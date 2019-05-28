Тульская «Октава»: новое звучание (ФОТО)

Как думаете, что общего у Юрия Гагарина и Тома Йорка из Radiohead? Этих двух людей из разных стран и эпох объединяет одно — «профессиональная любовь» к микрофонам именитого тульского завода «Октава».

О взлетах и падениях этого легендарного предприятия — в материале госкорпорации «Ростех».

Фото: РИА Новости

И Из мастерской в фабрику

В конце 20-х годов прошлого века члены тульской радиолюбительской организации «Общество Друзей Радио» решают открыть механическую мастерскую по изготовлению деталей для радиоприемников. Производство располагается в здании Педагогического техникума на углу улиц Фридриха Энгельса и Советской.



Фото: «Октава»

Знаменитое тульское мастерство плюс высокий спрос на радиокомплектующие в СССР — и уже совсем скоро мастерская по масштабам больше напоминает самый настоящий завод.

Места «развернуться» не хватает, поэтому производство начинает стремительно занимать пустующие тульские площади. В результате мастерская преобразовывается в фабрику «Радиодеталь»

К 1929 году фабрика уже насчитывает больше ста сотрудников, а ее продукция пользуется спросом в полсотни советских городов. Тогда же в свет начинают выходить и собственные разработки «Радиодетали»: трансляционный усилитель УЭ-3 на экранированных лампах, щит для зарядки аккумуляторов, конденсаторы переменной емкости «Коминтерн» и «Казахстан», а также волномер. Кстати, именно на тульском предприятии был разработан 100-ваттный динамик, который установили в Москве накануне празднования Первомая в 1937 году.

У Уникальный радиозавод

Через два года фабрика обосновывается между улицей Фридриха Энгельса и Центральным переулком, где находится и в наши дни.



Завод «Октава»

Тогда же «Радиодеталь» становится передовым «Радиозаводом № 7 НКПиТ» — единственным предприятием в Советском Союзе, выпускающим акустическую аппаратуру. Накануне 40-х акустическая техника окончательно становится основной специализацией завода.

В годы Великой Отечественной войны предприятие снабжает фронт и тыл рупорами и громкоговорителями

После войны в Туле налаживается выпуск речевых динамических микрофонов, пришедших на смену угольным. А немногим позже на предприятии появляется отдельный цех по выпуску таких устройств. В итоге годовой тираж тульских речевых динамических микрофонов превышает миллион экземпляров.

Эпоха «Октавы»

Мировую славу тульское акустическое производство сыскало в 1958 году на Всемирной промышленной выставке в Брюсселе. Тогда на выставочной продукции «Радиозавода» впервые появляется фирменный знак «Октава».



Фото: «Октава»

К началу 60-х завод выпускает целый ряд изделий на основе ферротранзисторных ячеек. В те годы, на самом пике развития производства, предприятие обеспечивает рабочими местами восемь тысяч человек.



Сергей Королев перед стартом первого пилотируемого космического корабля «Восток-1». Фото: РИА Новости

А в 1961-м случается поистине историческое событие: Юрий Гагарин в микрофон «Октавы» говорит свое знаменитое «Поехали!».

Спустя еще несколько лет завод обзаводится новыми площадями и собственным конструкторским бюро. Начинается производство целой линейки микрофонов и сопутствующих им систем

К концу 1970-х предприятие выпускает электретные микрофоны, которые превосходят все зарубежные аналоги. В те же годы в Туле налаживается выпуск слуховых аппаратов.



Завод «Октава» 80-е годы

А в 1978 году завод преобразовывается в ОКБ «Октава». Тогда же на новый уровень выходит сотрудничество «Октавы» с учеными из ленинградского ВНИИ радиовещательного приема и акустики. Специалисты института помогают предприятию в создании превосходной по качеству продукции — стабильных электретов.

Новое звучание «Октавы»

К девяностым в Туле осваивают производство новой серии профессиональных динамических, электретных и конденсаторных микрофонов. Многие из этих устройств экспортируются в Европу и в США. Несмотря на кризисные для страны годы, «Октава» продолжает поставлять за рубеж более двух тысяч студийных микрофонов в месяц.

А в 1997-м Radiohead выпускают свой культовый альбом «Ok computer». Пластинка приносит рок-группе сумасшедшую популярности и расходится тиражом более 4,5 миллиона копий.



Том Йорк во время записи альбома Radiohead OK Computer. Фото: radiohead.com

Синглы Paranoid Android, Karma Police, Lucky и No Surprises бьют все рейтинги, а критики называют альбом одним из величайших в истории индустрии.

К этому успеху рок-группы тульский завод имеет самое прямое отношение — микрофон «Октава МК-012» используется Radiohead для партии ударных при записи «Ok computer»

Кроме Radiohead продукцией тульского предприятия в разные годы пользуются U2, Sting, Iron Maiden, Владимир Высоцкий и другие отечественные и зарубежные исполнители.

Make Oktava great again

Хотя к нулевым имя «Октавы» уже успело стать нарицательным, в десятые годы предприятие находится в плачевном состоянии: износ оборудования составляет до 90%, а его средний возраст превышает 30 лет. При этом завод до сих пор является единственным в стране разработчиком и производителем уникального электроакустического оборудования.

В 2017-м Ростех решает возродить именитое предприятие.

В итоге благодаря поддержке корпорации сегодня «Октава» ощущает то самое «второе дыхание» — тульский завод вновь загружен заказами, а его продукция блистает на международных выставках.

Оборудование «Октавы» закупает «Аэрофлот», «Сбербанк» и другие гиганты. Линейка завода постоянно пополняется новыми моделями

В 2018-м при непосредственном участии Ростеха на базе легендарного предприятия открывается одноименный творческий индустриальный кластер.



Творческий индустриальный кластер «Октава»

Он включает в себя уникальный для России Музей Станка, в котором размещена мультимедийная экспозиция, посвященная истории отечественной и мировой промышленности; 1000-метровый многофункциональный зал, где можно послушать увлекательную лекцию; кафе, где можно выпить вкусный кофе; а также другие пространства для образования и творчества.

Мы желаем тульской «Октаве» новых технологических побед!

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