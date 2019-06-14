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Ефимов В. А. О табаке и алкоголе

17:51. 14 июня 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Русские не пьют. 

Кто пьёт - уже нерусский. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=53RNY4Jg5KU

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