Николай Стариков: дело Голунова, Казахстан и выборы

В новом выпуске моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» мы коснулись политической повестки последних дней — дела Голунова, а также обсудили прошедшие президентские выборы в Казахстане.

Хронометраж:

01:23 — О деле Ивана Голунова

09:19 — Почему дело Голунова дошло до президента

20:42 — Нужны ли реформы правоохранительной системе России

23:43 — О митингах и президентских выборах в Казахстане

26:13 — О транзите власти в Казахстане

30:47 — Была ли оппозиция на выборах в Казахстане

37:46 — О цветных технологиях

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P.S. Предыдущие выпуски программы:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104548