Сводки от ополчения Новороссии 19 мая 2019
- 18:58 Боевики «Азова» и военнослужащих ВСУ устроили перестрелку у КПП «Гнутово» – Безсонов.
- 18:12 «ВСУшник» дезертировал, забрав с собой оружие.
- 17:48 Заградотряд ВСУ, перестрелка «Азова» и 79-й бригады: сводка о военной ситуации в ДНР.
- 09:01 ДНР под огнём ВСУ: миномёты и БМП с пяти утра.
- 07:00 Россию толкают к гражданскому конфликту — Комбриг ДНР о ситуации в Екатеринбурге.
Боевики «Азова» и военнослужащих ВСУ устроили перестрелку у КПП «Гнутово» – Безсонов
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«ВСУшник» дезертировал, забрав с собой оружие
Боевик ВСУ дезертировал из зоны проведения так называемой «операции объединенных сил» (ООС), забрав с собой огнестрельное оружие и 120 патронов к нему.
Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«По информации от нашего источника в штабе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, командованием бригады проводится расследование по факту самовольного оставления части военнослужащим, который покинул расположение подразделения, взяв с собой стрелковое оружие — № 677012 и 120 патронов к нему», — сказал он.
Офицер пресс-службы рассказал, что еще один дезертир ВСУ, ранее сбежавший из части, 18 мая был задержан сотрудниками военной прокуратуры в Ивано-Франковской области, где он скрывался у своих родителей.
Ранее Филипоненко сообщал, что более 40 военнослужащих ВСУ дезертировали с начала мая из оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» в зоне так называемой «ООС».
Помимо дезертирства, одной из причин снижения численности киевских силовиков в зоне «ООС» продолжает оставаться травматизм.
«17 мая при проведении обслуживания военной техники в результате падения с БМП получил травму один военнослужащий ВСУ. Происшествие произошло по причине несоблюдения требований безопасности, а также полного отсутствия контроля со стороны командного состава подразделения. В (54 мотопехотной) бригаде проводится разбирательство по данному факту. В вышестоящий штаб командир бригады (полковник Алексей) Майстренко о происшествии доклад не осуществил», — рассказал Филипоненко.
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Заградотряд ВСУ, перестрелка «Азова» и 79-й бригады: сводка о военной ситуации в ДНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
За прошедшие сутки противник 9 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы 8 населённых пунктов Республики.
На горловском направлении украинские боевики с позиций 30-й и 53-й механизированных бригад под командованием военных преступников Гараза и Грузевича вели огонь по районам населённых пунктов Железная Балка, Широкая Балка и поселку шахты им. Гагарина с применением миномётов калибром 120 и 82 мм и вооружения БМП.
На донецком направлении бандиты из 57-й бригады Мишанчука открывали огонь из БМП, зенитных установок, гранатомётов и стрелкового оружия по району Спартака, боевики из 93-й бригады Брыжинского обстреливали из гранатометов районы Ясиноватой, Минерального и Васильевки.
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Бандиты 24-й бригады под руководством военного преступника Гудзя подвергли обстрелам поселок шахты «Трудовская», по которому вели огонь из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
В результате ответного огня из не запрещённого Минскими соглашениями вооружения враг понёс потери: один боевик ВСУ был ранен.
Украинские боевики продолжают подвергать опасности жизнь и здоровье мирных граждан, проживающих не только в Донецкой Народной Республике, но и на оккупированной Киевом территории. Катастрофический некомплект бойцов на позициях заставил некоторых командиров ВСУ пойти на ухищрения.
Командир 24-й бригады Гудзь с целью удержать ситуацию с самовольщиками, которых у него за последнюю неделю более 15 человек, отдал указание начальнику инженерной службы бригады на минирование подходов к своим позициям на первой и второй линии обороны.
В результате хаотичного минирования местности в районе н. п. Тарамчук сержант Кашпур подорвался на противопехотной мине. Командование бригады скрывает гибель военнослужащего, и до настоящего времени тело Кашпура родственникам не передано, военнослужащие бригады отказываются сопровождать погибшего в г. Львов для погребения.
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В зоне проведения операции оккупационных сил вновь отмечаются случаи вооруженных столкновений украинских боевиков между собой.
Конфликт между бандитами из националистического формирования «Азов» и боевиками 79-й бригады не только не разрешился, а напротив, наблюдается тенденция к его обострению.
Командир 79-й бригады Курач пытается убрать подразделения националистического формирования «Азов» подальше от населенного пункта Гнутово. Националисты не особо в восторге от такого решения, которое лишит их основного источника дохода — поборов с мирных граждан, пересекающих пункт пропуска, также есть вариант потерять возможность зарабатывать на «крышевании» малого бизнеса и махинациях с оружием и боеприпасами.
В связи с этим произошла очередная перестрелка в непосредственной близости от указанного населенного пункта, в результате чего получил пулевое ранение мирный житель. Это уже второй случай ранения гражданского лица за последнюю неделю в зоне ответственности преступника Курача.
Для Курача сокрытие потерь среди своих военнослужащих уже стало обыденностью, только за прошлую неделю потери 79-й бригады составили 4 убитых и 5 раненых, о которых не было доложено вышестоящему командованию.
Не являются исключением и случайные жертвы произвола военных преступников среди мирных жителей, которые также скрываются.
Опасаясь получить очередное дисциплинарное взыскание от нового командующего «ООС», Курач принял решение скрыть данный факт и поместил раненого в ту же больницу, в которой находится раненый волонтер. Но наши источники в данном лечебном заведении помогают вскрывать и придавать огласке факты преступлений киевских боевиков.
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ДНР под огнём ВСУ: миномёты и БМП с пяти утра
Сегодня с утра украинские оккупанты обстреляли ряд населённых пунктов Донецкой Народной Республики.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Так, после 03:00 зафиксированы обстрелы по таким направлениям:
♦ с 04:30 до 05:00 — со стороны Авдеевки (вентиляционный ствол шахты «Бутовка») по посёлку Спартак произведено 40 выстрелов из БМП-2;
♦ с 06:05 до 07:00 — со стороны посёлка Металлист (после незаконного переименования — Травневое) по посёлку Доломитное выпущено 15 мин калибром 120 мм;
♦ с 06:05 до 07:00 — со стороны посёлка Металлист по посёлку Байрак под Горловкой выпущено 15 снарядов калибром 122 мм.
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Россию толкают к гражданскому конфликту — Комбриг ДНР о ситуации в Екатеринбурге
Военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге.
«С учетом того, как поляризуются мнения и настроения, превращая тему храма в линию фронта между верующими, псевдоверующими, сочувствующими с одной стороны, и поборниками свободы вообще и от клерикализма в частности, защитниками общества от мракобесия и ретроградства, презирающими бесхребетных поклонников Распятого с другой — умнее всех поступают те, кто вообще этой темы не касается.
Чувствуется умелая рука манипуляторов, толкающих общество к гражданскому конфликту. Началось с Украины и томоса, перекинулось на Россию, — а инерционная система не поспевает за развитием событий.
В чем ценность моего мнения, как человека, казалось бы, далекого в силу расстояния и обстоятельств от происходящего? В том, что последствия раскола общества на евроинтеграторов и их противников, при том, что в своей основной массе евроинтеграторы были ещё и сторонниками вхождения в НАТО, я наблюдаю не со стороны.
Поэтому я становлюсь в ряды тех, кто дистанцируется от публичных дискуссий на эту тему, и лучше пойду поставлю свечку, чтобы победил здравый смысл.
Хочу, чтобы храм был, но не ценой раздора. Богу нужно, как мне думается, кое-что ещё, а не только красивое каменное строение. И если на этой теме начали играть не на шутку — проблемой становится уже не постройка храма, а сохранение общественной стабильности. Хотя бы относительной.
Наталья Поклонская в истории с «Матильдой» хоть и привлекла внимание к своей позиции, но послевкусие осталось так себе…»
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