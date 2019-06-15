Новости Украины и Новороссии 15 июня 2019

Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский о деле журналиста Голунова и «рыцарях света».

«Недавно возникла полемика с одним из известных журналистов, а мне ещё известного и тем, что он сохранил верность профессии и какую-то странную по нынешним временам принципиальность в своей сфере, на некоторую злободневную тему. Детали диалога не так важны, но в его конце мой оппонент воскликнул — я защищаю профессию! Только сам по себе честный человек может думать, что там есть ещё, что защищать…

Вот чувствую, что меня что-то возмущает в истории с Голуновым, и решил сам себя проанализировать — что?

Помимо поведения тех, кому на этого Голунова, в принципе, испражниться, и кто решил просто притереть себя к теме, чтобы потом с суетливой поспешностью тянуть ручку и всхлипывать — и я, и я, ну и я же, — ну видели же? — ну и я же был в лагере света! — поражает, как быстро образовавшийся лагерь присвоил себе статус „света“.

Так и тянет продекламировать: кто не скачет — тот за власть. А знаете, как в моем сознании? Два абсолютно равных по статусу начала сошлись в борьбе помериться силами.

Никакого света — вседозволенность одних посягнула на вседозволенность других теми же самыми методами, какими эти другие действуют при решении собственных конъюнктурных задач. Ну нету света там, — нету. И правды нету. А есть почти поголовная продажность.

Только некоторые донкихоты пера ещё пытаются бороться с ветряными мельницами.

Знаете, какой неожиданный поворот случился в истории с „екатеринбургским олигархом“? После выхода в федеральной прессе одной статьи про события в связи с постройкой храма — один из главных местных медийных обвинителей олигарха сделал ему предложение: дайте денег — мы полностью поменяем о вас мнение в городе. Мнение, которое сами же и слепили. Сквер им нужен? Ага, сейчас! Это они так приручали денежного человека, а как почувствовали угрозу, что он покинет местную орбиту и предпочтёт платить столичным — тут и закончилась их „принципиальность“».

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