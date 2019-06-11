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Николай Стариков: дело Голунова, Казахстан и выборы

08:42. 11 июня 2019 Просмотров - 188 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» мы коснулись политической повестки последних дней — дела Голунова, а также обсудили прошедшие президентские выборы в Казахстане.

Хронометраж:
01:23 — О деле Ивана Голунова
09:19 — Почему дело Голунова дошло до президента
20:42 — Нужны ли реформы правоохранительной системе России
23:43 — О митингах и президентских выборах в Казахстане
26:13 — О транзите власти в Казахстане
30:47 — Была ли оппозиция на выборах в Казахстане
37:46 — О цветных технологиях

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104548

Метки: блог, Видео

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