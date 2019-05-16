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Кто мечтал о «Вьетнаме для СССР»? Мобильный сериал в озвучке Гоблина

11:50. 16 мая 2019 Просмотров - 177 Нет комментариев Опубликовал:

Афганистан. Конец 1970-х.
Американцы поддерживают так называемую оппозицию оружием и деньгами. У границ СССР разгорается гражданская война — Политбюро вынуждено реагировать. Амина, убийцу главы Афганистана Тараки, решено ликвидировать.
Это только начало — потом США развернут пропаганду против «вторжения СССР в Афганистан» и введут санкции. Запад потратит на оппозицию миллионы долларов, а потом «Талибан» поднимет голову и откажется идти на поводу у своих создателей.
Мобильный сериал Афган.Оnline основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1978 по 2001 год.
По задумке авторов, исторические лица – Картер и Рейган, Брежнев и Горбачев, Тараки, Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в социальных сетях, они обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото, а зритель наблюдает за их действиями в режиме онлайн.

*Движение «Талибан» — запрещенная террористическая организация в Российской Федерации.

Кто мечтал о “Вьетнаме для СССР”, или От оружия для моджахедов до бен Ладена: https://ru.sputnik.kg/video/20190515/…

Оригинал: https://youtu.be/vOKekiMbxx0

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TVuq8qzq6mM

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