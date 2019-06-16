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Сводки от ополчения Новороссии 16 июня 2019

09:53. 16 июня 2019 Просмотров - 190 Нет комментариев Опубликовал:

Спецпроект “Служу Республике”. Выпуск от 16.06.19

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Срочно. Киев готовит кровавую провокацию в районе Авдеевки – НМ ДНР

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Экстренное заявление Армии ДНР: 93 бригада ВСУ под угрозой

Экстренное заявление Армии ДНР: 93 бригада ВСУ под угрозой | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина о готовящейся провокации Киева.

От неравнодушных к проблемам Донбасса источников, приближенных к министерству обороны Украины, нам стало известно о планах командования «ООС» совершить в ближайшие дни очередную вооруженную провокацию, направленную на срыв возможных соглашений по мирному урегулированию конфликта в ходе предстоящих переговоров Контактной группы 19 июня в г. Минске.

В частности, противник планирует организовать обстрелы позиций 93 отдельной механизированной бригады в районе Авдеевки, силы и средства которой будут заранее выведены из зоны поражения. Удары планируют нанести в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры близлежащих населенных пунктов, для придания правдоподобности реальной и масштабной агрессии со стороны Народной милиции.

В рамках данной провокации будут активно привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых уже заранее оборудованы. После осуществления провокации будут подготовлены фейковые репортажи о потерях среди личного состава 93 бригады, мирных жителей, а также разрушениях объектов жилой инфраструктуры.

В этой связи хотим довести до мирового сообщества и международных правозащитных организаций коварные планы украинской стороны по эскалации напряженности в зоне конфликта, а также заверить о строгом соблюдении подразделениями Народной милиции режима прекращения огня.

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Убить всех: Украина стремится снова разжечь войну на Донбассе (ВИДЕО)

Убить всех: Украина стремится снова разжечь войну на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Украинские власти делают всё, чтобы развернуть новый виток войны на Донбассе. По словам замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, их цель — создать напряженность в преддверии выборов в Раду, о чем он заявил в своем интервью журналистам Министерства информации ДНР.

Басурин подчеркнул, что из-за такой политики украинских властей страдают не только жители Республики, но и сами украинцы. Получается, что Киев пытается убить всех — своих и чужих. Война не прекращается, договоренности не соблюдаются, гибнут мирные жители. Однако Зеленский мало на что может повлиять: армия в открытую игнорирует его требования. 

«Объединить у него не получается, а купить — денег нет», — отметил Басурин.

«Зеленский существенно не влияет на внутриполитические вопросы страны. Армия ему не подчиняется, что делает его несостоятельным в управлении государством», — заявил офицер ДНР, добавив, что это «приводит к внутренним противоречиям в стране».

От прихода к власти Зеленского мало что изменилось. Он точно также, как и Порошенко, пытается изменить «нормандский формат», чтобы ввести туда представителей США и Англии. Однако политика Запада, которую мы наблюдали в последние пять лет, лишь усугубит и без того сложную ситуацию на Донбассе, уверен Эдуард Басурин. 

По мнению представителя НМ ДНР, чтобы прекратить гражданскую войну, «необходима консолидация всех сил и средств». 

«Это наша территория, насильно оккупированная нынешней властью и военными Украины, и нельзя забывать, что там наши русскоязычные граждане», — сказал он.

«Мы не враги и не захватчики, мы воюем за свою землю. Это наше право. Если они это осознают, то тогда начнется и движение внутри Украины с требованием: давайте прекратим гражданскую войну, они имеют право на это, на свой язык, на свою историю, у них такое видение. Мы должны признать и принять их такими. Тогда возможен вариант, назовем, воссоединения в той Украине, которую мы как бы знаем», — резюмировал он. 

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На видео с 00:08:47 мин.

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«Чудом осталась жива»: снаряды фашистов ВСУ попали в один дом 2 раза за 3 дня (ВИДЕО)

«Чудом осталась жива»: снаряды фашистов ВСУ попали в один дом 2 раза за 3 дня (ВИДЕО) | Русская весна

На этой неделе независимый американский журналист Патрик Ланкастер побывал в поселке Гольмовский в пригороде Горловки, где были зафиксированы очередные попадания в жилые дома. В результате огня карателей в тридцатиградусную жару люди остались без электричества.

«Попали в крышу, выбили стекла, бьют мирное население», — рассказала журналисту жительница дома по улице Больничной, который второй раз оказался под обстрелом украинских террористов.

«Бьют нас каждый день, каждую ночь, каждое утро, каждый вечер… Летят сто двадцать вторые и больше (калибры. – прим. РВ)… Попали в крышу, повыбивали стекла. Бьют мирное население… Мало того, перебили свет, третьи сутки сидим без света», — рассказала она.

Обстрел произошёл около семи утра 8 июня, когда женщина была на огороде. Снаряд упал в нескольких метрах, она чудом осталась жива. На вопрос американского журналиста, зачем украинская армия обстреливает их, женщина ответила, что не знает.

«Это стреляют из Новолуганки. Да, укроповские войска, которые защищают своих жителей. Бьют пять лет уже нас! Гражданский поселок, мы мирные люди… Дома, садик, нет здесь никого, бабки старые остались…

Я разговаривать на украинском языке не буду, я разговариваю на русском. Я здесь родилась, выросла, выучилась, отработала… Заработала пенсию, которую мне укропы не платят, украинские “защитники”… Если бы в ДНР не платили, и вообще с голоду подохли», — пожаловалась горловчанка.

Действия украинских военных вызывают осуждение не только у местного населения, но и у пользователей сети. 

«Украинская армия должна прекратить это преступление. Позор обстреливать мирное население!», «Очень жалко людей. Чувствую себя, как будто я виноват. Что-то надо делать», «Больше разговоров о минских соглашениях, больше обстрелов!», «Как можно любить страну, армия которой такое вытворяет?» — пишут люди в комментариях под видео.

«Это не случайно обстрелянная позиция, это просто гражданский посёлок, который второй раз целенаправленно подвергается обстрелу со стороны Украины. Это должно прекратиться», — подытожил американский журналист.

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Басурин о небоевых потерях ВСУ за последние сутки

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