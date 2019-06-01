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Взрыв в Дзержинске

13:20. 1 июня 2019 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал:


В Дзержинске (Нижегородская область) на заводе "Кристал" в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов.
По предварительным данным причиной стало нарушение технологии производства, что привело к пожару и детонации. Взрывная волна ощущалась в радиусе нескольких километров.
Размер ущерба и кол-во пострадавших пока неизвестны, но размер взрыва намекает на то, что предприятию нанесен более чем серьезный ущерб.
























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5033184.html

Метки: дзержинск, Россия, фотографии

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 446 330
    Mazai 1 июня 2019 в 14:25

    Война против России обыкновенная диверсия. Пока не будет восстановлен СМЕРШ так все и будет продолжаться.

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