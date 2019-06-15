Голунов, ПМЭФ и День России
В новом выпуске моего видеоблога, снятого совместно с коллегами из РИА ФАН, мы обсудили следующие темы:
00:11 — О деле Ивана Голунова
13:40 — Об итогах Международного Экономического форума 2019
22:43 — О праздновании Дня России
P.S. Текстовую версию видеоблога можно прочитать здесь:
https://riafan.ru/1186961-oppozicii-vse-ravno-na-svobode-golunov-ili-net-nikolai-starikov-fan-tv
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104649