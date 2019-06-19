М.В.Попов. 06. «Социальное становление – 2». Социальная философия К-2019.

18 марта 2019 г. прошла шестая лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для конфликтологов. Тема – Социальное становление – 2. Рассмотрены в порядке повторения и закрепления понятие становления и его актуальность для диалектического понимания социальной жизни.



Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E2c7tmTznGM