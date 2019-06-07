Сводки от ополчения Новороссии 07 июня 2019

В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова по факту попытки вооружённого прорыва группы украинских карателей на Горловском направлении.

Противник не оставляет попыток вооруженных провокаций вдоль линии боевого соприкосновения. От обстрелов населенных пунктов Республики, в результате которых гибнут и получают ранения мирные граждане, украинские каратели перешли к тактике открытого вооруженного противостояния.

Так, вчера украинские националисты из состава полка «Азов» в количестве до 30-ти боевиков, предприняли попытку прорыва наших позиций на Горловском направлении.

Группа была своевременно обнаружена нашими наблюдателями, атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвалась на минных полях.

Потери радикалов составили двое убитых и девять раненых. Покидая в спешке место боестолкновения, боевики бросили на поле боя двух своих товарищей.

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«Пиарщик на крови» Сырский совершенно не думает о том, что все попытки прорыва окончатся на стадии подхода к передним рубежам наших подразделений.

Данная провокация, а также все предыдущие, включая неудавшуюся попытку прорыва ДРГ из состава 54-й бригады, а также 53-й бригады, в результате которой восемь военнослужащих попали в плен, были осуществлены по прямому указанию ставленника Порошенко, командующего «ООС» Сырского, который полностью игнорирует все указания и инициативы президента Зеленского.

Таким образом, на фоне открытого противостояния командующего ООС и президента Зеленского, генерал Сырский в угоду своих амбиций готов идти на любые авантюры, несмотря на прогнозируемое огромное количество потерь среди личного состава.

У находящегося на должности чуть более месяца «полководца» на совести уже один погибший и 10 раненых мирных жителей. Разрушено и повреждено более 70 жилых домов, а также загублены жизни 27-ми украинских солдат. 38 украинских военнослужащих ранено, 11 попали в плен.

Призываем международные организации не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны, которые идут в разрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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