку. 

Когда нужно обвинить Россию в агрессии и оправдать потери на фронте, украинская сторона вместе с западными хозяевами в один голос кричат, что простые шахтёры и работяги не могут эффективно воевать с регулярной украинской армией, и это всё Россия. Когда нужно обвинить нас в уничтожении малайзийского Боинга, то простые шахтёры и работяги молниеносно превращаются в высококлассных спецов, которым под силу справится со сложнейшей военной техникой и применить её эффективно, и поразить цель. 

Хочу напомнить, что ЗРК «Бук» это не автомат, не гранатомёт и даже не ПЗРК «Игла». Это сложнейшая военная техника со сложным оборудованием внутри. 

ЗРК «Бук» — самоходный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 м до 18 км) в условиях интенсивного радиопротиводействия. 

Кроме того, для обслуживания и боевого применения боевой расчёт «Бука» состоит не менее чем из четырёх машин, которые выполняют различные действия по поддержке и обслуживанию ракетного комплекса.

Управлять комплексом могут только высококвалифицированные специалисты, обладающие конкретными навыками и знаниями. Такой системы на вооружении в армии ДНР нет, тем более, не было её и у ополчения 2014 года, как нет и специалистов по эксплуатации подобных систем.

Также не понятно по какой необходимости воздушный коридор, по котором шёл малазийский «Боинг» был изменён и направлен над зоной боевых действий украинским диспетчером. 

На фрагментах ракеты, поразившей малайзийский «Боинг», имеются серийные номера. В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, производившего в советские времена ракеты для  ЗРК «Бук», сохранилась техническая документация, позволяющая точно определить место производства ракеты и весь маршрут от производителя к потребителю.

Согласно документации, ракета была изготовлена 24 декабря 1986 года.

Учет движения изготовленных на предприятиях боеприпасов всегда отражается представителями военной приёмки в журналах учета продукции, прошедшей контроль качества. То есть, зная заводской номер изделия, по журналу приёмки можно отследить дату его отгрузки предприятием и адрес, куда оно было отправлено.

28 февраля 1987 года партия изделий, включающую ракету, была отправлена в в/ч 20152. 19 мая 1987 года партия ракет была доставлена и принята на хранение получателем — в/ч 20152, она же — 223-я зенитная ракетная бригада. 223-я зенитно-ракетная бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовля, Тернопольской области, Украинской ССР. После распада Советского Союза бригада на территорию Российской Федерации не выводилась и была включена в состав ВСУ. 

И это только маленькая часть аргументов, которые разбивают в пух и прах западную версию случившегося. 

Но эти аргументы нужны только тем, кто хочет знать правду. Западу правда не нужна».

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Зеленский раскрыл себя — он человек-флюгер (ВИДЕО)

Зеленский раскрыл себя — он человек-флюгер (ВИДЕО) | Русская весна

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором актуальных событий прошедшей недели на Украине.

Первый международный визит Владимира Зеленского прояснил окончательно несколько очень важных моментов.

Во-первых, Владимир Зеленский просто не способен играть роль президента. Ну разве что роль Голобородько из сериала «Слуга народа».

Во-вторых, у него нет никаких устоявшихся взглядов на важнейшие проблемы Украины. То он против минского формата, то вдруг становится явным его сторонником. И так во всем. 

Человек-флюгер, а между тем Украине нужен твердый лидер, которым Зеленский уже очевидно никогда не будет. Потому, что не способен.

Он 20 лет учился угождать и искать лазейки и теперь просто не способен измениться. Но именно такой «ручной президент» очень нужен украинским олигархам.

А значит, уже очень скоро придет разочарование новым президентом и придет ненависть. Ненависть за утраченные мечты и надежды.

То же самое касается и экономической программы Зеленского, которой по сути нет. Вернее, она есть, но если ее реально начнут реализовывать, то Украине конец придет раньше, чем это может наступить без ее «внедрения».

А еще на прошлой неделе Филарет (Денисенко) сделал столько интересных заявлений, что мимо них просто нельзя было пройти.

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Часовой эфир на канале НАШ

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Следствие назвало главную версию смерти нардепа Тымчука

Следствие назвало главную версию смерти нардепа Тымчука | Русская весна

Главной версией смерти народного депутата Дмитрия Тымчука, тело которого нашли в его доме 19 июня, следствие называет самоубийство.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Однако, по ее словам, официальная версия будет объявлена после завершения всех следственных действий, в частности — после судебных экспертиз и допросов людей, которые владеют информацией о причине смерти Тымчука.

«Исходя из показаний близких лиц, следствие владеет информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю не выходил из дома вообще, как и в день смерти», — рассказала Максимец.

Прокуратурой также будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности судебно-медицинская, баллистическая и другие. Также следствие ожидает письменное заключение экспертов, которые провели комплексное исследование тела погибшего.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 19 июня в Киеве был найден мертвым народный депутат от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук.

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Вина Донбасса – это реально? Глава ЛНР посетил уникальную виноградную плантацию

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«Это треш» — Зеленский заявил, что Жилищный кодекс должен «уйти в историю»

«Это треш» — Зеленский заявил, что Жилищный кодекс должен «уйти в историю» | Русская весна

Президент Владимир Зеленский считает, что Кодекс законов о труде безнадежно устарел, а Жилищный кодекс он назвал «трешем». Такое заявление он сделал в четверг, 20 июня, на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.

«Безнадежно устарел Кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, когда всеми предприятиями владело государство, и фактически он должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. Сейчас, в 21 веке, мы предлагаем те же правила для предпринимателей, для офисов иностранных и инновационных компаний и не удивительно, что они не хотят их принимать», — сказал президент.

Зеленский также отметил, что и Жилищный кодекс устарел.

«Я хочу процитировать вам еще один кодекс, он начинается такими словами: „В результате победы Великой октябрьской социалистической революции в нашей стране были созданы необходимые условия для решения проблем… Воплощая в жизнь ленинские идеи… Советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства“. Как вам?» — спросил президент.

Он подчеркнул, что этот закон больше не может действовать в современной Украине.

«Сейчас 2019 год и до сих пор действует украинский закон, регулирующий жилищные отношения, простите, это треш, и это должно уйти в историю», — добавил Зеленский.

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Метки: важное, компиляция

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