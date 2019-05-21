Сверхсистемный проект «Энергия-Буран». Алексей Холопов

Концептуал СМИ Организационная технология управления социальным и научно-техническим прогрессом

Доцент, кандидат юридических наук, преподаватель и исследователь Алексей Холопов о проекте «Энергия-Буран» как о прикладной технологии русского космизма. Почему этот проект является сверхсистемой? Смог ли ещё кто-то в мире разработать подобное? Зачем сегодня Илон Маск делает то, что СССР прекратило? Кого нам нужно догонять: западных конкурентов или самих себя? Сможем ли мы обеспечить себе если не превосходство в космосе, то хотя бы гарантированный доступ? Когда мы начнём развивать планетарные технологии, а Россия станет лабораторией человекостроения?



При нынешнем состоянии общества текущий процесс глобализации не просто заходит в тупик, а может привести к серьёзным негативным последствиям для всего земного шара… Как их избежать? Об этом – в книге:

Россия и Запад в глобальной истории. «Сад» растёт сам?.., Внутренний Предиктор СССР

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