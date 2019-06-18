Обряды и песни летнего солнцестояния. Лада Корнеева. Часть 2
Летнее солнцестояние обряды.
Автор-сказительница – Лада Корнеева
Часть 2 – https://youtu.be/uOC0ecOMWKg
Купаленка – ночь маленька.
Песни волшебны и протяжны, как самый долгий день года, когда Солнце «играет», поворачивая на спад. До рассвета люди сторожат поля от змей и ведьм, празднуют свадьбу Огня и Воды, электричество между полами достигает своего пика…Вот уже в третий раз мы встретимся в прямом эфире с Ладой Корнеевой, которая раскроет нам древнюю символику обрядов Купалы, споет и “расшифрует” песни-мифы этого волшебного времени.
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