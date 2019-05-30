Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции

Практическое применение сказок. Михаил Лепёшкин. Часть 2

19:59. 30 мая 2019 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

Сказки в жизни человека.

Автор-сказитель – Михаил Лепёшкин
Часть 1 – https://youtu.be/ksllKLFPMdU

Какие проблемы мы можем решать с помощью сказок? Об этом нам поведает мастер своего дела – Михаил Лепёшкин.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7ULzKgZS4sM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Практическое применение сказок. Михаил Лепёшкин. Часть 1
... в жизни человека.Автор-сказитель - Михаил ЛепёшкинЧасть 2 - https://youtu.be... с помощью сказок? Об этом нам поведает мастер своего дела - Михаил Лепёшкин...
Практическое применение сказок. Михаил Лепёшкин. Часть 2
... в жизни человека.Автор-сказитель - Михаил ЛепёшкинЧасть 1 - https://youtu.be... с помощью сказок? Об этом нам поведает мастер своего дела - Михаил Лепёшкин...
Как русские дали миру свет, изобрели танк и открыли Америку
... 21 июня 1947 годалитератураУ сказок Пушкина нет западноевропейских источниковАнна ...Лысенко, так и ее практическое применение были встречены в штыки консерваторами...стали называть гениального русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Утверждали, ...
Практическая сказка. Живой эфир на ВЕДЫ РА 20 апреля 2012 в 20-00.
... формирования мировоззрения. Беседу проводит Лепёшкин Михаил Александрович – автор серии «Сказки... - возникновение и история русских народных сказок. - что такое Кологод. - расшифровки... практики в современных условиях. - применение сказки в воспитании детей и...
ГЛАВА 14. За здоровье пьют лекарства
... более высокий уровень, практически, с ПРАВИЛЬНЫМ применением Программ и некоторым к...есть мнение, что персонажем русских сказок про Снегурочку был сперматозоид). Ещё...од», переводчик Академии наук,ученик Михаила Ломоносова, поэтические произведения которого ...
По новостям и событиям: Лига Справедливости
...морской - это персонаж русских народных сказок: хозяин дна морского, повелитель ...Сообщается об избрании на царство Михаила Федоровича Юрьева, сына великого боярского...единой колеблющейся и волнующейся массой практически неразличимых зомби, желающих съесть ваш...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)