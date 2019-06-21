КУПАЛО. Юлона Стоянова
20-25 июня
1коло – кологодный праздник КУПАЛО.
Ярило возмужал и превращается в мужа Даждьбога (Сварога).
Автор передачи – Юлона Стоянова
Зрелость солнца. Третье рождение и имянаречение . Соответствовало имянаречению в 33-летнем возрасте.
Суеверия: “Всё, что загадается, в эту ночь сбывается!”
Купало – общенародный магический праздник. Очень сильны узы между влюблёнными, давшими клятву о помолвке в этот день. В этот день постигаются тайны и исполняются мечты и желания.
Быть ДОБРУ!
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Как можно вещать на славянскую тему и не знать,о существовании Коляды дара,где в этот день совсем другой праздник? Зачем раздёргивать славян! И не каких коло-годов не существует,потому,что считали не годами,а летами.