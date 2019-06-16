1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 5. Петрозаводск и Кижи
09:49. 16 июня 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 1. Киев
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 2. Крым
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 3. Средняя Азия и Азербайджан
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 4. Новосибирск
1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 5. Ленинград и окрестности
Мы сели на ночной поезд до Петрозаводска, он находится примерно в 400 км к северу от Ленинграда
Верхний плакат: Сначала они не очень любили друг друга.
Нижний плакат: это быстро изменилось.
Результат: Женщина с коляской
Одна из наших интуристовских гидов. Они были веселыми дамами с хорошим чувством юмора
На финишной прямой велогонки
Люди в автобусе
Икона в церкви
Русский дом
Русский дом
Мальчики на рыбалке
Рыболовный пруд
Короткая остановка
Музей под открытым небом на острове Кижи в Карелии
Быстрый паром с острова и на остров.