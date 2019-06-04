Троян – Трибогов День. Юлона Стоянова и Лада Ведунья
3 июня праздник призыва благостной судьбы ТРОЯН (ТРИБОГОВ ДЕНЬ) 8е коло – праздник призыва благостной судьбы ТРОЯН (ТРИБОГОВ ДЕНЬ)
Текст читает Юлона Стоянова по книге “Календарь древнерусских обрядовых праздников”, автор – Лада Ведунья
Святодень посвященный победе Богов над Темным змеем. День триединого объединения богов-воинов во единую троицу Сварог-Перун-Стрибог. По поверьям, в этот день боги объединили силы и победили Темного Змея, Грозившего уничтожить все Тремирье….
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