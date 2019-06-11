Николай Стариков: дело Голунова, Казахстан и выборы
В новом выпуске моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» мы коснулись политической повестки последних дней — дела Голунова, а также обсудили прошедшие президентские выборы в Казахстане.
Хронометраж:
01:23 — О деле Ивана Голунова
09:19 — Почему дело Голунова дошло до президента
20:42 — Нужны ли реформы правоохранительной системе России
23:43 — О митингах и президентских выборах в Казахстане
26:13 — О транзите власти в Казахстане
30:47 — Была ли оппозиция на выборах в Казахстане
37:46 — О цветных технологиях
P.S. Предыдущие выпуски программы:
- Фальсификаторы истории, Сталин и памятник Жукову
- Екатеринбург и инаугурация Зеленского
- Победа и Окно Овертона, Трамп и Китай, Доренко
- Трагедия в Шереметьево, Госдума и 17 млн
- Путин заговорил об общем гражданстве с Украиной
- О Ленине и итогах выборного шоу на Украине
- На Украине выбора нет и горящий Нотр-Дам
- Росстат и обувь, Казахстан и Украина
- Арест Абызова и литовское судилище над русскими офицерами
- Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев
- Катастрофы Боинга, и где наши самолёты
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.
Источник: https://nstarikov.ru/blog/104548