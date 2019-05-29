Сводки от ополчения Новороссии 29 мая 2019
13:58. 29 мая 2019 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 12:28 Военнослужащие ЛНР передали полторы тонны гумпомощи в школу прифронтового Калиново.
- 12:10 “Обстрелы Донбасса не прекращаются”: ВСУ открыли огонь по населенному пункту Зайцево.
- 10:44 О работе центров ИПСО ВСУ.
- Вчера 22:57 101 годовщину со дня основания погранвойск отметили в ДНР.
Военнослужащие ЛНР передали полторы тонны гумпомощи в школу прифронтового Калиново
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“Обстрелы Донбасса не прекращаются”: ВСУ открыли огонь по населенному пункту Зайцево
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О работе центров ИПСО ВСУ
Как работают Центры ИПсО Сил спецопераций Украины, какие операции проводят, и кто за ними стоит
Помните: “Я крымчанка, дочь офицера, у нас в Крыму не всё так однозначно …”? Сегодня – заезженный интернет-мем. А тогда, в 2014 году, именно с этого письма “крымчанки” началось знакомство обывателей с силами информационно-психологической борьбы. Потом подобных “шедевров” в сети появлялось много. Вот, к примеру, перепост перепоста украинского волонтёра-националиста Романа Синицина:''
“Александр Попов” никто иной, как журналист “Роман Бурко” – редактор сайта ИнформНапалм. Журналисты из Беларуси провели своё расследование и выяснили, что на самом деле этот “журналист” носит офицерские погоны и зовут его Вячеслав Раевский. Курирует его сержант подразделения американских сил психопераций Jared Reyes. Схема проста: киевский актёр-неудачник Николай Сербин публикует слезливую выдуманную историю про “девочку, помогающую украинским солдатам”, которую разгоняет по сети блогер-националист Синицин, а за всем этим стоит полковник Раевский, который отработал заказ по полученному от кураторов заданию.
И вот уже сотни полоумных дамочек “сушат борщ”, плетут маскировочные сетки, покупают тепловизоры и оптические прицелы – воронка “народной помощи” “хероям и киборгам” закручивается, втягивая в себя всё новых и новых волонтёров. Психологически выверено точно: девочка, погибший отец, самое жёсткое сердце смягчится от подобных рассказов “очевидцев”, готовых за неплохую плату выдумывать эту чушь.
Подобные “истории” – одно из направлений работы полковника Раевского и его коллег по 72-му Центру информационно-психологических операций, который находится под Киевом в городе Бровары (в/ч 4398). Ниже мы публикуем информацию о личном составе Центра, основываясь на данных украинской хакерской группы “Берегини”.
Численность личного состава: по штату 146 человек
Командир: капитан 2-го ранга Литовченко Сергей Николаевич
Заместитель командира: капитан 2-го ранга ШПИРКО И.Б. (внутренний телефон для связи 49961)
Зам командира по тылу и вооружению: капитан 2-го ранга Шестопалов А.А.
Начальник юридической службы: капитан юстиции Балан Д.В.
Зам командира (сфера деятельности не определена): капитан 2-го ранга Свириденко А.В.
Предположительно начальник секретной либо не секретной части: мичман Табаханюк И.М.
Начальник информационно-аналитического отдела: капитан 2 ранга Малхазов Евгений Сергеевич
Офицер информационно-аналитического отдела: старший лейтенант Срибный Александр Николаевич
Военнослужащие 72 Центра ИПсО:
капитан 3 ранга Щербинин Константин Александрович
капитан-лейтенант Жуйко Никита Петрович,
капитан Макаренко Артем Александрович
старший лейтенант Зинь Ярослав Романович
капитан 2 ранга Шпирко И.Б.
капитан 2 ранга Шестопалов О.О.
капитан 2 ранга Свириденко О.В.
капитан юстиции Балан Д.В.
младший лейтенант Тротько Э.О.
лейтенант Пирожок В.Я.
капитан 2 ранга Малхазов Евгений Сергеевич
старший лейтенант Срибный Александр Николаевич
младший лейтенант Смоль А.С.
старший лейтенант Терещенко В.И.
старший лейтенант Рибидайло А.А.
капитан 3 ранга Лисенко Р.А.
капитан Шкраб В.И.
капитан 2 ранга Яшин А.А.
капитан 3 ранга Шнурков А.Ю.
старший лейтенант Лещук В.П.
старший лейтенант Шкраб А.А.
старший лейтенант Гордеев В.А.
старший лейтенант Каленичок Д.И.
капитан лейтенант Проскурнин С.А.
старший лейтенант Черногор Я.А.
старший лейтенант Любчевский О.П.
старший лейтенант Тародайко Р.П.
старший лейтенант Поритский М.В.
старший лейтенант Козырев О.П.
старший лейтенант Семенчук Л.В.
старший лейтенант нагорный А.С.
капитан 2 ранга Живолуп В.Ю.
капитан 3 ранга Милевский К.В.
капитан 3 ранга Петриченко О.В.
капитан лейтенант Слука В.Б.
старший лейтенант Гвоздетский Е.В.
старший лейтенант Кузнецов А.С.
старший лейтенант Ставский Д.В.
старший лейтенант Щербина О.В.
старший лейтенант Шевченко О.Ю.
старший лейтенант Довголенко Р.М.
старший лейтенант Овчинников М.О.
капитан лейтенант Козлова В.И.
капитан лейтенант Тарасенко С.В.
старший лейтенант Ситников Д.В.
старший лейтенант Тофанчук Ю.О.
капитан лейтенант Доля Ю.Г.
старший лейтенант Серженко Ю.И.
младший лейтенант Товщик О.М.
капитан 3 ранга Цегельный Ю.С.
старший лейтенант Шевченко О.А.
старший лейтенант Доценко Д.К.
старший лейтенант Гуда М.В.
капитан 2 ранга Бондарчук Т.А.
капитан 3 ранга Щербинин К.А.
старший лейтенант Тисленко М.И.
лейтенант Кирьян И.М.
капитан Наумец С.И.
старший лейтенант Тофанчук А.А.
старший лейтенант Косиков В.С.
старший лейтенант Росковинский О.В.
старший лейтенант Шлыков О.А.
капитан лейтенант Макаренко А.О.
капитан лейтенант Жуйко Н.П.
младший лейтенант Яшина Ю.Б.
старший лейтенант Сеник Б.В.
старший лейтенант Кузмичев Г.Ю.
капитан лейтенант Кушнарев В.В.
Вся система ИПсО (информационно-психологических операций) входит в состав Минобороны Украины. Эти подразделения входят в состав Сил специальных операций (по аналогии американских ССО). В их задачи входят психологические операции (Psy-Ops), и информационные диверсии против России и её союзников. Управление подразделениями отводится главному 72-ому центру информационно-психологических операций. Командующий ССО Украины генерал-майор Игорь Лунев.
https://pikinform.ru/politika/ukraine/informacionno-psihologicheskie-diversii-ukrainy-chast-1-devochka-i-pechene.html – цинк
Предудыщие публикации на тему.
1. Горелый запах "Информнапалма" – https://colonelcassad.livejournal.com/2948457.html
2. Ехали с конференции по гибридной войне – https://colonelcassad.livejournal.com/3662808.html
3. "День воли" и украинский след – https://colonelcassad.livejournal.com/3323207.html
4. "Сетевые тролли" из 74-го ИПСО (дислоцирован во Львове) – https://colonelcassad.livejournal.com/3737549.html
5. Личный состав 72-го ИПСО – https://colonelcassad.livejournal.com/3879966.html
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101 годовщину со дня основания погранвойск отметили в ДНР
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