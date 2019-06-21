Коротко по Грузии. 21.06.2019
11:47. 21 июня 2019 Просмотров - 221 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
1. Взять парламент оппозиции вчера вечером и ночью не удалось. Полиция с помощью слезоточивого газа, дубинок и резиновых пуль разогнала основную массу протестующих, которые хотели захватить парламент и учинить "антироссийскую и антиолигархическую революцию против криминального режима Иванишвили".
2. В ходе беспорядков пострадало 240 протестующих и 80 полицейских. Двое протестующих потеряли по глазу. Оно безусловно того стоило – Папа, папа, а как ты потерял глаз? – Понимаешь сынок, все из-за стула.
3. В России призвали граждан РФ воздержаться от поездок в Грузию до того момента, пока там не восстановят порядок. При этом МИД РФ продолжит работу над развитием отношений с нынешним грузинским руководством.
4. Все вчера произошедшее в МВД Грузии охарактеризовали "массовой попыткой переворота", а мэр Тбилиси (бывший футболист Каладзе) призвал митингующих не идти на поводу у политических авантюристов и не нарушать закон при проведении протестов.
5. Оппозиция на сегодня планирует новый митинг, чтобы продолжить давление на грузинские власти.
6. При этом президент Грузии обвинила Россию (!) в организации протестов, назвав ее "врагом и оккупантом", который управляет (!) грузинской пятой колонной устроившей вчерашние протесты. Что сказать – эталонная ТП.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5081699.html
Вот что жизнь на ХАЛЯВУ в СССР. Хотя бы пожалели своих соотечественников живущих в России. Если их ненароком погонят .Что будет с Грузией? Нехорошие люди Продажные
Переживаешь за грузин?
Правильно.
Все сталинисты за них переживают.
Ведь им скоро рулить Россией как Сталин а они вот так.
Чё эта им рулить? обломаются.
Ну есть два сорта коммунистов.
Сталинисты мечтают грузина в Кремль остальные в Кремль ХОХЛА типа Хрущёва или Брежнева.
Мерикосы мутят.
Скорее всего.
Там презиком сделали европейку.
А грузия это транзитный коридор в Баку мимо России.
Саакашвили его сдал Американцам под контроль.
А сейчас Европа их видимо пинком под зад.