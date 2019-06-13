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Современный патриархат – власть переодетых истеричек. Александр Дугин

20:14. 13 июня 2019 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал:

Пародия на мужчину

Философ Александр Дугин о том, что такое патриархат. Что происходит с утратой мужских качеств, как это сказывается на обществе.

О конфликте русского и западного мира расскажут:

Книги Александра Дугина

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/sovremennyy-patriarhat-vlast-pereodetyh-isterichek-aleksandr-dugin

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