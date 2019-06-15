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Голунов, ПМЭФ и День России

08:41. 15 июня 2019 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске моего видеоблога, снятого совместно с коллегами из РИА ФАН, мы обсудили следующие темы:

00:11 — О деле Ивана Голунова
13:40 — Об итогах Международного Экономического форума 2019
22:43 — О праздновании Дня России

Скачать аудио
Видео ВК

P.S. Текстовую версию видеоблога можно прочитать здесь:
https://riafan.ru/1186961-oppozicii-vse-ravno-na-svobode-golunov-ili-net-nikolai-starikov-fan-tv

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/104649

Метки: блог, Видео

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