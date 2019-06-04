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Троян – Трибогов День. Юлона Стоянова и Лада Ведунья

20:34. 4 июня 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

3 июня праздник призыва благостной судьбы ТРОЯН (ТРИБОГОВ ДЕНЬ) 8е коло – праздник призыва благостной судьбы ТРОЯН (ТРИБОГОВ ДЕНЬ)

Текст читает Юлона Стоянова по книге “Календарь древнерусских обрядовых праздников”, автор – Лада Ведунья

Святодень посвященный победе Богов над Темным змеем. День триединого объединения богов-воинов во единую троицу Сварог-Перун-Стрибог. По поверьям, в этот день боги объединили силы и победили Темного Змея, Грозившего уничтожить все Тремирье….

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IK08h2YQmgA

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