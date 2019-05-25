Е.Ю.Спицын и А.А.Зданович. “Создание ВЧК и “Заговор” послов”

...Руси появится «Второй Титан» (второй после Петра Первого), он же «Великан... тяжёлый кризис, однако, уже после 2010 года прежний СССР возродится...и потеряет статус сверхдержавы, а после серии сейсмических катастроф, США распадутся...
Антисталинист - это всегда русофоб.Случайно ли именно Сталин оказался главной мишенью пропаганды внешних врагов России, которые то сравнивают его с Гитлером, то пытаются убедить мировую общественность в том, что Сталин оккупировал пол Европы, а также ...
Если человек носит в каком-либо из карманов идеи верности Учителю, если в другом его кармане лежат идеи вечной и единой Жизни, а в третьем — понимание единения, но в его собственном храме сердца нет жизни, и все его «идеи» сочетаются в разговорах, а дела выражают только раздражение, муть, горе о себе и встречном, то он просто добрый хранитель не принадлежащих ему сокровищ.