Еще о “пике добычи нефти”

Один из читателей попросил опубликовать его возражения на статью https://colonelcassad.livejournal.com/4995518.html американского писателя Энгдаля.Аффтор оригинального креатиффа (некто Уильям Энгдаль) на протяжении всего опуса несколько раз делает заявления, что (не дословно, но близко к тексту)а) общепринятая теория происхождения нефти из органики в отложениях – фуфло, и вообще ученые-крученые-верченые скрывают.б) а скрывают они то, что нефть образуется постоянно в глубоких слоях земной коры, где-то там, где кора кончается и начинается магма. Запасы её безграничны. И это всё открыли советские ученые в 50-х годах прошлого века.За такие утверждения этот Уильям Энгдаль должен быть прогнан ссаными тряпками, как лжеученый – на елде верченный. И вот почему1. Теории абиогенного происхождения нефти озвучивались в позапрошлом веке и были успешно забыты. В 50-х годах прошлого века их, действительно, пытались возродить на родине слонов – СССР, но безуспешно, так как никаких прогнозов по поиску месторождений нефти они не давали.2. Все, подчеркиваю – все, месторождения нефти и газа связаны с осадочными породами и просачиванием ценных углеводородов из низ них.3. В 1988 году этот шаблон чуть было не порвался. Залежи нефти в одном из блоков месторождения на шельфе Вьетнама были обнаружены ниже гранитов, которые самые что ни наесть магматические породы. Но там при пристальном разбирательстве оказалось, что нефть таки из осадочных пород, которые из-за геологических процессов в данном месте оказались ниже гранитов. Так что шаблон устоял.Вывод: если кто-то где-то будет утверждать, что нефть образуется из магмы – гнать утверждальщика вон. Ничем это не подтверждается. Напротив, биогенная теория нефти имеет массу подтверждений, даже можно делать (и делаются) выводы вот эта конкретная нефть – из пресноводного водоема или из соленого.Её там не много, и не очень много, а просто до хрена.Точные цифры оценок, актуальных сейчас гуглить лень, но для оценки масштабов явления можно указать такой факт: атмосфера ранней Земли состояла из углекислого газа и метана, потом из "съели" фотосинтезирующие организмы (выделив в атмосферу кислород), которые сдохли и похоронили весь углерод из углекислого газа и метана в толще земной коры. И это на много порядков больше, чем добыто углерода в виде угля, нефти и газа.Проблема только в том, что нефть (а так же газ и уголь) – это энергоресурсы, а значит добытой энергии должно быть больше, чем затрачено на добычу. Это важно помнить, перед тем как перейти собственно к "пику нефти", раз уж зашла такая тема. Но уже без Уильяма Энгдаля, которого прогнали ссаными тряпками ранее.Кинг Хабберт сделал в общем-то простую для понимания вещь:1. Он считал нефть невозобновляемым ресурсом. Что логично – смотри выше.2. Это сразу означает, что рано или поздно добыча будет сокращаться. Что тащемто очевидно. Основной вопрос этой философии – "рано или поздно?"3. В своей модели он учел не только разведанные запасы, то и темпы появления новых разведанных запасов. Вот это было новое. Но это же тоже доступно для понимания всем?А теперь важное – что считать запасами?Запасами Хабберт считал такую нефть в недрах, которую можно было достать в 50-х годах прошлого века. Он учел, что запасы постоянно пополняются с разведкой новых месторождений (объем которых которых тоже упадет), но не включил в модель, что есть нефть, которая вчера (в 50-х годах прошлого века) – нифига не запасы, а сегодня (2019 год – уже запасы, может быть извлечена и с прибылью).И какие же результаты он получил?1. В 1956 году он сделал прогноз, что пик добычи нефти (сейчас нужно делать оговорку – пик добычи "традиционной нефти из классических месторождений") в континентальных США произойдет 1965—1970 годах. Он произошел в 1971 году и оказался "спусковым крючком" нефтяного кризиса 70-х годов. С учетом точности данных, которыми располагал Хабберт и допущений, которые использовались в его модели, это офигительная точность. Модель Хабберта показала свою предсказательную силу.2. Примерно в это же время он сделал прогноз, что в 2000 году случится мировой пик добычи нефти (опять же с современными оговорками: "традиционной нефти из классических месторождений"). По статистике он не случился. Причиной может быть:а) заниженная оценка темпов разведки и разработки месторождений на шельфе, разработка и разведка которых 50-х годах прошлого века только-только начинались.б) неполнота данных по каким-то важным регионам мира (в СССР информация о геологоразведке считалась государственной тайной, например).3. Если посмотреть на общую добычу по современной статистике, то оказывается добыча в США все растет и растет, и превышает уровень 70-х годов. И не только там. А мирового пика нефти вроде как на горизонте нет. Об этом ниже.В конце прошлого века, в точности по Гегелю, "количество превратилось в качество".Количество технологий увеличения отдачи от "традиционных месторождений" (а некоторые из этих технологий имеют корни аж из 19 века), переросло в качество – стала доступна нефть из таких месторождений, которые ранее и за месторождения не считались. Случилась, так называемая "сланцевая революция".Конечно, такой поворот в 1956 году Хаббарт не учитывал, и сложно его упрекать в этом.Нужно сказать о составе нефти из этих месторождений. Это очень легкая нефть, с большим количеством "коротких" углеводородов, по составу ближе к газовому конденсату. А значита) из неё получается хороший бензин.б) а вот керосин (для самолетов), солярку (для тяжелой техники) и мазут для кораблей из неё получить сложно, иногда – невозможно (или очень дорого).Но американское агенство по энергетике пишет в статистику добычи нефти любые жидкие углеводороды. Есть нюансы и более развернутая информация, но кто же из диванных экспертов в неё смотрит.1. В краткосрочной перспективе США будут заинтересованы в экспорте своей сланцевой нефти. И будут её впаривать правдами и неправдами своим саттелитам. Так как это увеличивает экспорт, а значит положительно влияет на ВВП США.2. В краткосрочной же перспективе США будут заинтересованы в дешевом импорте "классической нефти" с большим содержанием тяжелых фракций. Как-то США свои потребности в тяжелой нефти будут удовлетворять битумозными песками Альберты в Канаде, но этого мало.3. А значит в краткосрочной перспективе США всё так же будут заинтересованы в контроле месторождений "классической нефти". А значит следует ожидать попытки принесение демократии в Венесуэлу, Ближний Восток и Россию. Это мы уже наблюдаем. Может и в Африку (в страны нефтедобычи) – более активно.4. В среднесрочной перспективе. Битва за ресурсы будет только нарастать. "Сланцевые" месторождения тоже будут в неё включены несколько позже.1. Пара статей на Лурке. Пусть луркояз и особый стиль изложения не особо смущают, "основной автор" статей – человек имеющий непосредственное отношение к нефтедобыче. Всяко там тема раскрыта лучше, чем у приблудного Уильяма Энгдаля"Пик нефти": http://lurkmore.to/%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8 "Сланцевая революция":2. Далее читать уже специализированную литературу в специализированных изданиях.* * *PS. Касательно Уильяма Энгдаля, то:«A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order», Лондон: Pluto, 2004, ISBN 074532309X «Столетие войны: англо-американская политика и Новый мировой порядок», 2007, ISBN 978-5-93682-477-7«Seeds of Destruction. 