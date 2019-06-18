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Обряды и песни летнего солнцестояния. Лада Корнеева. Часть 2

08:44. 18 июня 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Летнее солнцестояние обряды.

Автор-сказительница – Лада Корнеева
Часть 2 – https://youtu.be/uOC0ecOMWKg

Купаленка – ночь маленька.

Песни волшебны и протяжны, как самый долгий день года, когда Солнце «играет», поворачивая на спад. До рассвета люди сторожат поля от змей и ведьм, празднуют свадьбу Огня и Воды, электричество между полами достигает своего пика…Вот уже в третий раз мы встретимся в прямом эфире с Ладой Корнеевой, которая раскроет нам древнюю символику обрядов Купалы, споет и “расшифрует” песни-мифы этого волшебного времени.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ItVIZeq1JB0

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