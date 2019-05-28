Китай – двери иностранному капиталу распахиваем настежь

Концептуал СМИ Новый закон КНР об иностранных инвестициях. Надолго ли?

Взяв курс на наращивание экспорта капитала, Китай одновременно выступает его импортёром. Вот данные ЮНКТАД о масштабах импорта Китаем капитала в виде прямых инвестиций за последние годы (млрд. долл.): 2012 г. – 121,1; 2013 г. – 123,9; 2014 г. – 128,5; 2015 г. – 135,6; 2016 г. – 133,7; 2017 г. – 136,3. А вот показатели накопленных прямых иностранных инвестиций в китайской экономике (млрд. долл.): 2000 г. – 193,3; 2010 г. – 587,8; 2017 г. – 1.490,9. По этому показателю доля Китая в мировом итоге составила (%): 2000 г. – 2,6; 2010 г. – 2,9; 2017 г. – 4,7.

С начала XXI века Китай устойчиво сохраняет второе место в мире после США как по величине ежегодно притекающего иностранного капитала, так и по объему накопленных прямых иностранных инвестиций. Для сравнения: на конец 2017 года, по данным ЮНКТАД, на США приходилось 24,8% общего объёма накопленных прямых иностранных инвестиций в мире. Разрыв между США и Китаем многократный, но он постепенно сокращается.

Вот самые последние данные об импорте Китаем иностранного капитала, которые ещё не нашли отражения в статистике ЮНКТАД. В 2018 году импорт иностранного капитала в виде прямых инвестиций составил 142 млрд. долл. (прирост на 4,2% по сравнению с предыдущим годом). В первые два месяца 2019 года, по сведениям китайских источников, приток капиталовложений в Поднебесную из-за рубежа в долларовом выражении составил 21,69 млрд. долл. с приростом в 3% в годовом сопоставлении.

Приток иностранных инвестиций в экономику жёстко регулируется партийно-государственным руководством КНР.

Во-первых, иностранный капитал допускается в таких дозах, чтобы контрольный пакет в компаниях с участием иностранцев оставался за китайским государством или китайским капиталом. Ограничивается или даже запрещается иностранный капитал спекулятивного характера (введены нормы по срокам пребывания иностранного капитала в Китае, ограничения и запреты на немедленную репатриацию прибыли из страны).

Во-вторых, установлены приоритеты для иностранного капитала по отраслям. Скажем, очень жёсткими были ограничения для иностранного капитала в финансовом секторе. Среди главных приоритетов всегда значится экспортный сектор экономики, присутствие иностранцев в нём помогает китайцам осваивать зарубежные товарные рынки. По некоторым оценкам, в 2009 году 55% всего внешнеторгового оборота Китая осуществлялось компаниями с участием иностранного капитала (А.В. Любомудров. Прямые иностранные инвестиции в экономику Китая // Российский внешнеэкономический вестник, № 3 (март), 2010). Среди отраслевых приоритетов на первом месте обрабатывающая промышленность.

В-третьих, руководителям китайских компаний и организаций дана установка на то, чтобы в качестве иностранных партнёров выбирать таких инвесторов, которые будут вносить свой вклад не столько деньгами, сколько новыми технологиями. Китайское руководство взяло курс на превращение страны в мирового технологического лидера. Довольно быстро Китай добился больших успехов в сфере компьютерной техники, коммуникационного оборудования, освоения космоса.

В Пекине прекрасно понимают, что привлечение иностранного капитала в традиционные трудоёмкие отрасли экономики сегодня – это тупиковый путь, ибо стоимость рабочей силы в Китае растёт и китайская экономика утрачивает инвестиционную привлекательность в трудоёмких производствах. Делается ставка на тотальную модернизацию экономики, повышение производительности труда, переход на выпуск товаров нового поколения. В 2015 году партийно-государственным руководством была запущена десятилетняя программа «Сделано в Китае – 2025». В ней просматриваются очень далеко идущие стратегические цели, в том числе создание новых видов оружия.

Однако Пекину приходится учитывать постоянные обвинения Запада в том, что он идёт против правил экономического либерализма, проводимого в жизнь такими институтами, как ВТО, МВФ, Всемирный банк. Так, одним из требований, которые ВТО поставила Китаю после его вступления в эту организацию в 2001 г., было превращение китайской экономики через 15 лет в рыночную. Сейчас уже 2019 год, а Запад до сих пор полагает, что в Китае с его сильным государственным сектором и государственным регулированием рыночной экономики нет. В 2015 году Китаю удалось в МВФ добиться получения юанем статуса резервной валюты. Китай обещал сделать юань полностью конвертируемой валютой, но до сих пор она таковой не является.

Уже давно Запад твердит, что Китай не обеспечивает свободы для иностранных инвесторов, жёстко ограничивая их долей участия в капитале, так и набором отраслей, куда может прийти инвестор-нерезидент. Приводятся многочисленные примеры того, как китайские партнёры по бизнесу вымогают у иностранных инвесторов новейшие технологии, а иногда используют их для проникновения в иностранные «материнские» компании для промышленного шпионажа.

Я уже писал о том, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа торгово-экономические отношения США и Китая стали подвергаться полной ревизии. Вот данные по объему китайских прямых инвестиций в экономику США (млрд. долл.): 2016 г. – 45,6; 2017 г. – 29,0; 2018 г. – 5,0. Девятикратное сокращение за короткий период 2016-2018 годов! Вашингтон пытается и своих европейских партнёров заставить выставить барьеры на пути китайской инвестиционной экспансии.

Чтобы выбить из рук западных оппонентов аргументы, Пекин в последние два года постоянно говорит, что он приступил к либерализации режима доступа для иностранных инвесторов. Обещания такой либерализации громко прозвучало с трибуны 19-го Всекитайского съезда КПК (октябрь 2017 года).

15 марта сего года был принят закон о либерализации доступа иностранного капитала в китайскую экономику. Закон об иностранных инвестициях должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Полный текст закона пока не опубликован, поэтому комментаторы ссылаются на последнюю версию законопроекта, которая была в свободном доступе. Раньше китайские власти создавали два списка отраслей, доступных для иностранцев. Первый список – отрасли, куда доступ иностранному капиталу открыт; второй список – отрасли, закрытые для иностранцев. Первый список был очень коротким, второй – очень длинным. Теперь будет всё наоборот, а со временем, обещают китайские власти, «негативный» список должен вообще исчезнуть. Новым законом запрещается принудительная передача технологий и незаконное вмешательство правительства в деятельность иностранных компаний. Устанавливается уголовная ответственность для нарушающих эти правила чиновников.

Иностранные компании критикуют этот закон за нехватку конкретики. Пекин обещает, что конкретика появится в подзаконных актах. Американская торговая палата в Китае заявила, что «в принципе» изменения её устраивают, но она обеспокоена тем, что такой закон был принят без консультаций с бизнесом. Правда, консультации начались после принятия закона – на Китайском форуме развития – 2019. На форум приехали представители многих компаний, входящих в топ-500 (Daimler AG, IBM, BMW, Pfizer, RTZ и др.), учёные известных исследовательских институтов, представители международных организаций. Главный интерес иностранных участников – закон об иностранных инвестициях. 25 марта премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провёл встречу с представителями иностранных компаний – участниками форума. Главная мысль премьера – иностранные компании будут иметь в Китае такие же права, как и компании-резиденты; любые попытки дискриминации нерезидентов будет пресекаться и преследоваться в судебном порядке.

Пекин рассчитывает, что в страну будут приходить лишь те инвесторы, которые представляют высокотехнологичные отрасли экономики и приносят новые технологии. Государство планирует расширять поддержку высокотехнологичных секторов экономики с помощью налоговых льгот, а иногда и прямого бюджетного финансирования проектов.

Правда, некоторые скептики считают новый закон однодневкой. Мол, закончатся переговоры с Трампом и политика Пекина в области иностранных инвестиций вернётся к прежнему.

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут: Книги Катасонова Валентина Юрьевича Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич