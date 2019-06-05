Убийце Белянкина предъявлено обвинение
12:38. 5 июня 2019 Просмотров - 88 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
СК РФ сообщил, что установлен и задержан убийца экс-спецназовца ГРУ Белянкина и ему предъявлено обвинение в убийстве.
В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске, причинении телесных повреждений мужчине и хулиганстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ) задержаны еще двое участников конфликта.
Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение.
СК России ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.
Продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и роли участников происшествия, определяется степень причастности каждого лица к совершенным преступлениям.
Официальный представитель СК России С. Петренко
https://sledcom.ru/news/item/1362615/?type=news®ion=60 – цинк
Стоит также отметить, что Армения официально подтвердила готовность оказать помощь следствию, что очевидно связано как с участием граждан Армении в произошедшем, так и информацией о том, что некоторые из участников драки скрылись на территории Армении.
Посольство Армении в России выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Белянкина.
Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией. Мы уверены, что виновные понесут наказание по всей строгости закона.
Вновь подтверждаем готовность оказать всяческое содействие следственным органам РФ
https://www.facebook.com/armembrus/photos/a.380124472372696/831916150526857/?type=3&theater – цинк
Плюс еще свидетельство очевидца произошедшего.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5042936.html
Хорошо у них там скорая ездит, 30 минут на ножевое…