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Коротко по Грузии. 21.06.2019

11:47. 21 июня 2019 Просмотров - 221 6 коммент. Опубликовал:


1. Взять парламент оппозиции вчера вечером и ночью не удалось. Полиция с помощью слезоточивого газа, дубинок и резиновых пуль разогнала основную массу протестующих, которые хотели захватить парламент и учинить "антироссийскую и антиолигархическую революцию против криминального режима Иванишвили".
2. В ходе беспорядков пострадало 240 протестующих и 80 полицейских. Двое протестующих потеряли по глазу. Оно безусловно того стоило – Папа, папа, а как ты потерял глаз? – Понимаешь сынок, все из-за стула.
3. В России призвали граждан РФ воздержаться от поездок в Грузию до того момента, пока там не восстановят порядок. При этом МИД РФ продолжит работу над развитием отношений с нынешним грузинским руководством.
4. Все вчера произошедшее в МВД Грузии охарактеризовали "массовой попыткой переворота", а мэр Тбилиси (бывший футболист Каладзе) призвал митингующих не идти на поводу у политических авантюристов и не нарушать закон при проведении протестов.
5. Оппозиция на сегодня планирует новый митинг, чтобы продолжить давление на грузинские власти.
6. При этом президент Грузии обвинила Россию (!) в организации протестов, назвав ее "врагом и оккупантом", который управляет (!) грузинской пятой колонной устроившей вчерашние протесты. Что сказать – эталонная ТП.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5081699.html

Метки: грузия, майдан, протесты, Саакашвили, США, тбилиси

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