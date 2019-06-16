Сводки от ополчения Новороссии 16 июня 2019

Украинские власти делают всё, чтобы развернуть новый виток войны на Донбассе. По словам замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, их цель — создать напряженность в преддверии выборов в Раду, о чем он заявил в своем интервью журналистам Министерства информации ДНР.

Басурин подчеркнул, что из-за такой политики украинских властей страдают не только жители Республики, но и сами украинцы. Получается, что Киев пытается убить всех — своих и чужих. Война не прекращается, договоренности не соблюдаются, гибнут мирные жители. Однако Зеленский мало на что может повлиять: армия в открытую игнорирует его требования.

«Объединить у него не получается, а купить — денег нет», — отметил Басурин.

«Зеленский существенно не влияет на внутриполитические вопросы страны. Армия ему не подчиняется, что делает его несостоятельным в управлении государством», — заявил офицер ДНР, добавив, что это «приводит к внутренним противоречиям в стране».

От прихода к власти Зеленского мало что изменилось. Он точно также, как и Порошенко, пытается изменить «нормандский формат», чтобы ввести туда представителей США и Англии. Однако политика Запада, которую мы наблюдали в последние пять лет, лишь усугубит и без того сложную ситуацию на Донбассе, уверен Эдуард Басурин.

По мнению представителя НМ ДНР, чтобы прекратить гражданскую войну, «необходима консолидация всех сил и средств».

«Это наша территория, насильно оккупированная нынешней властью и военными Украины, и нельзя забывать, что там наши русскоязычные граждане», — сказал он.

«Мы не враги и не захватчики, мы воюем за свою землю. Это наше право. Если они это осознают, то тогда начнется и движение внутри Украины с требованием: давайте прекратим гражданскую войну, они имеют право на это, на свой язык, на свою историю, у них такое видение. Мы должны признать и принять их такими. Тогда возможен вариант, назовем, воссоединения в той Украине, которую мы как бы знаем», — резюмировал он.

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