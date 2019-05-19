Сводки от ополчения Новороссии 19 мая 2019

Боевик ВСУ дезертировал из зоны проведения так называемой «операции объединенных сил» (ООС), забрав с собой огнестрельное оружие и 120 патронов к нему.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По информации от нашего источника в штабе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, командованием бригады проводится расследование по факту самовольного оставления части военнослужащим, который покинул расположение подразделения, взяв с собой стрелковое оружие — № 677012 и 120 патронов к нему», — сказал он.

Офицер пресс-службы рассказал, что еще один дезертир ВСУ, ранее сбежавший из части, 18 мая был задержан сотрудниками военной прокуратуры в Ивано-Франковской области, где он скрывался у своих родителей.

Ранее Филипоненко сообщал, что более 40 военнослужащих ВСУ дезертировали с начала мая из оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» в зоне так называемой «ООС».

Помимо дезертирства, одной из причин снижения численности киевских силовиков в зоне «ООС» продолжает оставаться травматизм.

«17 мая при проведении обслуживания военной техники в результате падения с БМП получил травму один военнослужащий ВСУ. Происшествие произошло по причине несоблюдения требований безопасности, а также полного отсутствия контроля со стороны командного состава подразделения. В (54 мотопехотной) бригаде проводится разбирательство по данному факту. В вышестоящий штаб командир бригады (полковник Алексей) Майстренко о происшествии доклад не осуществил», — рассказал Филипоненко.

Читайте также: «Нацисты умылись кровью»: Как спецназ ЛНР уничтожал банды боевиков «Айдара» (ВИДЕО 18+)