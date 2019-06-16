Кто планировал марш-бросок на Приштину
23:24. 16 июня 2019 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
У Шурыгина достаточно интересные подробности о занятии аэродрома "Слатина" в Приштине в 1999 году.
"Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
По словам Шпака, в начале мая 1999 года он получил приказ от начальника Генштаба Анатолия Квашнина о подготовке секретной операции по захвату аэродрома. Он имел стратегическое значение, поскольку на нем располагалась единственная в крае взлетно-посадочная полоса длиной 2500 метров.
Страны НАТО хотели исключить участие России в миротворческой операции на территории автономного края Косово. Поэтому российское руководство решило «напомнить миру, что в пороховницах у русских еще есть порох», считает Шпак.
Операция по захвату аэродрома готовилась тщательно, плана Б не было. Также была опасность прямого столкновения российского батальона с натовскими частями. «Наши десантники шли на Приштину победить или умереть. Но у российского военного командования и лично у меня самого была твердая уверенность: вооруженного ответа на ошеломительную наглость русских от НАТО не последует. Они, может быть, и хорошие солдаты — американцы, англичане, французы, немцы. Но таких бойцовских качеств, как у нас, у них нет», — отметил генерал.
https://lenta.ru/news/2019/06/11/kosovo/ – цинк
Да! "Приштинский бросок" готовился задолго до того, как о нём узнали все те, кто себе сегодня приписывает его авторство. И автором его был не майор Евкуров и не подполковник Павлов, а начальник генерального штаба РФ генерал армии Анатолий Квашнин…
Руководил всем на месте командующий российскими силами в Боснии генерал Виктор Заварзин.
Да! Никакого "захвата" нашими десантниками "Слатины" не было. И фильм про "приштинской бросок" это галимое враньё! Русская колонна подошла к Слатине в 05:00. Причём не одна, а в сопровождении танкового батальона ЮНА под командованием полковника Миливое Чирковича, который встречал русскую колонну у Подуево и сопровождал до аэродрома. Аэродром прочно удерживался сербами, которые были предупреждены о нашем подходе. Сербы — прежде всего командующий аэродромом капитан первого ранга Иван Филипович занимались вопросами приема колонны: совместно с русскими провели дозаправку техники, раздали солдатам сухпаек и воду и подготовили туннель для приема техники, места для размещения солдат: 74 человека разместили на самой Слатине, остальных — в окрестностях). В 11 часов британские вертолеты сделали безуспешную попытку занять аэродром. Затем была сделана попытка прорыва на джипах. Которая привела к серии переговоров. В итоге британцы отказались от дальнейших попыток. Сербы через три дня вывели технику и оставили аэродром русским. Последние сербские пилоты покинули аэродром 17 июня. И нынешние байки Евкурова о том, как его некая "особая разведгруппа" захватила аэродром это уже обычные ингушкие сказки!
"Бросок на Приштину" был только частью другого плана – создания российского сектора в Косово, которым мы должны были прикрыть сербский его анклав.
Планировалось ввести ещё три батальона. Один должен был идти в Косовска-Митровицу и создать внешний периметр сектора. Второй хотели десантировать на аэродром в Приштине. А третий в качестве резерва должен был высадиться на сербской территории у города Ниш.
После секретных переговоров венгры и румыны согласились пропустить наши самолёты через своё воздушное пространство, под предлогом того, что мы им сообщили о том, что собираемся провести "ротацию" наших миротворческих сил в Боснии. Батальоны Тульской и Костромский ВДД сосредоточились на аэродромах в ожидании посадки. Всё было готово к переброске, пока не появился предатель!
Скажу то, что я никогда раньше не говорил и не писал.
Сорвал этот план тогдашний министр иностранных дел Игорь Иванов, который, узнав о занятия нами Слатины, закатил грандиозную истерику на тему того, что мы подводим "американских партнёров" и рушим "дружеские отношения". Ещё больше он начал истерить, когда узнал, что в ближайшие часы начнётся переброска в Косово наших десантных батальонов. Он вышел на Квашнина, пытаясь остановить операцию, но был послан, со словами, что всё с президентом согласовано. «А как же венгры и румыны?» -уточнил Иванов. «С ними тоже всё согласовано!» – получил он ответ. И тогда глава МИДа не нашёл ничего лучше, чем просто вероломно разгласить главный элемент плана – он официально запросил Венгрию и Румынию, точно ли они готовы пропустить через своё воздушное пространство наш десант в Косово? Надо ли объяснять, что при такой полной «засветке» плана и Венгрия и Румыния, категорически отказались пропускать наши самолёты. И началось то странное и глупое «сидение» ВДВ на аэродромах, пока Иванов метался между американцами и натовцами якобы «согласовывая» детали ввода наших «миротворцев», а, на самом деле, давая натовцам время окончательно занять Косово. В итоге, России милостиво «позволили» участвовать в миротворческой операции, но только в составе сил НАТО и без отдельного сектора. Более того, русских стали посылать туда, где нужно было от имени «миротворцев» прессовать сербов – заставлять их разоружаться и уходить. И так продолжалось, пока Квашнин своим приказом не ликвидировал это наше «миротворчество» на посылках у НАТО, чтобы совсем не разрушить дружбу с сербами.
Сегодня сей господинчик, бывший помощник и один из ближайших людей Шеварднадзе, активный участник уже сильно позабытого соглашения о передаче США акватории Берингова моря по разделительной линии Шеварднадзе — Бейкера ведёт себе вполне беззаботную жизнь на хлебном месте президента Российского совета по международным делам.
Напомню, что по условиям соглашения, которое Шеварднадзе подписал с американцами без всякого утверждения его на политбюро, в Беринговом море к США отошли:
• часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысячи км², фактически переданная Советским Союзом Соединённым Штатам в 1977 году;
• часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысячи км²;
• участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи км² в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий.
При этом участок континентального шельфа, отошедший в этой части Берингова моря к Российской Федерации, составил всего 4,6 тысячи км², что на 74 000 км² шельфа меньше, чем полагается при традиционном в таких случаях разграничении по срединной линии.
Вот в этом вся шизофрения сегодняшней нашей власти – призывать народ быть патриотами и стойко переносить все лишения санкционного давления и, терпеть сидящую в болоте коррупции экономику – ведь против нас весь мир! Требовать от народа жертвы во имя Родины, присваивать себе заслуги великого Советского проекта, но при этом убого и цинично драпировать мавзолей, делать вид, что Сталина и Ленина никогда не существовало и позволять предателям и изменникам великолепно существовать и пользоваться всеми благами почётных граждан.
https://shurigin.livejournal.com/822706.html – цинк
Касательно упомянутого договора "Шеварнадзе-Бейкера", то согласно данным Счетной Палаты, только с 1991 по 2002-й год он нанес РФ прямой ущерб в 2,2 млрд. долларов.
Попытки денонсировать этот договор успехом не увенчались. США же не враги сами себе, отказываться от такого вкусного и выгодного договора. Подробнее про эту печальную, но поучительную историю можно почитать вот здесь https://sobesednik.ru/obshchestvo/20180805-neizvestnaya-istoriya-liniya-predatelstva
А касательно Иванова, то он обошелся без последствий, по тем же причинам, что и другие люди связанные с Семьей, кроме тех, кто не смог договориться с новой властью (как Березовский или Ходорковский, которые не приняли или попытались сформировать свои правила игры).
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5071041.html