Сводки от ополчения Новороссии 25 мая 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник значительно увеличил количество и интенсивность обстрелов территории Республики. Всего зафиксировано 20 фактов нарушения режима прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых сил подверглись районы 9 населённых пунктов.

На горловском направлении боевики 53-й бригады под командованием военного преступника Грузевича из 82 мм минометов, гранатомётов и стрелкового оружия обстреляли район населённого пункта Шахты 6/7.

На донецком направлении с позиций 93-й, 24-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад по приказу военных преступников Брыжинского, Гудзя и Мишанчука вёлся огонь из миномётов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатомётов и стрелкового оружия по населённым пунктам Спартак, Трудовские, Васильевка, Минеральное, Докучаевск и району Донецкого аэропорта.

На мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача из 122-мм артиллерии, 120-мм миномётов, вооружения БМП и стрелкового оружия обстреляли районы населённых пунктов Сосновское и Коминтерново.

Всего по территории нашей Республики противник выпустил сто артиллерийских снарядов калибром 122-мм и семьдесят две мины калибром 120 и 82-мм.

В результате ответного огня наших защитников из не запрещенных Минскими соглашениями вооружений один украинский боевик уничтожен, четыре — ранено.

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Провальная операция ДРГ вызвала большой резонанс в украинском обществе и уже вторые сутки будоражит Генштаб ВСУ.

Всех заботит последствия разбирательств и кадровых перестановок, но никого не волнует судьба пленных диверсантов. Ни одно должностное лицо ВСУ не предприняло попыток вернуть своих военнопленных.

Командующий «ООС» Сырский, лично отдавший указания на действия диверсантов, сейчас понимает, что вина полностью лежит на нем и могут быть серьезные последствия.

Чтобы снять с себя ответственность, Сырский в срочном порядке доложил в Генштаб ВСУ о том, что виновны в провале операции по переброске ДРГ на нашу территорию — командующий ОТГ «Север» Красота и командир 53-й бригады Грузевич. В связи с этим Начальник Генштаба Хомчак принял решение снять с должности Красоту и назначить на его место — Микаца.

По прибытию в зону карательной операции Микац по указанию Сырского незамедлительно направился в 53-ю бригаду. Командующий «ООС» своим решением временно отстранил от исполнения служебных обязанностей комбрига Грузевича и теперь Микац взял командование 53-й бригадой на себя, и в тоже время проводит расследование по факту провальных действий ДРГ.

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Примечательно, что в последнее время в ВСУ идут кадровые изменения в высшем командном составе и назначаются генералы, у которых имеется «большой опыт» тысячами бросать на убой личный состав в многочисленных котлах.

Начальник Генерального штаба ВСУ Хомчак и командующий «ООС» Сырский несут персональную ответственность за гибель тысяч солдат в «Иловайском» и «Дебальцевском» котлах.

Теперь дошла очередь до назначения на высокую и ответственную командную должность Микаца, который лично несет ответственность за сдачу Донецкого аэропорта и гибели сотен простых солдат, брошенных им в развалинах терминала.

С такими «героическими» генералами украинскую армию ждут «новые победы», в результате которых опять тысячи матерей, жен и детей не дождутся своих сыновей, мужей и отцов.

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