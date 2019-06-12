Сводки от ополчения Новороссии 12 июня 2019
- 09:03 Тайник с оружием для диверсантов обнаружен в ЛНР (ФОТО).
- 08:30 «Победа» ВСУ в Зайцево: «освободили» целую улицу (ФОТО).
- 07:57 «Смерч»: колонна техники ВСУ движется в сторону Донецка (ВИДЕО).
- 02:22 В ЛНР покарали агента СБУ, снабжавшего диверсантов оружием.
Тайник с оружием для диверсантов обнаружен в ЛНР (ФОТО)
5 июня сотрудниками Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики был обнаружен схрон с оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами.
Об этом сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.
Схрон был обнаружен при осмотре участка местности примерно в 800 м. от населенного пункта Веселая Гора Славяносербского района.
В тайнике находились:
— 1 ручной пулемет Калашникова, калибра 7,62-мм (РПК);
— 3 магазина к пулемету РПК, снаряженные по 100 патронов калибра 7,62-мм в каждом;
— 1 автомат Калашникова калибра 5,45-мм, с приспособлением бесшумной стрельбы (глушителем);
— 1 автомат Калашникова калибра 5,45-мм, с подствольным гранатометом и приспособлением бесшумной стрельбы (глушителем);
— 8 магазинов к автомату Калашникова, снаряженные патронами калибра 5,45-мм (7 шт. по 30 патронов, 1 — с 20 патронами);
— 1 граната «ВОГ» с запалом «УЗРГМ»;
— 8 корпусов гранат различного наименования; — пластичное взрывчатое вещество, серого цвета (пластид), весом более 200 гр.;
— тротиловая шашка весом 75 гр.;
— 300 патронов калибра 5,45-мм;
— 640 патронов калибра 7,62-мм.
Всё выглядит так, будто это оружие припасено для ДРГ из трех человек. Именно такую версию проверяет Генпрокуратура ЛНР.
«Проверяется версия использования обнаруженных боеприпасов и взрывчатых веществ в подрывной деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
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«Победа» ВСУ в Зайцево: «освободили» целую улицу (ФОТО)
Легендарная крайняя улица в Зайцево теперь официально безлюдна — таков итог четырёхлетнего стояния «освободителей» из ВСУ у границ многострадального посёлка Зайцево.
«Последний мирный житель на улице Брусилова, покинул свой дом. Это в поселке Зайцево, что на окраине Горловки. Им стал знаменитый Дядя Сеня — наш символ невозмутимости и непробиваемости. Живой советский герб», — пишут авторы донецкого Telegram-канала Inside Donetsk.
Позиции украинских оккупантов находятся от улицы Брусилова всего в 400 метрах — на следующей улице.
«Они точно видят, куда стреляют. И в этот раз тоже видели. ВСУ подожгли несколько домов на Брусилова, среди них и дом Дяди Сени. Стреляли бронебойно-зажигательными, корректировали с беспилотника — и всё это против одного невооруженного мужика, Дяди Сени.
Спасатели сюда больше не рискуют ездить. Да и мы с ними полностью солидарны — большая красная машина сразу становится хорошей мишенью. Уже не раз наши спасатели попадали под шквальный огонь со всех калибров. Теперь, после возгораний домов на этих улицах, военнослужащие ДНР борются с огнем своими силами. А Дядя Сеня теперь живет в другом месте», — говорится в сообщении.
Житель Зайцево дядя Сеня за годы войны на Донбассе действительно стал легендарной фигурой — о нём не раз писала «Русская Весна».
В целом же тактика ВСУ остаётся неизменной — выматывающие обстрелы мирного населения и превращение прифронтовых посёлков, городов и районов в безлюдные территории.
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«Смерч»: колонна техники ВСУ движется в сторону Донецка (ВИДЕО)
Неравнодушные жители Донбасса сняли на видео движение колонны военной техники ВСУ на оккупированной Украиной территории.
Эти кадры разместил на своей странице в соцсети начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
«Друзья, это не РСЗО „Ураган”, а транспортно-заряжающая машина 9Т234–2, которая используется для заряжания РСЗО 9К58 „Смерч”.
Сегодня эта колонна двигалась из Краматорска в нашем направлении», — пишет Безсонов.
Справка РВ
Транспортно-заряжающая машина 9Т234 входит в состав комплекса ре-активной системы залпового огня 9К58 («Смерч») и предназначена для заряжания и разряжания БМ 9А52, транспортирования и хранения реактивных снарядов. ТЗМ позволяет производить заряжание и разряжание БМ 9А52 в любой последовательности, независимо от степени загруженности БМ, без подготовки позиции при неровностях местности до 3° и скорости ветра до 20 м/с, а также в любое время года и суток. ТЗМ снабжены средствами для проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции.
ТЗМ 9Т234 представляет собой бортовую машину, оборудованную погрузочно-разгрузочным устройством, устройством для досылки изделий 9М55 при загрузке БМ 9А52. Конструкция ТЗМ обеспечивает транспортировку 12 снарядов. Специальное оборудование ТЗМ установлено на шасси МАЗ 79111.
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В ЛНР покарали агента СБУ, снабжавшего диверсантов оружием
Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил жителя Алчевска Эдуарда Алояна к 12 годам лишения свободы за перевозку по заданию СБУ оружия и взрывчатых веществ для украинских диверсионно-разведывательных групп.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Министерством государственной безопасности в отношении данного гражданина, установлено, что он совершил государственную измену в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Луганской Народной Республики», — рассказали в ведомстве.
Алоян, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, был завербован сотрудниками СБУ при пересечении КПП «Горловка — Майорск». Ему присвоен псевдоним «Ширим».
Выполняя задания украинских спецслужб, Эдуард Алоян осуществлял перевозку оружия и боеприпасов на территорию Республики для диверсионно-разведывательных групп, а также производил фото и видео съемку интересующих противника объектов.
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