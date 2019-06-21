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КУПАЛО. Юлона Стоянова

09:20. 21 июня 2019 Просмотров - 141 Один комментарий Опубликовал:

20-25 июня
1коло – кологодный праздник КУПАЛО.
Ярило возмужал и превращается в мужа Даждьбога (Сварога).

Автор передачи – Юлона Стоянова

Зрелость солнца. Третье рождение и имянаречение . Соответствовало имянаречению в 33-летнем возрасте.
Суеверия: “Всё, что загадается, в эту ночь сбывается!”
Купало – общенародный магический праздник. Очень сильны узы между влюблёнными, давшими клятву о помолвке в этот день. В этот день постигаются тайны и исполняются мечты и желания.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=55JVrSlUOos

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Один комментарий » Оставить комментарий


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    Сергей 21 июня 2019 в 11:49

    Как можно вещать на славянскую тему и не знать,о существовании Коляды дара,где в этот день совсем другой праздник? Зачем раздёргивать славян! И не каких коло-годов не существует,потому,что считали не годами,а летами.

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