Кто мечтал о «Вьетнаме для СССР»? Мобильный сериал в озвучке Гоблина

Афганистан. Конец 1970-х.

Американцы поддерживают так называемую оппозицию оружием и деньгами. У границ СССР разгорается гражданская война — Политбюро вынуждено реагировать. Амина, убийцу главы Афганистана Тараки, решено ликвидировать.

Это только начало — потом США развернут пропаганду против «вторжения СССР в Афганистан» и введут санкции. Запад потратит на оппозицию миллионы долларов, а потом «Талибан» поднимет голову и откажется идти на поводу у своих создателей.

Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год.

По задумке авторов, исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, они обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото, а зритель наблюдает за их действиями в режиме онлайн.



*Движение «Талибан» — запрещенная террористическая организация в Российской Федерации.



Кто мечтал о “Вьетнаме для СССР”, или От оружия для моджахедов до бен Ладена: https://ru.sputnik.kg/video/20190515/…



Оригинал: https://youtu.be/vOKekiMbxx0



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TVuq8qzq6mM