1972. Хенк Баккер путешествует по Советскому Союзу. Часть 5. Петрозаводск и Кижи

Мы сели на ночной поезд до Петрозаводска, он находится примерно в 400 км к северу от ЛенинградаВерхний плакат: Сначала они не очень любили друг друга.Нижний плакат: это быстро изменилось.Результат: Женщина с коляскойОдна из наших интуристовских гидов. Они были веселыми дамами с хорошим чувством юмораНа финишной прямой велогонкиЛюди в автобусеИкона в церквиРусский домРусский домМальчики на рыбалкеРыболовный прудКороткая остановкаМузей под открытым небом на острове Кижи в КарелииБыстрый паром с острова и на остров.

Источник: https://humus.livejournal.com/6680586.html