Обряды и песни летнего солнцестояния. Лада Корнеева. Часть 2

Летнее солнцестояние обряды.



Автор-сказительница – Лада Корнеева

Часть 2 – https://youtu.be/uOC0ecOMWKg



Купаленка – ночь маленька.



Песни волшебны и протяжны, как самый долгий день года, когда Солнце «играет», поворачивая на спад. До рассвета люди сторожат поля от змей и ведьм, празднуют свадьбу Огня и Воды, электричество между полами достигает своего пика…Вот уже в третий раз мы встретимся в прямом эфире с Ладой Корнеевой, которая раскроет нам древнюю символику обрядов Купалы, споет и “расшифрует” песни-мифы этого волшебного времени.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ItVIZeq1JB0