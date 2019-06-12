Сводки от ополчения Новороссии 12 июня 2019

5 июня сотрудниками Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики был обнаружен схрон с оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами.

Об этом сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

Схрон был обнаружен при осмотре участка местности примерно в 800 м. от населенного пункта Веселая Гора Славяносербского района.

В тайнике находились:

— 1 ручной пулемет Калашникова, калибра 7,62-мм (РПК);

— 3 магазина к пулемету РПК, снаряженные по 100 патронов калибра 7,62-мм в каждом;

— 1 автомат Калашникова калибра 5,45-мм, с приспособлением бесшумной стрельбы (глушителем);

— 1 автомат Калашникова калибра 5,45-мм, с подствольным гранатометом и приспособлением бесшумной стрельбы (глушителем);

— 8 магазинов к автомату Калашникова, снаряженные патронами калибра 5,45-мм (7 шт. по 30 патронов, 1 — с 20 патронами);

— 1 граната «ВОГ» с запалом «УЗРГМ»;

— 8 корпусов гранат различного наименования; — пластичное взрывчатое вещество, серого цвета (пластид), весом более 200 гр.;

— тротиловая шашка весом 75 гр.;

— 300 патронов калибра 5,45-мм;

— 640 патронов калибра 7,62-мм.

Всё выглядит так, будто это оружие припасено для ДРГ из трех человек. Именно такую версию проверяет Генпрокуратура ЛНР.

«Проверяется версия использования обнаруженных боеприпасов и взрывчатых веществ в подрывной деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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