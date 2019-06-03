Сводки от ополчения Новороссии 03 июня 2019

Легендарный европейский доброволец Бенес Айо, активный участник крымских событий и восстания в Донецке, арестованный СБУ и депортированный в Великобританию, вновь в строю и сражается в рядах Армии ДНР. Он записал новое обращение в связи с нацистскими репрессиями в Латвии.

Начнем с хорошего. Вчера в Луганске, в Национальном Университете имени Даля я успешно защитил магистерскую диссертацию по политологии по теме: «Роль цветных революций в трансформации современных политических режимов».

Напомню, что учиться в этом университете я начал заочно в 2015 году во время службы в самоходно-гаубичном дивизионе Второй бригады ЛНР.

Отмечу, что на защите нас было около 10 человек — несколько политологов и выпускников курса международных отношений. Комиссия в целом высоко оценила выступления магистрантов, похвалив нас за усердие, творческий подход к работе, объективный анализ материала и т. д.

Темы были разные. Кто-то посвятил свою диссертацию военно-политическому воспитанию молодежи, кто-то написал о роли насилия в политике, кто-то — об использовании интернета в предвыборных кампаниях, кто-то рассуждал об эффективности международных переговоров в рамках палестино-израильского конфликта и т. д.

В моей диссертации посредством анализа работ известных социологов, политологов и революционеров был сделан вывод о том, что социально-политическая революция — это коренной переворот в общественной жизни, исторический рывок, в результате которого ко власти приходит новый, более прогрессивный социальный класс, сметающий полностью либо частично отживающие реакционные классы, меняющий производственные отношения (включая форму правления) и приводящий к новой, более прогрессивной общественно-экономической формации.

В результате национально-освободительной (либо народно-демократической) революции народ освобождается от империалистического и социального гнета митрополии и часто после этого происходят также прогрессивные социально-политические преобразования, впоследствии частично или полностью меняющие характер производственных отношений.

Я считаю, что на Донбассе в 2014 году произошла русская национально-освободительная революция, как реакция на бандеровский путч на Украине.

В то же время подробный анализ предпосылок, характера и последствий так называемых «цветных революций» на Украине показал существенное отличие этих политических процессов от революций.

В результате «цветных революций» не произошло ни смены общественно-экономической формации, ни формы правления, ни получения независимости, ни избавления от колониального гнета.

Просто произошла замена одних президентов и правящих клик другими, и при этом жизнь подавляющего большинства населения резко ухудшилась — Украина погрузилась в бездну экономической катастрофы.

«Цветные революции» не вызрели объективно в условиях несоответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил. В ситуации с Украиной они были организованы странами Запада, которые в тесном взаимодействии с местными олигархами и националистическими, политическими организациями в результате проведенной спецоперации привели ко власти своих марионеток и резко изменили геополитическую ориентацию этой страны — на резко антироссийскую и радикально антикоммунистическую.

В результате евромайдана на Украине установился полуфашистский тоталитарный режим, ведущий кровавую преступную войну против народа ЛДНР, жестоко преследующий инакомыслящих, запретивший компартию и коммунистическую идеологию, использующий террористические методы борьбы с оппозицией и т. д.

Таким образом, «цветные революции» являются крайне реакционными государственными переворотами, в результате которых трансформируется тип политического режима.

Кроме того, на Украине (а также в случае с Грузией, Египтом и Киргизией) пришедшие ко власти в результате «цветных революций» политические лидеры являлись ранее представителями правящих сил и занимали высокие посты в государстве (Ющенко, Порошенко, Саакашвили, Жвания, Ас-Сиси и т. д.). Поэтому это в некотором смысле напоминает путчи.

С моей точки зрения украинские «цветные революции» — это не некий отдельный, радикальный эпизод в постсоветской трансформации украинского режима, а продолжение и углубление (заключительный этап) антисоветского контрреволюционного переворота, начавшегося в конце 80-х годов 20-го века и приведшего к распаду СССР.

Это — превращение Украины в буржуазное, архиантикоммунистически настроенное, ультрарусофобское государство — санитарный кордон на границе с РФ, где при надобности Запад сможет разместить (и уже размещает) свои военные базы.

А теперь о плохой новости. Сегодня я узнал, что латвийский антинародный этнократический режим посадил меня в тюрьму. Оказывается я нахожусь под арестом! Во, как бывает!

Меня арестовали заочно по делам о терроризме — на мой домашний адрес в Латвии сегодня пришли документы, в которых говорится о состоявшемся в мое отсутствие суде (копии документов прилагаются).

Напомню, что на меня в середине апреля 2019 года латвийская полиция безопасности (латышское гестапо, сформированное немецкими фашистами и их латышскими пособниками во время гитлеровской оккупации Латвии в 1941 году) завела три новых дела по особо тяжким уголовно-политическим статьям: 77 (часть 1), 88 (часть 2) и 88 (часть 3).

Первая статья — это за участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формированиях на «Востоке Украины». Вторая статья — терроризм. Третья статья — это вербовка лиц для совершения терактов.

Я считаю, что сфабрикованные против меня в Латвии новые уголовные дела и мой заочный арест — это наглядный показатель того, что Латвия является фашистским тоталитарным государством. Ей не место в ЕС!

Ведь, когда я получил повестку от следователя Вишневского в апреле с приглашением прийти в полицию безопасности и дать показания по трем делам, я ему публично (это было опубликовано во многих СМИ Латвии, России, ЛДНР и Украины) заявил, что нахожусь на Донбассе и участвую в боевых действиях против украинских оккупантов и поэтому не могу сейчас приехать в Латвию для дачи показаний

Но я пригласил следователя Вишневского в ДНР, где я бы мог дать ему показания в присутствии своих адвокатов, а также представителей ООН и ОБСЕ и доказать свою невиновность.

Я не террорист и никогда не совершал терактов и не призывал к ним! Мы, европейские военные и политические ополченцы Донбасса, наоборот, противостоим терроризму (в том числе международному!) защищая территории независимых государств ДНР и ЛНР от бандеровских карателей, использующих тяжелое, в том числе запрещенное международными конвенциями, вооружение (кассетные снаряды, белый фосфор, зарин, хлор, «Ураганы» и «Грады» против мирных жителей и т. д.).

Во-вторых, я предложил следователю дать ему показания по скайпу или вайберу.

Но он, как мы видим, отказался от тех возможностей взять у меня показания, которые я предлагал.

И власти Латвии без каких-либо моих показаний, без моих адвокатов, в нарушение всех норм международного права и прав человека, не выслушав меня, не проведя совершенно никакого расследования, посадили меня заочно в тюрьму!

Вот такая вот в Латвии демократия… От слова — дерьмо собачье!

Это вопиющий бардак, фашизм и нарушение прав человека!

Я уверен, что латвийские власти арестовали меня заочно для устрашения сторонников Русского мира и борцов за социальную справедливость и русские школы в Латвии.

Это акт устрашения инакомыслящих! Проклятая латышская хунта вознамерилась сломить нашу волю к сопротивлению! Она как огня боится неизбежного перерастания многотысячных протестов русских жителей (а также многих демократически настроенных латышей) против уничтожения русских школ в могучую русскую национально-освободительную революцию наподобие произошедшей на Донбассе в 2014 году.

Поэтому латышские власти закручивают гайки и пытаются репрессировать даже нас, латвийских ополченцев ЛДНР, оказывающих инфрормационно-политическую помощь штабу защиты русских школ в Латвии.

Власти Латвии хотят показать, что любой критик этнократического режима, сторонник Русского мира и сочувствующий ЛДНР житель Латвии будет подвергнут репрессиям и посажен в тюрьму.

Недавно побывали в тюрьме товарищи Гапоненко и Линдерман за свои критические замечания в адрес латвийского режима и статьи в защиту школ с русским языком обучения.

Теперь вот дошло и до меня… Даже несмотря на то, что меня нет сейчас в Латвии и я нахожусь на Донбассе, меня все равно посадили, теперь вот заочно! Вообще оборзели, латышские фашисты!

Как сказано в присланном мне постановлении суда, 15 апреля этого года латвийская полиция безопасности завела на меня уголовное дело по статьям 78 (части 2 и 3) и 77 (за то, что я участвую в незаконных боевых действиях на «Востоке Украины»).

А 21 мая этого года состоялся суд в здании городского Суда рижского предместья в мое отсутствие. Этот суд заочно применил ко мне арест как меру пресечения и объявил меня в розыск на территории, включающей всю Шенгенскую зону.

Суд пишет, что я, гражданин Латвии, нахожусь на востоке Украины, состою в незаконных вооруженных формированиях и использую огнестрельное оружие и различную военную технику, а также участвую в вооруженных операциях, нападая при этом на Вооруженные силы Украины и подрывая территориальную целостность Украины.

Такая моя деятельность, по мнению латвийского режима, противоречит нормам международного права.

Судья считает, что в связи с обстоятельствами уголовного дела и полученными обо мне сведениями, в отношении меня следует применить самую строгую меру пресечения — арест.

Во-первых, я нарушил часть 1 статьи 67, не явившись в Латвию для дачи показаний следователю. Таким образом я мешаю проведению следственными органами уголовно-процессуальных действий.

Кроме того, я совершил особо тяжкое преступление — статья 77, которая предусматривает длительный срок лишения свободы.

Как указывает суд, я ранее судим аж 4 раза! И в настоящий момент в Рижском суде Видземского предместья находится предыдущее уголовное дело, по которому ко мне уже применена мера пресечения в виде ареста.

Суд пишет, что 11 декабря 2013 года я был приговорен к тюремному заключению в Нидерландах, а 4 декабря 2015 года было приостановлено рассмотрение заведенных на меня дел по статьям 81, 82 и 83, поскольку в это время я скрывался от следствия.

Это заведенные на меня уголовно-политические дела: 1. За призывы к насильственному свержению государственного и конституционного строя Латвии; 2. За призывы к ликвидации независимости Латвии; 3. Подрыв территориальной целостности Латвии (мои политические выступления и статьи с призывом к восстановлению СССР и с критикой антинародного фашистского режима Латвии).

Отмечу, что всего на меня было заведено 8 политических уголовных дел.

Кроме указанных судом четырех, ранее были заведены еще два по статье 81 (свержение гос.строя) в 2004 и 2005 годах (по одному я провел 6 месяцев в тюрьме, а другое «сгорело» за истечением срока давности, пока я находился в Великобритании и на Донбассе) и два по статье 231 (часть 2) в 1999 и 2001 году (оскорбительные надписи и лозунги в отношении бывшего латышского премьер-министра Андриса Шкеле — коррупционера, замешанного в педофилгейте, и уничтожение предвыборных стендов фашистской русофобской партии «Отечеству и Свободе-ДННЛ» — в этой партии состоят бывшие эсесовцы).

Как говорит суд, все это свидетельствует о том, что я должен быть арестован, дабы я не совершил новое преступление. Данное решение суда — это документ, по которому меня следует выдать Латвии для ареста в соответствии со статьей 684.

Судья пишет, что в апреле следователь Полиции Безопасности Вишневский послал на мой домашний адрес в Латвии повестку с требованием прийти и дать показания по трем уголовным делам. Но я сообщил через средства массовой информации, что нахожусь на Донбассе (судья называет это Востоком Украины) и приглашаю туда следователя Вишневского, чтобы он меня допросил в Донецке.

Однако следователь Вишневский не явился на Донбасс и не допросил меня.

Вот так вот!

Уважаемые товарищи, я считаю, что такой вот свирепый оскал латышского фашизма — новые уголовные дела по особо тяжким статьям, заочные посадки, репрессии в отношении русскоязычной и левой оппозиции в Латвии — это не просто так.

Возможно, это связано с обострившейся в последнее время обстановкой на Донбассе. Обострившейся вскоре после избрания Зеленского «головным атаманом» Незалежной.

С моей точки зрения, Зеленский — это инструмент все той же олигархической постмайданной хунты, которая ограбила всю Украину и развязала войну против ЛДНР.

Просто он был подан нам в этакой оппозиционно-клоунской оболочке, как бы смягчающей убожество и преступления «бандеровской диктатуры», которая в реальности после воцарения комика никуда не делась.

За Зеленского, который во время своей предвыборной кампании подавал некоторые демократические посылы — (желание закончить войну и решить экономические проблемы населения, часто говорит на русском языке и даже обещал прекратить дискриминацию русскоязычных) — голосовали многие жители Юго-Востока.

Его рассматривали как некую альтернативу фашистской одиозной бандеровской клике. Многие считают, что веселый и внешне добродушный комик и участник российского КВН не будет делать каких-либо агрессивных шагов.

Однако в реальности Зеленский продолжает ту же русофобскую антинародную политику своего предшественника Порошенко. И в такой вот его политике я нисколечки не сомневался перед выборами, ибо Зеленского привел ко власти Коломойский, главный спонсор евромайдана, организатор массового сожжения людей в Одессе 2 мая 2014 года, создатель нацистских добровольческих батальонов и архитектор бандеровской агрессии на Юго-Востоке.

На днях, кстати, Игорь Коломойский заявил, что американцы и европейцы обязаны списать Незалежной долги и направить все свои силы на борьбу с Россией.

Зеленский отказался вести переговоры с РФ, а глава его администрации заявил недавно, что Украина «будет вести с Россией политику кнута и пряника и никогда не согласится разменять полуостров на Донбасс».

В штабе шоумена заявили, что «отдавать, дарить, сдавать в аренду» украинские территории Зеленский не намерен, и Крым должен вернуться в состав Незалежной, причем не исключено, что Зеленский потребует от Москвы компенсацию.

Кроме того, Зеленский уже просит у Запада военной помощи и настаивает на новых санкциях против России.

Так, на встрече с американской делегацией, прибывшей на его инаугурацию, он нагло попросил Вашингтон усилить давление на Россию, заявил, что без США Киеву не «справиться с российской агрессией».

По словам скомороха «США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России». Поскольку самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму Украина не сможет, Зеленский попросил у Трампа продолжать ужесточение санкций против РФ.

Напомню, что во время своей предвыборной кампании Зеленский говорил, что хочет встретиться с Путиным и намерен придерживаться «Минска-2».

Однако сейчас он заявляет совершенно другое, то, что противоречит взглядам большинства тех людей, которые за него проголосовали, которые хотят мира и прекращения боевых действий.

Так, около недели тому назад Зеленский заявил о возможности вынесения на референдум неких договоренностей с Россией по Донбассу.

Он не предлагает вынести на внутриукраинский референдум вопрос о статусе Донбасса, а собирается что-то там спросить у населения на тему переговоров с Россией.

Это, кстати, намекает на его сугубо русофобский подход. Он как бы боится вести переговоры с РФ как президент Украины. А вдруг его за это загнобят нацики и осудят свидомиты?! Поэтому, возможно, для перестраховки он решил спросить «пипл»: «Позволите ли вы говорить с ужасным агрессором?»

Возможно, Зеленский попытается выдвинуть на голосование какие-то свои предложения России в отношении ЛДНР.

Но вряд ли эти предложения будут носить хоть сколько-нибудь конструктивный характер. Скорее всего, «вариант Зеленского» ни нас, жителей ЛДНР, ни Россию не устроит, ибо скоморох со старта отказался вести переговоры с ЛДНР и заявил, что против особого статуса (автономии) Донбасса и амнистии сепаратистам (хотя это, как известно, прописано в «Минске-2»).

То есть, скоморох отказался от политической части «Минска». А вот Москва продолжает на ней настаивать — тем более, что этот документ утвержден на уровне ООН и считается международными обязательствами.

Так что, возможно, эти заявления о переговорах и референдумах — это не «инструмент» для решения вопроса, а просто пиар-выходка Зеленского, который хочет показать определенным слоям украинского населения и Запада свою «мироноскость».

А вот в реальности, как мы видим, сейчас наблюдается резкое обострение на линии фронта. Количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ достигает в ДНР 20 за сутки. Особенно накалилась обстановка со времени визита Зеленского на линию соприкосновения.

Вчера в 20:00 вооруженными формированиями Украины был совершен целенаправленный обстрел с применением противотанковых ракетных комплексов со стороны н. п. Пески по направлению н. п. Веселое.

В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома по адресу переулок Вольный, 49, осколочные ранения получил мирный житель и восьмилетняя девочка.

Когда позавчера Зеленский побывал на Луганщине, где осмотрел позиции ВСУ в оккупированных Станице Луганской и Счастье, резко усилились бандеровские обстрелы в ДНР.

В частности, украинские террористы со стороны посёлка Марьинка открыли минометный огонь в направлении поселка Трудовские Петровского района Донецка, выпустив 20 мин 120-го калибра.

В результате обстрела в Петровском районе г. Донецка и поселке Александровка повреждения получили 8 домостроений.

27 мая украинские террористы открывали огонь по н. п. Зайцево и Докучаевск, где были повреждены домостроения по адресам: ул. Рыбалко, 192, пр-т Школьный, 11 и ул. Ленина, 102.

Позавчера беспилотник ВСУ нанес удар по жилому дому в Горловке, в результате чего было двое раненых — бабушка и шестилетняя девочка, внучка владельца дома (осколки гранаты, сброшенной с беспилотника, разбили стекло в двери детской). У девочки порезало лоб, а 70 летняя женщина получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, левой руки, пальцев левой кисти, левого надплечья, скальпированные раны левой половины лица, левого надплечья, открытый осколочный перелом акромиального отростка, сотрясение головного мозга и, вероятно, контузию.

А на прошлой неделе восемь военнослужащих ВСУ на грузовом автомобиле российского производства въехали на территорию ДНР. ВСУ заявили, что они якобы «ошибочно отклонились» от маршрута.

В реальности это была ДРГ противника, ибо при задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Армии ДНР, а также взрывчатые вещества.

Таким образом, с воцарением скомороха обстановка на фронте ухудшилась, а заявления Зеленского и действия его команды свидетельствуют о том, что никакого мира в ближайшем будущем не будет.

Вероятно, это прекрасно понимает Владимир Владимирович — и именно поэтому он недавно принял решение о выдаче нам российских паспортов… Возможно, все-таки Россия решится дать достойный отпор фашизму!

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Бенес Айо, активист Компартии ДНР и «Другой России», специально для «Русской Весны»