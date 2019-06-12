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Сводки от ополчения Новороссии 12 июня 2019

09:26. 12 июня 2019 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:

Тайник с оружием для диверсантов обнаружен в ЛНР (ФОТО)

Тайник с оружием для диверсантов обнаружен в ЛНР (ФОТО) | Русская весна

5 июня сотрудниками Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики был обнаружен схрон с оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами.

Об этом сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

Схрон был обнаружен при осмотре участка местности примерно в 800 м. от населенного пункта Веселая Гора Славяносербского района.

В тайнике находились:

— 1 ручной пулемет Калашникова, калибра 7,62-мм (РПК);
— 3 магазина к пулемету РПК, снаряженные по 100 патронов калибра 7,62-мм в каждом;
— 1 автомат Калашникова калибра 5,45-мм, с приспособлением бесшумной стрельбы (глушителем);
— 1 автомат Калашникова калибра 5,45-мм, с подствольным гранатометом и приспособлением бесшумной стрельбы (глушителем);
— 8 магазинов к автомату Калашникова, снаряженные патронами калибра 5,45-мм (7 шт. по 30 патронов, 1 — с 20 патронами);
— 1 граната «ВОГ» с запалом «УЗРГМ»;
 — 8 корпусов гранат различного наименования; — пластичное взрывчатое вещество, серого цвета (пластид), весом более 200 гр.;
— тротиловая шашка весом 75 гр.;
— 300 патронов калибра 5,45-мм;
— 640 патронов калибра 7,62-мм.

Всё выглядит так, будто это оружие припасено для ДРГ из трех человек. Именно такую версию проверяет Генпрокуратура ЛНР.

«Проверяется версия использования обнаруженных боеприпасов и взрывчатых веществ в подрывной деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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Тайник с оружием для диверсантов обнаружен в ЛНР (ФОТО) | Русская весна
Тайник с оружием для диверсантов обнаружен в ЛНР (ФОТО) | Русская весна
Тайник с оружием для диверсантов обнаружен в ЛНР (ФОТО) | Русская весна

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«Победа» ВСУ в Зайцево: «освободили» целую улицу (ФОТО)

«Победа» ВСУ в Зайцево: «освободили» целую улицу (ФОТО) | Русская весна

Легендарная крайняя улица в Зайцево теперь официально безлюдна — таков итог четырёхлетнего стояния «освободителей» из ВСУ у границ многострадального посёлка Зайцево.

«Последний мирный житель на улице Брусилова, покинул свой дом. Это в поселке Зайцево, что на окраине Горловки. Им стал знаменитый Дядя Сеня — наш символ невозмутимости и непробиваемости. Живой советский герб», — пишут авторы донецкого Telegram-канала Inside Donetsk.

Позиции украинских оккупантов находятся от улицы Брусилова всего в 400 метрах — на следующей улице.

«Они точно видят, куда стреляют. И в этот раз тоже видели. ВСУ подожгли несколько домов на Брусилова, среди них и дом Дяди Сени. Стреляли бронебойно-зажигательными, корректировали с беспилотника — и всё это против одного невооруженного мужика, Дяди Сени.

Спасатели сюда больше не рискуют ездить. Да и мы с ними полностью солидарны — большая красная машина сразу становится хорошей мишенью. Уже не раз наши спасатели попадали под шквальный огонь со всех калибров. Теперь, после возгораний домов на этих улицах, военнослужащие ДНР борются с огнем своими силами. А Дядя Сеня теперь живет в другом месте», — говорится в сообщении.

Житель Зайцево дядя Сеня за годы войны на Донбассе действительно стал легендарной фигурой — о нём не раз писала «Русская Весна».

В целом же тактика ВСУ остаётся неизменной — выматывающие обстрелы мирного населения и превращение прифронтовых посёлков, городов и районов в безлюдные территории.

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«Смерч»: колонна техники ВСУ движется в сторону Донецка (ВИДЕО)

«Смерч»: колонна техники ВСУ движется в сторону Донецка (ВИДЕО) | Русская весна

Неравнодушные жители Донбасса сняли на видео движение колонны военной техники ВСУ на оккупированной Украиной территории.
 
Эти кадры разместил на своей странице в соцсети начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Друзья, это не РСЗО „Ураган”, а транспортно-заряжающая машина 9Т234–2, которая используется для заряжания РСЗО 9К58 „Смерч”.

Сегодня эта колонна двигалась из Краматорска в нашем направлении», — пишет Безсонов.

Справка РВ

Транспортно-заряжающая машина 9Т234 входит в состав комплекса ре-активной системы залпового огня 9К58 («Смерч») и предназначена для заряжания и разряжания БМ 9А52, транспортирования и хранения реактивных снарядов. ТЗМ позволяет производить заряжание и разряжание БМ 9А52 в любой последовательности, независимо от степени загруженности БМ, без подготовки позиции при неровностях местности до 3° и скорости ветра до 20 м/с, а также в любое время года и суток. ТЗМ снабжены средствами для проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции.
 
ТЗМ 9Т234 представляет собой бортовую машину, оборудованную погрузочно-разгрузочным устройством, устройством для досылки изделий 9М55 при загрузке БМ 9А52. Конструкция ТЗМ обеспечивает транспортировку 12 снарядов. Специальное оборудование ТЗМ установлено на шасси МАЗ 79111.

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В ЛНР покарали агента СБУ, снабжавшего диверсантов оружием

В ЛНР покарали агента СБУ, снабжавшего диверсантов оружием | Русская весна

Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил жителя Алчевска Эдуарда Алояна к 12 годам лишения свободы за перевозку по заданию СБУ оружия и взрывчатых веществ для украинских диверсионно-разведывательных групп. 

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Министерством государственной безопасности в отношении данного гражданина, установлено, что он совершил государственную измену в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Луганской Народной Республики», — рассказали в ведомстве.

Алоян, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, был завербован сотрудниками СБУ при пересечении КПП «Горловка — Майорск». Ему присвоен псевдоним «Ширим».

Выполняя задания украинских спецслужб, Эдуард Алоян осуществлял перевозку оружия и боеприпасов на территорию Республики для диверсионно-разведывательных групп, а также производил фото и видео съемку интересующих противника объектов.

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