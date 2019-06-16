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1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 5. Петрозаводск и Кижи

09:49. 16 июня 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:


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Мы сели на ночной поезд до Петрозаводска, он находится примерно в 400 км к северу от Ленинграда


Верхний плакат: Сначала они не очень любили друг друга.
Нижний плакат: это быстро изменилось.
Результат: Женщина с коляской


Одна из наших интуристовских гидов. Они были веселыми дамами с хорошим чувством юмора


На финишной прямой велогонки


Люди в автобусе


Икона в церкви


Русский дом


Русский дом


Мальчики на рыбалке


Рыболовный пруд


Короткая остановка


Музей под открытым небом на острове Кижи в Карелии






































Быстрый паром с острова и на остров.

Источник: https://humus.livejournal.com/6680586.html

Метки: история, кижи, петрозаводск, Россия, фото

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