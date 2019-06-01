Взрыв в Дзержинске
13:20. 1 июня 2019 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Дзержинске (Нижегородская область) на заводе "Кристал" в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов.
По предварительным данным причиной стало нарушение технологии производства, что привело к пожару и детонации. Взрывная волна ощущалась в радиусе нескольких километров.
Размер ущерба и кол-во пострадавших пока неизвестны, но размер взрыва намекает на то, что предприятию нанесен более чем серьезный ущерб.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5033184.html
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