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О какой победе над Россией говорят в США?

14:46. 2 июня 2019 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал:

У заокеанских газовиков праздник

Длившаяся полвека глобализация мировой экономики вызвала закономерный эффект. Усложнение взаимных связей между рынками и странами привело к снижению внятности понимания общей итоговой картины. Утрата целостности ее восприятия выдвинула на первый план медийное значение отдельных локальных результатов, смысл которых перестал отражать их реальное объективное значение. Наглядным тому примером служат некоторые итоги поставок американского СПГ в Европу.

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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Суть Вещей

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/o-kakoy-pobede-nad-rossiey-govoryat-v-ssha

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