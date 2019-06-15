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Новости Украины и Новороссии 15 июня 2019

10:04. 15 июня 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Игра была равна: В истории с Голуновым нет положительных персонажей — мнение Комбрига ДНР

Игра была равна: В истории с Голуновым нет положительных персонажей — мнение Комбрига ДНР | Русская весна

Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский о деле журналиста Голунова и «рыцарях света».

«Недавно возникла полемика с одним из известных журналистов, а мне ещё известного и тем, что он сохранил верность профессии и какую-то странную по нынешним временам принципиальность в своей сфере, на некоторую злободневную тему. Детали диалога не так важны, но в его конце мой оппонент воскликнул — я защищаю профессию! Только сам по себе честный человек может думать, что там есть ещё, что защищать…

Вот чувствую, что меня что-то возмущает в истории с Голуновым, и решил сам себя проанализировать — что?

Помимо поведения тех, кому на этого Голунова, в принципе, испражниться, и кто решил просто притереть себя к теме, чтобы потом с суетливой поспешностью тянуть ручку и всхлипывать — и я, и я, ну и я же, — ну видели же? — ну и я же был в лагере света! — поражает, как быстро образовавшийся лагерь присвоил себе статус „света“.

Так и тянет продекламировать: кто не скачет — тот за власть. А знаете, как в моем сознании? Два абсолютно равных по статусу начала сошлись в борьбе помериться силами.

Никакого света — вседозволенность одних посягнула на вседозволенность других теми же самыми методами, какими эти другие действуют при решении собственных конъюнктурных задач. Ну нету света там, — нету. И правды нету. А есть почти поголовная продажность.

Только некоторые донкихоты пера ещё пытаются бороться с ветряными мельницами.

Знаете, какой неожиданный поворот случился в истории с „екатеринбургским олигархом“? После выхода в федеральной прессе одной статьи про события в связи с постройкой храма — один из главных местных медийных обвинителей олигарха сделал ему предложение: дайте денег — мы полностью поменяем о вас мнение в городе. Мнение, которое сами же и слепили. Сквер им нужен? Ага, сейчас! Это они так приручали денежного человека, а как почувствовали угрозу, что он покинет местную орбиту и предпочтёт платить столичным — тут и закончилась их „принципиальность“».

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Жители ЛНР присягнули на верность России (ВИДЕО)

Жители ЛНР присягнули на верность России (ВИДЕО) | Русская весна

14 июня текущего года в городе Новошахтинск Ростовской области состоялось торжественная церемония принятия Присяги на верность Российской Федерации и вручения российских паспортов жителям Луганской Народной Республики. 

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе полиции Луганска.

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Заместитель начальника Главного управления МВД России по Ростовской области Вячеслав Нагоша поздравил новых граждан Российской Федерации с приобретением гражданства и получением паспортов, которые были вручены после принятия присяги.

Заместитель Министра внутренних дел Луганской Народной Республики — начальник Полиции общественной безопасности Михаил Параскеев отметил: «Принятие гражданства Российской Федерации и принятие Присяги на верность Российской Федерации подтверждает наше твердое желание быть частью Великой России.

И сегодняшнее событие — начало выдачи паспортов гражданина Российской Федерации жителям Луганской Народной Республики — это еще один большой шаг, который приближает нас к нашей исторической Родине».

По информации российских правоохранителей, уже принято порядка 1200 положительных решений по материалам о приобретении гражданства. В настоящий момент на стадии обработки находится порядка 12 тыс. заявлений из ЛНР и ДНР.

Напомним, первый пункт по приему документов на вступление в гражданство РФ открылся в Управлении миграционной службы МВД ЛНР в Луганске 6 мая нынешнего года. На данный момент пункты приема заявлений действуют во всех городах и районах республики.

Министерством внутренних дел ЛНР осуществляются все необходимые мероприятия для того, чтобы жители Луганской Народной Республики реализовали свое право на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

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Метки: важное, компиляция

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