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М.В.Попов. 06. «Социальное становление – 2». Социальная философия К-2019.

08:36. 19 июня 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

18 марта 2019 г. прошла шестая лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для конфликтологов. Тема – Социальное становление – 2. Рассмотрены в порядке повторения и закрепления понятие становления и его актуальность для диалектического понимания социальной жизни.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E2c7tmTznGM

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