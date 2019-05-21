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Андрей Лысенко: человек доброго дела

16:04. 21 мая 2019 Просмотров - 80 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Фонд «Великое Отечество»

Фонд Великое Отечество начинает новую благотворительную программу помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, проживающих в зоне соприкосновения сторон конфликта.  Для реализации этой программы, Фондом была выбрана форма сотрудничества с волонтёром из ДНР Андреем Лысенко. Почему с ним? Ответ прост. Это человек дела. Человек доброго дела.

Практически с самого начала военных действий, дончанин Андрей Лысенко добровольно взял на себя миссию помощи нуждающимся. Где с друзьями и товарищами, а где – один, на своей машине, он развозил и раздавал продуктовые наборы, предметы первой необходимости, лекарства.

Вот уже пять лет Андрей оказывает реальную помощь, едет туда, где до сих пор рвутся снаряды, и гремят выстрелы. Где нет магазинов и аптек, где люди порой живут попросту в подвалах. И многим просто некуда деваться – в молодых республиках разрушены десятки тысяч домов, сотни тысяч людей остались без крова, и переселять их порой попросту некуда. И простой вопрос питания для детей, лекарств для пенсионеров, становится серьёзной проблемой, особенно, когда порой ещё и денег хватает далеко не на всё.

За пять лет Андрей успел попасть и в репортажи федеральных каналов, и в местную прессу, но лучше всего его знают жители прифронтовых сёл, куда он регулярно привозит помощь. И, конечно, сам Андрей прекрасно знает, кто, где и в какой помощи нуждается. Знает не понаслышке, а из первых уст.

О каждой поездке, о собранной и переданной помощи Андрей делает фото- и видеорепортажи, которые выкладывает на своей странице в сети Фейсбук https://www.facebook.com/lisenkos . Это, пожалуй, самая прозрачная схема передачи гуманитарной помощи: вся помощь адресная и её передача полностью публичная.

Фонд Великое Отечество уже рассматривал возможность расширения деятельности, чтобы оказывать помощь и нуждающимся жителям Донбасса. И выбор Андрея Лысенко для сотрудничества в этом вопросе нам показался очевидным и правильным.

Из ваших пожертвований регулярно будет формироваться адресная благотворительная помощь, а Андрей Лысенко будет лично готовить материалы о том, кому и на какие нужды была направлена ваша помощь.

Мы – один народ, у нас – общая беда. Помощь нашим братьям и сёстрам – это священный долг.

«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви» (Рим.13-8).

Ваша помощь гарантированно попадет нуждающимся людям!

Помочь им очень легко.

Существуете четыре способа  внести пожертвование.

Помочь вдовам и сиротам можно следующим способами:

1. Отправить СМС  на номер 3434: СВОИ (пробел) сумма. (Например: СВОИ 500)

2. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».

3. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.

4. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:

(Внимание! Для просмотра всех страниц, воспользуйтесь кнопками навигации внизу картинки. Всего в инструкции — пять страниц).

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103939

Метки: блог

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 607 399
    чужой 21 мая 2019 в 16:46

    опять какой то нерусский петушок приперся на сайт портить людям общение.
    потом будут жалобы и блокировка общения.

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