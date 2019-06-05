Главная » Политика

Убийце Белянкина предъявлено обвинение

12:38. 5 июня 2019 Просмотров - 88 Один комментарий Опубликовал:


СК РФ сообщил, что установлен и задержан убийца экс-спецназовца ГРУ Белянкина и ему предъявлено обвинение в убийстве.

В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске, причинении телесных повреждений мужчине и хулиганстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ) задержаны еще двое участников конфликта.
Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение.
СК России ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.
Продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и роли участников происшествия, определяется степень причастности каждого лица к совершенным преступлениям.

Официальный представитель СК России С. Петренко

https://sledcom.ru/news/item/1362615/?type=news&region=60 – цинк

Стоит также отметить, что Армения официально подтвердила готовность оказать помощь следствию, что очевидно связано как с участием граждан Армении в произошедшем, так и информацией о том, что некоторые из участников драки скрылись на территории Армении.

Посольство Армении в России выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Белянкина.
Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией. Мы уверены, что виновные понесут наказание по всей строгости закона.
Вновь подтверждаем готовность оказать всяческое содействие следственным органам РФ

https://www.facebook.com/armembrus/photos/a.380124472372696/831916150526857/?type=3&theater – цинк

Плюс еще свидетельство очевидца произошедшего.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5042936.html

Метки: армения, белянкин, криминал, Россия, ск рф

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:


Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)